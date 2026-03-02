Elrettentés papíron: az európai haderők rendszerszintű problémái – I. rész

Európa az elmúlt években hangos kijelentéseket tett a „stratégiai autonómiáról”, a „védelmi fordulatról” és a „megerősített NATO-jelenlétről”. A politikai nyilatkozatok szintjén a kontinens felébredt. A kérdés azonban nem az, mit mondanak a vezetők, hanem az: milyen állapotban vannak valójában az európai NATO-országok haderejei? Cikksorozatunkban arra vállalkozunk, hogy lehántsuk a kommunikációs réteget a katonai realitásról.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözlik egymást, amikor megérkeznek a 7. Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozójára - Forrás: Ludovic MARIN / AFP

Az elmúlt időszakban egyre többet hallunk európai katonák ukrajnai bevetéséről. Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnök 2026. február 24-én a Halandók Koalíciójának (Coalition of the Willing) tanácskozása után bejelentette, hogy 70 fős parancsnokságot állított fel az ukrajnai bevetés előkészítésére, melyre 200 millió fontot (több, mint 86 milliárd forint) különítettek el.