európai elit Irán ukrajnai háború ukrajna Egyesült Államok

Európa vezetői aggódnak nehogy az USA belekeveredjen egy hosszú háborúba Nyugat-Ázsiában

2026. március 02. 06:41

Miközben Európa vezetői mindent megtesznek, hogy belekeverjék egy hasonló háborúba Kelet-Európában.

2026. március 02. 06:41
Robert C. Castel
Robert C. Castel
„Európa vezetői rettenetesen aggódnak nehogy az USA belekeveredjen egy hosszú háborúba Nyugat-Ázsiában, miközben mindent megtesznek, hogy belekeverjék egy hasonló háborúba Kelet-Európában.”

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

