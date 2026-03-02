A háború elérte Európát is: Irán megtámadta a briteket!
Úgy tűnik, a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta volna. Sikeresen lecsaptak az irániak a brit támaszpontra.
Miközben Európa vezetői mindent megtesznek, hogy belekeverjék egy hasonló háborúba Kelet-Európában.
„Európa vezetői rettenetesen aggódnak nehogy az USA belekeveredjen egy hosszú háborúba Nyugat-Ázsiában, miközben mindent megtesznek, hogy belekeverjék egy hasonló háborúba Kelet-Európában.”
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy tűnik, a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta volna. Sikeresen lecsaptak az irániak a brit támaszpontra.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
A kutya ugat, a karaván halad?
Ezúttal nagyon észnél kell lenniük.