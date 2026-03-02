Ft
03. 02.
hétfő
medián kunhalmi ágnes tisza párt brüsszel fidesz irán

Robban a világ; ukránok buktatták le Zelenszkijt, Brüsszel felkészült, Kunhalmi Ágnes pedig agymenést kapott

2026. március 02. 05:27

Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert; Brüsszelben előkészítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen; semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek; illetve megérkezett a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt. Az elmúlt hétvége legolvasottabb cikkei a Mandineren!

2026. március 02. 05:27
null

Robbanás előtt a világ: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert

Hortay Olivér, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Gazdasági Folyamatok Kutatóintézetének igazgatója közösségi oldalán tett közzé fontos információkat. „Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert. A támadásban 4 tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták. A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni” – írta.

 

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: dokumentumok bizonyítják, hogy Brüsszel a Fidesz győzelmére készül. Mi lesz a Bizottság első három dolga a választások után? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült!

A rendszerüzemeltető ukrán vállalat buktatta le Zelenszkijt: semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek!

Szijjártó Péter arról beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában, hogy a Barátság kőolajvezetéknek „semmi baja nincsen”, a rendszerüzemeltető ukrán vállalat tisztviselői folyamatosan arról tájékoztatják a Mol-t, hogy a vezeték fizikailag készen áll, vagyis annak, hogy a szállításokat nem indították újra, kizárólag politikai oka van.

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán bejelentette, hogy a birtokába került a Medián valódi januári felmérése, amely köszönőviszonyban sem volt a cég által publikált felméréssel. Egyértelműen kiderült: Hann Endréék meghamisították a valós adatokat. A Medián sajtóban publikált számai szerint ugyanis a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon állt. A valódi, vagyis a nem kozmetikázott felmérés alapján azonban a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt.

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét

Kunhalmi nagyon szeretne felkapaszkodni valahogy Magyar Péter listájára.

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Lassan az utolsó negyven naphoz ér a kampány, sorra jelennek meg a különböző felmérések a két nagy párt aktuális párharcáról. Legutóbb a Medián mért majdnem húsz százalékpontos különbséget Magyar Péterék javára, amelyet szinte azonnal megkérdőjeleztek. Mi a helyzet valójában? A Fidesz vagy a Tisza Párt az esélyesebb a választáshoz közeledve? 

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Felix Hörhager

