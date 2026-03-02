Robban a világ; ukránok buktatták le Zelenszkijt, Brüsszel felkészült, Kunhalmi Ágnes pedig agymenést kapott

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán bejelentette, hogy a birtokába került a Medián valódi januári felmérése, amely köszönőviszonyban sem volt a cég által publikált felméréssel. Egyértelműen kiderült: Hann Endréék meghamisították a valós adatokat. A Medián sajtóban publikált számai szerint ugyanis a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon állt. A valódi, vagyis a nem kozmetikázott felmérés alapján azonban a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt.