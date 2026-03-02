Robban a világ; ukránok buktatták le Zelenszkijt, Brüsszel felkészült, Kunhalmi Ágnes pedig agymenést kapott

Robbanás előtt a világ: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert
A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni.
Hortay Olivér, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Gazdasági Folyamatok Kutatóintézetének igazgatója közösségi oldalán tett közzé fontos információkat. „Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert. A támadásban 4 tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták. A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni” – írta.
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: dokumentumok bizonyítják, hogy Brüsszel a Fidesz győzelmére készül. Mi lesz a Bizottság első három dolga a választások után? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült!
Szijjártó Péter arról beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában, hogy a Barátság kőolajvezetéknek „semmi baja nincsen”, a rendszerüzemeltető ukrán vállalat tisztviselői folyamatosan arról tájékoztatják a Mol-t, hogy a vezeték fizikailag készen áll, vagyis annak, hogy a szállításokat nem indították újra, kizárólag politikai oka van.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán bejelentette, hogy a birtokába került a Medián valódi januári felmérése, amely köszönőviszonyban sem volt a cég által publikált felméréssel. Egyértelműen kiderült: Hann Endréék meghamisították a valós adatokat. A Medián sajtóban publikált számai szerint ugyanis a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon állt. A valódi, vagyis a nem kozmetikázott felmérés alapján azonban a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt.
Lassan az utolsó negyven naphoz ér a kampány, sorra jelennek meg a különböző felmérések a két nagy párt aktuális párharcáról. Legutóbb a Medián mért majdnem húsz százalékpontos különbséget Magyar Péterék javára, amelyet szinte azonnal megkérdőjeleztek. Mi a helyzet valójában? A Fidesz vagy a Tisza Párt az esélyesebb a választáshoz közeledve?
