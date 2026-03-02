Megszólalt Nagy-Britannia az őket ért iráni támadásról

A háború elérte Európát is: Irán megtámadta a briteket!
Úgy tűnik, a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta volna. Sikeresen lecsaptak az irániak a brit támaszpontra.
A brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek”.
A brit védelmi minisztérium szerint feltételezhetően dróntámadás ért egy brit légitámaszpontot Cipruson. A tárca szóvivőjének hétfői tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek” a délnyugat-ciprusi Akrotíriben működő légitámaszpont ellen „gyaníthatóan” drónnal elkövetett támadásra reagálva.
A minisztériumi illetékes úgy fogalmazott, hogy a térségben állomásozó brit erők védelmét célzó készültséget a legmagasabb szintre emelték.
A támadásban az első bejelentések szerint senki nem sérült meg.
A Cipruson működő brit katonai létesítmények szuverén brit felségterületnek számítanak. Akrotíri a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb támaszpontja a térségben.
Keir Starmer brit miniszterelnök röviddel a ciprusi támaszpontot ért dróntámadás híre előtt jelentette be, hogy Nagy-Britannia engedélyezi támaszpontjai használatát az amerikai légierőnek az iráni rakétabázisok megsemmisítéséhez.
Starmer kijelentette: a brit királyi légierő harci repülőgépei összehangolt védelmi műveletek keretében eddig is sikeresen hárítottak el iráni rakétatámadásokat, de az ilyen támadások jelentette fenyegetést kizárólag úgy lehet felszámolni, ha a rakétákat már a támadások kiinduló pontjain – a tárolásukra szolgáló raktárakban vagy az indítóállásokban – megsemmisítik.
Az Egyesült Államok engedélyt kért Londontól arra, hogy brit támaszpontokat használhasson „ennek az adott, korlátozott védelmi célnak” az elérésére, és a brit kormány „a régi barátok és szövetségesek kollektív önvédelmének jegyében” úgy döntött, hogy eleget tesz az amerikai kérésnek – fogalmazott a brit miniszterelnök.
Jóllehet Starmer nem részletezte, hogy Washington mely brit támaszpontokról indíthat támadásokat Irán ellen, kormányforrásokat idéző egybehangzó hétfői brit médiajelentések szerint a ciprusi Akrotíri e támaszpontok közé tartozik.
A brit kormányfő hangsúlyozta, hogy
a brit légierő továbbra sem vesz részt közvetlenül az Irán elleni légitámadásokban, de védelmi célú bevetéseket végrehajt.
John Healey brit védelmi miniszter nem sokkal korábban elmondta, hogy brit harci gépek lelőttek egy iráni drónt, amely Katar felé tartott.
Irán az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul számos térségi ország, illetve környékbeli amerikai támaszpontok ellen intézett rakétatámadásokat a hétvégén.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI)
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP