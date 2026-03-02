Ursula von der Leyen Ukrajna támogatásával foglalkozik, miközben már az EU szomszédjaiban is pattanásig feszült a helyzet Brüsszel miatt

A gazdák haragját tovább fokozta, hogy 25 év tárgyalás után az EU végül megkötötte azt a szabadkereskedelmi megállapodást négy dél-amerikai országgal, amelynek hatására az uniós szabályozáshoz képest kevesebb lazább szabályozással előállított alapanyagok és élelmiszerek korlátozás nélkül szállíthatók az uniós piacra. A Mercosur-megállapodást jelenleg az Európai Bíróság vizsgálja, de a következmények már most is súlyosak.

Ursula von der Leyen feladta a szuverenitást

A gazdák Nyugat- és Kelet-Európában is úgy érzik, az uniós intézmények lemondtak Európa élelmiszer-önellátásáról és inkább Ukrajnára és Dél-Amerikára bíznák az alapanyag-terelést, miközben Európa termőterületeit a biológiai sokféleség helyreállítására használnák.

A harmadik országokban előállított élelmiszerek jóval olcsóbbak, mivel nem vonatkoznak rájuk a világ legszigorúbb uniós előírásai. Éppen ezért a termelők legnagyobb kihívása a klímaváltozás hatásai mellett az Európai Unió kereskedelempolitikája, amellyel Brüsszel egyre inkább az import versenyképességét erősíti.

Február második felében Lengyelországban tartottak traktoros felvonulást a termelők több vidéki nagyvárosban, tiltakozva a dél-amerikai és ukrán kereskedelmi egyezmények ellen.