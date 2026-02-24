Putyin nyer azzal, hogy Brüsszel Ukrajna támogatására költi Európa pénzét

Az Európai Unió ukránbarát agrárpolitikája és a 2022 óta Moszkvával szemben bevezetett uniós szankciók nem érintették közvetlenül az orosz mezőgazdaságot, mivel az EU már 2014-ben, a kelet-ukrajnai konfliktus kezdetekor kitiltotta az orosz élelmiszereket.
A háború óta a világ élelmiszer-ellátásában a megváltozott erőviszonyok nyertese tehát Oroszország. Az agrárbizniszből származó bevétel ugyan nagyságrendekkel elmarad az energiahordozókból származó bevételektől, de Moszkva az élelmiszer-exportnak köszönhetően jelentősen növelte geopolitikai szerepét a világ számos régiójában.
Nyitóképünkön: Blokád alá vonták a lengyel gazdák a lengyel-ukrán határátkelőket, megakadályozva az ukrán élelmiszert szállító teherautók belépését Lengyelországba
Fotó: Omar Marques / ANADOLU / Anadolu via AFP