Putyin nyer azzal, hogy Brüsszel Ukrajna támogatására költi Európa pénzét

Ötödik évébe lépett kedden az orosz-ukrán konfliktus, a béke pedig még mindig távolinak tűnik, ráadásul Európa és Ukrajna tovább folytatná a háborút. A konfliktus a világ élelmiszer-kereskedelmében is nyomot hagyott, jelentősen megváltoztatva az erőviszonyokat a háború előtti utolsó, 2021-es évhez képest.

Ukrajna ezekbe az európai országokba szállította a legtöbb éleliszert a háború kitörése óta

Grafika: Oeconomus

Magyarország szempontjából a legnagyobb változás, hogy tavaly az Ukrajnából származó élelmiszerek fele érkezett az EU-ba, a harcok előtt ez az arány a 30 százalékot sem érte el. Ez pedig oda vezetett, hogy Kijev nem szállít élelmiszert és más mezőgazdasági árukat a korábbi célországokba, amelyeknek így már Moszkva a legfontosabb kereskedelmi partnere.