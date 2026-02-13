Brüsszel újabb merényletre készül az európai gazdák ellen, Ukrajna már dörzsöli a markát

Kiszivárgott Brüsszel terve: az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság azon dolgozik, hogy Ukrajna már idén részleges, 2027-től, pedig már az Európai Unió teljes jogú tagja lehessen. Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, a terv végrehajtásának az útjában áll Orbán Viktor és Magyarország, ezért több mint valószínű, hogy Ukrajna érdekében beavatkozhat Brüsszel az április 12-ei választásokba. A háború folytatását és Kijev gyorsított uniós tagságát erőltető uniós politikusok Magyar Péter győzelmét szeretnék, mivel számukra egyértelmű, a Tisza Párt elnöke nem akadályozná meg Ukrajna belépését az EU-ba. Az Orbán Viktor vezette magyar kormány és más tagállamok sem pusztán szimpátiaalapon utasítják el az ukrán csatlakozást, hanem azért, mert óriási károkat okozna Európának egy ilyen döntés.

Papp Zsolt: Brüsszel azért akarja a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésben jelentősen, közel negyedével visszavágni a gazdák pénzét, mert Ukrajna háborús finanszírozása és az erőltetett uniós csatlakozási tervek rengeteg pénzbe kerülnek.

„Az is egyértelmű ma már, hogy Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös céljainak az első nagy áldozata az európai élelmezés-biztonság lenne, mivel az eddig napvilágot látott tervek és a már meghozott döntések is veszélyeztetik az európai gazdákat, miközben az egész agráriumot versenyhátrányba hozzák a szabadkereskedelmi megállapodások” – nyomatékosította a Mandiner kérdésére Papp Zsolt.