Brüsszel újabb merényletre készül az európai gazdák ellen, Ukrajna már dörzsöli a markát

Kiterítette a lapjait Von der Leyen: eldőlt Ukrajna sorsa, Brüsszelben végérvényesen elnémítanák Magyarországot
Egyedül Orbán Viktor választási győzelme akadályozhatja meg Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását.
A lehető leghamarabb, már 2027-től az Európai Unió tagja lenne Ukrajna Brüsszel hajmeresztő elképzelése szerint. Ez azt is jelenti, hogy Ukrajna korlátlan hozzáférést kapna az uniós piachoz, de az EU-s élelmiszer-biztonsági normákat ráérne később bevezetnie – emelte ki a Mandinernek Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.
Kiszivárgott Brüsszel terve: az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság azon dolgozik, hogy Ukrajna már idén részleges, 2027-től, pedig már az Európai Unió teljes jogú tagja lehessen. Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, a terv végrehajtásának az útjában áll Orbán Viktor és Magyarország, ezért több mint valószínű, hogy Ukrajna érdekében beavatkozhat Brüsszel az április 12-ei választásokba. A háború folytatását és Kijev gyorsított uniós tagságát erőltető uniós politikusok Magyar Péter győzelmét szeretnék, mivel számukra egyértelmű, a Tisza Párt elnöke nem akadályozná meg Ukrajna belépését az EU-ba. Az Orbán Viktor vezette magyar kormány és más tagállamok sem pusztán szimpátiaalapon utasítják el az ukrán csatlakozást, hanem azért, mert óriási károkat okozna Európának egy ilyen döntés.
„Az is egyértelmű ma már, hogy Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös céljainak az első nagy áldozata az európai élelmezés-biztonság lenne, mivel az eddig napvilágot látott tervek és a már meghozott döntések is veszélyeztetik az európai gazdákat, miközben az egész agráriumot versenyhátrányba hozzák a szabadkereskedelmi megállapodások” – nyomatékosította a Mandiner kérdésére Papp Zsolt.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az Ukrajnával és a dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodások veszélyei mellett arra is emlékeztetett, hogy Brüsszel 20 százalékkal csökkentené a következő uniós költségvetési ciklusban az agrártámogatásokat, miközben felszámolná az évtizedeken át sikeres uniós élelmiszer-előállítás egyik alapját, a Közös Agrárpolitikát.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyedül Orbán Viktor választási győzelme akadályozhatja meg Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását.
Papp Zsolt figyelmeztetett, már régóta világos, hogy Brüsszel azért akarja a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésben jelentősen, közel negyedével visszavágni a gazdák pénzét, mert Ukrajna háborús finanszírozása és az erőltetett uniós csatlakozási tervek rengeteg pénzbe kerülnek. Ráadásul
Ukrajna óriási, kiváló minőségű mezőgazdasági területekkel rendelkezik, az ukrán nagybirtokrendszert pedig jórészt a nemzetközi hátterű agrárvállalatok, nyugati érdekeltségek adják.
Az agrárkamara vezetője kitért rá, hogy Brüsszel a közelmúltban olyan szabadkereskedelmi megállapodást kötött Kijevvel, ami hosszú távon lehetővé teszi, hogy a bizonytalan eredetű ukrán élelmiszerek nagy mennyiségben árasszák el az EU piacait, ráadásul több esetben ezek már most is uniós termékekként jelennek meg a fogyasztók asztalán.
Ukrajna teljes jogú uniós tagsága pedig azt jelentené, hogy az ukrán élelmiszerek – amelyek előállítása nem a magas minőséget garantáló uniós normák szerint történik – korlátlanul érkezhetnek Európába, gyakorlatilag tönkre téve az európai mezőgazdaságot és élelmiszeripart.
Brüsszel tehát Ukrajna érekeit szem előtt tartva
Az elnök az Ukrajna jelentette veszély mellett felhívta a figyelmet a Mercosur-megállapodásra is, amely szerinte egy merényletként értékelhető az európai gazdák és agrárium ellen. Miközben az EU folyamatosan szigorítja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésre vonatkozó elvárásokat a saját termelőivel szemben – az élelmiszer-biztonság, az állategészségügy mellett a fenntarthatóság és a környezetvédelem területén egyaránt – a szabadkereskedelmi egyezmény utat nyitna az uniós normáknál jóval enyhébb szabályozás mellett előállított, és így jóval versenyképesebb dél-amerikai import előtt.
Ez a kettős mérce komoly érvágást jelentene az így is komoly kihívásokkal küzdő szektornak, ami végső soron az európai polgárok egészséges élelmiszerekhez való jogát is veszélybe sodorhatja.
„Csökkennének a felvásárlási árak, veszélybe kerülnének a vidéki munkahelyek és nőne az importfüggőség” – fogalmazott az elnök.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ közösen lép fel a magyar gazdák védelme érdekében, együttműködve Magyarország nemzeti kormányával és a legnagyobb uniós érdekképviseletekkel. Papp Zsolt ennek kapcsán hangsúlyozta,
A termelők egyedül ránk számíthatnak, mivel Brüsszel sorozatosan elárulja őket.
Rámutatott, ez nem csak szavak szintjén valósul meg: a NAK és a MAGOSZ részt vett decemberben a több tízezres, évtizedek óta nem látott méretű brüsszeli gazdatüntetésen, valamint a strasbourgi demonstráción is.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy István idén is számít nehézségekre, Brüsszel ugyanis – tette hozzá – csaknem 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat.
A december 18-i brüsszeli gazdatüntetés egyik részeredménye volt, hogy a Mercosur-megállapodás aláírását elhalasztották. Január elején azonban az Európai Bizottság egy számviteli trükközéssel feloldotta az olasz vétót a megállapodás aláírása kapcsán, így Magyarország mellett
A tagállamok minősített többsége felhatalmazta az Európai Bizottságot az EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény aláírására.
A megállapodás aláírása ellen számos EU-tagállamban tüntetés robbant ki
– idézte fel a NAK elnöke. Franciaországban és Belgiumban autópályákat torlaszoltak el, Brüsszelben több ezer traktor jelent meg a demonstrációkon, a francia-belga határnál napokra megbénult a közlekedés.
A gazdák európai összefogását jól mutatja, hogy a tiltakozások megfékezését célzó hatósági fellépések ellenére január 21-án ismét több ezer gazda tiltakozott és 1000 traktorral vonultak Strasbourgba az Európai Parlament épülete elé, hogy tiltakozzanak az EU agrárpolitikája és a Mercosur-megállapodás ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ami most Brüsszelben zajlik, az súlyos veszélyt jelent a magyar gazdák jövőjére” – mondta strasbourgi riportunkban Dömötör Csaba. Szerinte Ursula von der Leyen ezért is néz szembe bizalmatlansági indítvánnyal, miközben Magyar Péter Brüsszelben újra a magyar érdekek ellen dolgozik.
Az újabb több ezres gazdatüntetést követően az Európai Parlament megszavazta azt a javaslatot, hogy az Európai Bíróság elé utalja az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást, ami jelentősen késleltetheti az egyezményt, és akár az egyezmény végrehajtását is befolyásolhatja.
Papp Zsolt kifejtette, az uniós bíróságnak több mint egy éve lesz arra, hogy véleményt nyilvánítson, következtetései a megállapodás módosítását eredményezhetik, ha az egyes részeiben összeegyeztethetetlennek bizonyul az uniós joggal. Időközben a megállapodás végrehajtását is felfüggesztik.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy a strasbourgi gazdatüntetésre a Tisza Párt EP-képviselői és Magyar Péter is kilátogatott, de vele volt Bóna Szabolcs, az ellenzéki párt nagybirtokosa, akinek az apja egykori tsz-vezetőként juttatta a több, mint ezer hektáros területet a család tulajdonába.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 13. rész.
A helyszíni beszámolókból ugyanakkor világosan kiderült, Magyar Péterék oda sem mentek a magyar gazdákhoz, helyette az olasz termelők mellett fotózkodtak, majd azt próbálták meg a magyar közvéleménnyel elhitetni, hogy csak ők képviselték a hazai termelőket.
„Igencsak meglepő volt” – foglalta össze Magyar Péterék jelenlétét kérdésünkre Papp Zsolt.
Odavonult hátracsapott kézzel, mint aki jött meglátogatni hű alattvalóit. Aztán ott szembesült vele, hogy a gazdák és a vidék olyan messze van tőle, mint Kabától Kuba.
Az elnök világossá tette, a gazdák világosan látják a Tisza Párt politikáját és Magyar Péter viselkedését. „Azt a bizonytalanságot érzékeljük, amivel sokan tekintenek rájuk. Az azzal kapcsolatos ellenszenvet, hogy rövid felfutásuk során árulással, lehallgatással, egymás ellen uszítással vezettek meg embereket. Hit és remény helyett haragot és uszítást képviselnek. Kicselezik, cserben hagyják, elárulják őket” – részletezte Papp Zsolt.
Annak érdekében, hogy nyomatékosítsuk az álláspontunkat, a MAGOSZ-szal összefogásban online petíciót indítottunk a magyar gazdák és az élelmiszer-biztonság védelmében „Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat!” címmel – emelte ki a NAK vezetője. Hozzátette: „Most van szükség igazán az összefogásra, most kell megmutatni az erőnket! Arra biztatok minden gazdát, élelmiszer-előállítót és a vidék jövőjéért felelősséget érző polgárt, hogy csatlakozzon a NAK és a MAGOSZ által indított aláírásgyűjtéshez.”
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP