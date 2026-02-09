Agrárminiszter: a kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Nagy István idén is számít nehézségekre, Brüsszel ugyanis – tette hozzá – csaknem 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat.
A kormány megvédi a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit az elhibázott brüsszeli intézkedésekkel szemben – mondta az agrárminiszter hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.
Nagy István szerint a magyar gazdák láthatják, hogy minden körülmények között számíthatnak állami segítségre, akár tavaszi faggyal, akár aszállyal, akár járványokkal vagy piaci nehézségekkel szembesülnek. A gazdáknak járó kártalanítások, hitelmoratóriumok vagy a megelőlegezett pályázati kifizetések egyaránt jelzik, hogy a kormány gyors választ ad a kihívásokra. A Közös Agrárpolitika stratégiai tervének utóbbi 2 éves végrehajtása során 60 felhívás jelent meg, több mint 103 ezer kérelem támogatásáról született döntés 2907 milliárd forint összegben – tette hozzá.
A tárcavezető idén is számít nehézségekre,
Brüsszel ugyanis – tette hozzá – csaknem 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat,
hogy ebből finanszírozhassa az ukrajnai háborút, miközben az új szabadkereskedelmi egyezmények veszélyeztethetik az uniós piacot, a támogatási rendszer átalakítása pedig csődhullámot idézhet elő az agráriumban. Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az EU Közös Agrárpolitikájának különálló költségvetése legyen, mert a mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, amit senki nem veszélyeztethet. Brüsszellel szemben a magyar kormány fenntartja a határzárat az ukrán mezőgazdasági importtal szemben is, hogy megakadályozza a kétes eredetű élelmiszerek beözönlését, emellett elutasítja a Mercosur-megállapodást, mert „kettős mérce” az, hogy az európai gazdáktól elvárják a fenntarthatóságot, de közben jöhetne Dél-Amerikából élelmiszer az EU-ba – tette hozzá.
Nagy István bizonyosnak tartja, hogy a magyar gazdák „egy brüsszeli bábkormánytól” se számíthatnának semmi jóra. A Tisza Párt nem a magyar emberek érdekét képviseli, embereit a globális pénzvilágból küldték ide, Magyar Péter pedig pusztán
látszatember, aki csak a virtuális megjelenéssel foglalkozik”.
A magyar gazdák ilyen politikusokra nem számíthatna, a nemzeti kormány viszont mindig mellettük fog állni, a támogatási rendszer pedig továbbra is stabil hátteret biztosít számukra – fogalmazott. Számításai szerint a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési keretéből a beruházási támogatások összege márciusban meghaladhatja az 1000 milliárd forintot, és idén sorra kezdődnek olyan fejlesztések, amelyek munkahelyeket és biztos jövőt jelentenek a vidéki Magyarországnak – mondta a miniszter.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) elnöke egységes fellépést sürgetett, és úgy véli, hogy nincs olyan kérdés, amelyben az agrárkormányzattal ne tudnának együttműködni. Jakab István különösen fontosnak tartja, hogy ez a kapcsolat régóta tartó, kölcsönös bizalmon alapul, és nem kampányszerűen jött létre. Közölte egyúttal, hogy a Magosz következő országjárására több mint 70 fórumot szerveznek többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) képviselőivel.
A NAK elnöke úgy látja, hogy Európa gazdatársadalma erős összefogással reagált a támogatásokat veszélyeztető brüsszeli döntésekre. Papp Zsolt szerint az Európai Bizottság az itt élők egészségét akarja pénzre váltani, hogy abból az elhibázott döntéseit finanszírozza, a termelők pedig csalódottak, mert becsapva érzik magukat. Európa nem fogadhat be kétes eredetű, EU-n kívülről érkező élelmiszert, miközben képes arra, hogy biztonságos, jó minőségű élelmiszert állítson elő – hangsúlyozta.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó szerint Brüsszel az agráriumot érintő kérdésekben is „elrugaszkodott a valóságtól”, és olyan döntéseket erőltet, amelyeket nem szabad jóváhagyni. A miniszterelnöki főtanácsadó érthetetlennek nevezte többek között, hogy miért akarja az Európai Bizottság a gazdáktól életkori alapon elvenni a támogatásokat, a brüsszeli érdekeket teljesítő Tisza Párt pedig megadóztatni a nyugdíjakat. Velük szemben a nemzeti kormány a stratégiai partnerség folytatását kínálja a gazdáknak, akik az agrarpeticio.hu oldal űrlapjának a kitöltésével most véleményt nyilváníthatnak az agráriumot érintő brüsszeli tervekről – tette hozzá.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Kovács Márton