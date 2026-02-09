Agrárminiszter: a kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit

hogy ebből finanszírozhassa az ukrajnai háborút, miközben az új szabadkereskedelmi egyezmények veszélyeztethetik az uniós piacot, a támogatási rendszer átalakítása pedig csődhullámot idézhet elő az agráriumban. Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az EU Közös Agrárpolitikájának különálló költségvetése legyen, mert a mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, amit senki nem veszélyeztethet. Brüsszellel szemben a magyar kormány fenntartja a határzárat az ukrán mezőgazdasági importtal szemben is, hogy megakadályozza a kétes eredetű élelmiszerek beözönlését, emellett elutasítja a Mercosur-megállapodást, mert „kettős mérce” az, hogy az európai gazdáktól elvárják a fenntarthatóságot, de közben jöhetne Dél-Amerikából élelmiszer az EU-ba – tette hozzá.

Nagy István bizonyosnak tartja, hogy a magyar gazdák „egy brüsszeli bábkormánytól” se számíthatnának semmi jóra. A Tisza Párt nem a magyar emberek érdekét képviseli, embereit a globális pénzvilágból küldték ide, Magyar Péter pedig pusztán

látszatember, aki csak a virtuális megjelenéssel foglalkozik”.

A magyar gazdák ilyen politikusokra nem számíthatna, a nemzeti kormány viszont mindig mellettük fog állni, a támogatási rendszer pedig továbbra is stabil hátteret biztosít számukra – fogalmazott. Számításai szerint a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési keretéből a beruházási támogatások összege márciusban meghaladhatja az 1000 milliárd forintot, és idén sorra kezdődnek olyan fejlesztések, amelyek munkahelyeket és biztos jövőt jelentenek a vidéki Magyarországnak – mondta a miniszter.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) elnöke egységes fellépést sürgetett, és úgy véli, hogy nincs olyan kérdés, amelyben az agrárkormányzattal ne tudnának együttműködni. Jakab István különösen fontosnak tartja, hogy ez a kapcsolat régóta tartó, kölcsönös bizalmon alapul, és nem kampányszerűen jött létre. Közölte egyúttal, hogy a Magosz következő országjárására több mint 70 fórumot szerveznek többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) képviselőivel.