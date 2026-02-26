Orbán Viktor nagy bejelentése: 150 ezer forintot kap minden pedagógus

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kampány időszaka a mozgósításról szól, vagyis arról, melyik oldal tudja nagyobb arányban megszólítani saját támogatóit. Úgy véli, a magas részvétel a kormánypártoknak kedvezne. Hangsúlyozta: a cél a négy évvel ezelőtti választási eredmény megismétlése, amihez szerinte további munkára és a kormányzati intézkedések folytatására van szükség.

Nyitókép forrása: Fischer Zoltán/MTI