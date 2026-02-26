Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány megafon klub juttatás választás orbán viktor

Orbán Viktor nagy bejelentése: 150 ezer forintot kap minden pedagógus

2026. február 26. 10:48

Miközben a kampány egyre élesebb fordulatokat vesz, a kormány konkrét döntésekkel üzen.

2026. február 26. 10:48
null

Orbán Viktor szerda este a Millenárison tartott beszédet a Megafon Klub vendégeként. A miniszterelnök egy nézői kérdésre válaszolva kiemelte: a parlament megszavazta a pedagógusok egyszeri, 150 ezer forintos juttatását, amelyet a kormány a tanárok munkájának elismeréseként biztosít.

Ezt is ajánljuk a témában

 Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kabinet a jövőben is kézzelfogható intézkedésekkel kívánja támogatni az oktatásban dolgozókat.

A kormányfő szerint a választás tétje nem pusztán politikai vita, hanem két eltérő berendezkedés közötti döntés. Megfogalmazása szerint „csak két rendszer van: a magyar és a brüsszeli”, utóbbiban – úgy fogalmazott – a nemzeti identitás háttérbe szorulna.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Bebizonyosodott, hogy a Tisza összejátszik Kijevvel!

A brüsszeli Politico írta meg, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kampány időszaka a mozgósításról szól, vagyis arról, melyik oldal tudja nagyobb arányban megszólítani saját támogatóit. Úgy véli, a magas részvétel a kormánypártoknak kedvezne. Hangsúlyozta: a cél a négy évvel ezelőtti választási eredmény megismétlése, amihez szerinte további munkára és a kormányzati intézkedések folytatására van szükség.

Nyitókép forrása: Fischer Zoltán/MTI

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 26. 11:56 Szerkesztve
Öt éve még a kutya nem akart tanárnak menni ,a fizetésük és szakmai elsimertségük, gyalázatos volt.Aztán jött a pedagogus sztrájk és a tisza. Áldott fideszesz 13 év után emelték élhető szintre a pedagógusok bérét, most mélyen be kéne nyalniuk a kormánynak?🤦‍♂️😁
Válasz erre
0
0
sceptical
2026. február 26. 11:47
Ismerős tanár házaspár min. 3 jövedelmi decilisben került feljebb: CSOK-os új kertes ház, támogatott napelem, két új autó – mégis szerintük élhetetlen az ország, Orbán és családja, meg Lölő mindent ellop. Változás kell! Ez a magyar jóléti paradoxon. Hiába fejlődik objektíven a társadalom – javulnak a mutatók, nő a jólét –, mégis erősödik a hatalommal szembeni elégedetlenség. A kormányzati sikerpropaganda sem segít, de az ellenzéki média folyamatos negatív képe miatt sokan rosszabbnak látják az életüket, még ha az ténylegesen is jobb lett. A közösségi médiában terjedő információ meg csupán „véleményjog”, ami csak erősíti az ember tudásillúzióját, ami végül magabiztos tudatlanságot szül. A médiacirkusz közben pedig mélyül az feszültség amint nem a nyomor, hanem az irigység táplál. Amikor az alsóbb rétegek nem a saját javulásuknak örülnek, hanem mások előrejutását tekintik igazságtalannak/irritálónak, ott már pusztán érzelmi narratíva zajlik.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 26. 11:37
a baloldlaiak ne kapjanak semmit, majd kapnak a Poloskabandatol
Válasz erre
0
0
salátás
2026. február 26. 11:32
hisztizz csicska, ebből megint nem lesz kormányváltás :DDDDD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!