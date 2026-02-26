Orbán Viktor nagy bejelentése: 150 ezer forintot kap minden pedagógus

Orbán a Megafon Klubban: Magyarország annyi tartalékot felhalmozott, hogy a választásokig nem tudnak káoszt okozni az ukránok
A miniszterelnök elárulta, mi is tudunk szorítani az ukránokon. „Le kell szoktatni őket ezekről a lépésekről”.
Miközben a kampány egyre élesebb fordulatokat vesz, a kormány konkrét döntésekkel üzen.
Orbán Viktor szerda este a Millenárison tartott beszédet a Megafon Klub vendégeként. A miniszterelnök egy nézői kérdésre válaszolva kiemelte: a parlament megszavazta a pedagógusok egyszeri, 150 ezer forintos juttatását, amelyet a kormány a tanárok munkájának elismeréseként biztosít.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kabinet a jövőben is kézzelfogható intézkedésekkel kívánja támogatni az oktatásban dolgozókat.
A kormányfő szerint a választás tétje nem pusztán politikai vita, hanem két eltérő berendezkedés közötti döntés. Megfogalmazása szerint „csak két rendszer van: a magyar és a brüsszeli”, utóbbiban – úgy fogalmazott – a nemzeti identitás háttérbe szorulna.
A brüsszeli Politico írta meg, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kampány időszaka a mozgósításról szól, vagyis arról, melyik oldal tudja nagyobb arányban megszólítani saját támogatóit. Úgy véli, a magas részvétel a kormánypártoknak kedvezne. Hangsúlyozta: a cél a négy évvel ezelőtti választási eredmény megismétlése, amihez szerinte további munkára és a kormányzati intézkedések folytatására van szükség.
