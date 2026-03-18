Itt a bejelentés: hatalmas támogatásról döntött a kormány, ennek nagyon sokan fognak örülni

Újabb válság kapujában áll Európa, amire Brüsszel most készül rátenni még egy lapáttal
Nem csak a kőolaj és a földgáz világpiaci ára szökött az egekbe, infláció követi az energiasokkot?
Az agrárminiszter ismertetése szerint a támogatás célzott és azonnali segítséget nyújt az ágazat szereplőinek.
A kormány arról döntött, hogy mintegy 7 milliárd forinttal megsegíti a tejtermelő gazdákat: a következő három hónapban minden liter tej után mintegy 15 forint felárat fognak fizetni támogatásként a gazdáknak – mondta az agrárminiszter a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában.
Nagy István kiemelte, a támogatást a termelőknek nem kell külön kérelmezniük, arra azon termelők automatikusan jogosultak, akik a tavalyi kérelmük után is részesültek a nemzeti tejtámogatásban.
Hozzátette, ezen támogatás kiegészíti a tavaly év vége óta kifizetett mintegy 38 milliárd forint célzott tejtámogatást.
Közölte, a termelők a támogatást legkésőbb április első hetében meg is kapják. „A nemzeti kormányra, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak a gazdálkodók, ebből is látszik” – szögezte le a miniszter. A kormány nem hagyja magukra őket ebben a nehéz helyzetben sem – tette hozzá.
Emlékeztetett: Európában túltermelési válság alakult ki. Ennek több oka is van: egyrészt több tehenet állítottak a termelésbe, másrészről pedig a kínai viszont vám az európai uniós tejtermékekre kiviteli nehézségeket okoz, amit még a háborús helyzet is sújt - sorolta közösségi oldalán megjelent videójában az agrárminiszter.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Kovács Attila