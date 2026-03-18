03. 18.
szerda
03. 18.
szerda
kormány tejtermelés nagy istván támogatás

Itt a bejelentés: hatalmas támogatásról döntött a kormány, ennek nagyon sokan fognak örülni

2026. március 18. 15:51

Az agrárminiszter ismertetése szerint a támogatás célzott és azonnali segítséget nyújt az ágazat szereplőinek.

2026. március 18. 15:51
A kormány arról döntött, hogy mintegy 7 milliárd forinttal megsegíti a tejtermelő gazdákat: a következő három hónapban minden liter tej után mintegy 15 forint felárat fognak fizetni támogatásként a gazdáknak – mondta az agrárminiszter a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában.

Nagy István kiemelte, a támogatást a termelőknek nem kell külön kérelmezniük, arra azon termelők automatikusan jogosultak, akik a tavalyi kérelmük után is részesültek a nemzeti tejtámogatásban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette, ezen támogatás kiegészíti a tavaly év vége óta kifizetett mintegy 38 milliárd forint célzott tejtámogatást.

Közölte, a termelők a támogatást legkésőbb április első hetében meg is kapják. „A nemzeti kormányra, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak a gazdálkodók, ebből is látszik” – szögezte le a miniszter. A kormány nem hagyja magukra őket ebben a nehéz helyzetben sem – tette hozzá.

Emlékeztetett: Európában túltermelési válság alakult ki. Ennek több oka is van: egyrészt több tehenet állítottak a termelésbe, másrészről pedig a kínai viszont vám az európai uniós tejtermékekre kiviteli nehézségeket okoz, amit még a háborús helyzet is sújt - sorolta közösségi oldalán megjelent videójában az agrárminiszter.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

basti64
2026. március 18. 15:56
Jaj, de rossz lesz ez a gandáknak! Pöcspei majd öt perc alatt elterlich…
