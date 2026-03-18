Itt a bejelentés: hatalmas támogatásról döntött a kormány, ennek nagyon sokan fognak örülni

A kormány arról döntött, hogy mintegy 7 milliárd forinttal megsegíti a tejtermelő gazdákat: a következő három hónapban minden liter tej után mintegy 15 forint felárat fognak fizetni támogatásként a gazdáknak – mondta az agrárminiszter a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában.

Nagy István kiemelte, a támogatást a termelőknek nem kell külön kérelmezniük, arra azon termelők automatikusan jogosultak, akik a tavalyi kérelmük után is részesültek a nemzeti tejtámogatásban.