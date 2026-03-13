Újabb válság kapujában áll Európa, amire Brüsszel most készül rátenni még egy lapáttal

Az iráni konfliktus miatt már március legeleje óta jelentős fennakadások vannak a globális kőolaj- ls LNG-kereskedelemben, ráadásul a legfrissebb hírek szerint a helyzet gyors javulására egyre kevesebb az esély.

A kőolaj világpiaci ára már többször is átlépte a 100 dolláros lélektani határt, miközben a földgázárak is jelentősen nőttek. Ennek oka, hogy a közel-keleti nagy olaj- és cseppfolyósított földgázszállító országok létesítményei súlyosan megrongálódtak az iráni bombázásokban, ráadásul a meglévő készletek tengeri szállítását is blokkolja Teherán.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, világszerte súlyos piaci pánik lett úrrá, amely már a fogyasztói árakban is tetten érhető, elsősorban az üzemanyagárakban. Magyarország ezért védett árral avatkozott be a piaci tarifákba.