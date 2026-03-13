Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni konfliktus brüsszel gazda magyarország európa oroszország műtrágya

Újabb válság kapujában áll Európa, amire Brüsszel most készül rátenni még egy lapáttal

2026. március 13. 11:29

Tovább rontja Brüsszel a mezőgazdaság versenyképességét, miközben a gazdák is kárvallottjai az iráni konfliktusnak. Közben Európa vezetői a szigorú szabályokkal és az újabb Oroszország elleni szankciókkal kockára teszik már az európai élelmiszer-ellátást is.

2026. március 13. 11:29
null
Nagy Kristóf

Megismétlődhet a 2022-es globális infláció, mivel a közel-keleti konfliktus hatásai az agráriumban is súlyos hiányhoz vezettek, Európa pedig egyre súlyosabb versenyhátránnyal néz szembe.

Európa gazdák
Egész Európa megmozdult Brüsszel elhibázott döntései miatt, amelyekkel romba dönti az EU mezőgazdaságát és a helyi termelőket hozza hátrányba.
Fotó: Hans Lucas / AFP

Az arab országokat ért iráni támadások és a Hormuzi-szoros lezárása példátlan sokkot okozott az olaj- és földgázpiacokon, de világszerte jelentős pánikot okoz a műtrágya és a műtrágya-alapanyagok hiányától való félelem is. Európa ráadásul ahelyett, hogy kezelné a helyzetet, tovább nehezítené a növénytermesztésben létfontosságú szerek beszerzését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mitől félnek Európa termelői?

Az iráni konfliktus miatt már március legeleje óta jelentős fennakadások vannak a globális kőolaj- ls LNG-kereskedelemben, ráadásul a legfrissebb hírek szerint a helyzet gyors javulására egyre kevesebb az esély.

A kőolaj világpiaci ára már többször is átlépte a 100 dolláros lélektani határt, miközben a földgázárak is jelentősen nőttek. Ennek oka, hogy a közel-keleti nagy olaj- és cseppfolyósított földgázszállító országok létesítményei súlyosan megrongálódtak az iráni bombázásokban, ráadásul a meglévő készletek tengeri szállítását is blokkolja Teherán.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, világszerte súlyos piaci pánik lett úrrá, amely már a fogyasztói árakban is tetten érhető, elsősorban az üzemanyagárakban. Magyarország ezért védett árral avatkozott be a piaci tarifákba.

Ezt is ajánljuk a témában

A védett üzemanyagárak szerepe kulcsfontosságú a mezőgazdaságban is, kiemelten most, a tavaszi munkálatok időszakában. A magyar gazdák így nagyrészt védettek a más országokban tapasztalt önköltség-növekedéstől, de a szántóföldi növénytermesztők a műtrágya árának az emelkedésétől is tartanak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy István agrárminiszter a napokban arra szólította fel a műtrágya-kereskedőket, hogy a már korábban – jóval alacsonyabb eladási árakon – megkötött szerződéseket ne mondják fel egyoldalúan azért, mert a globális kínálathiánytól való félelem miatt kilőttek az aktuális árak.

Ezért nélkülözhetetlen a közel-keleti szállítás

A műtrágya nélkülözhetetlen tápanyag a növénytermesztésben, elsősorban a szántóföldi növények átlaghozamának eléréséhez. A megtermelt mennyiség akár 50 százalékkal is kevesebb lenne műtrágyázás nélkül. A szerek kijuttatásának ráadásául most van itt az időszaka, vagyis a gazdák csak egy szűk, néhány hetes időszakban tudják hatékonyan alkalmazni az eljárásokat.

Egyelőre nincs készlethiány, mivel a termelőknek előre kell szerződniük a műtrágyára, ugyanakkor sok kereskedő akár szabálytalanul is felmondja ezeket azért, mert az azonnali piacon a sokszorosát keresheti a meglévő készletekkel.

Az ammónia alapú műtrágya ára 130 dollárral emelkedett március elején, elérve a 725 dolláros tonnánkénti árat, de a karbamid műtrágyák ára is az egekbe szökött. 

A Közel-Kelet országai kulcsszerepet töltenek be a globális műtrágya-kínálatban, mivel 

  • jelentős termelők
  • és a műtrágya-gyártáshoz szükséges földgáz nagy része is a térségből származik.

Európa legnagyobb gyártója, a Yala a Financial Times-t arról tájékoztatta, hogy az előállításhoz szükséges földgáz ára a duplájára emelkedett. Problémát okoz, hogy az azonnali piacon brutálisan nőttek az árak, a helyzetet pedig tovább rontja, hogy a termelőknek most kellene leszerződniük a következő szezon szükséges mennyiségére.

Kihívást jelent, hogy a világpiacon rendkívül nyomottak a gabonaárak, vagyis az önköltség-emelkedést az árak nem tudják ellensúlyozni.

Szélsőséges esetekre is fény derült: a felhalmozott műtrágyával rendelkező gazdáknak most jobban megéri tovább értékesíteni a műtrágyát, mint megtermeszteni a gabonát.

Brüsszel ismét elkésett és nem a segítségen gondolkozik

Az európai gazdákat és vállalatokat tömörítő legnagyobb érdekképviseleti szövetség, a Copa-Cogeca a jelenlegi helyzetben arra sürgette az Európai Uniót, hogy mielőbb készítse el az évek óta késlekedő műtrágya-stratégiát.

Ennek célja, hogy Európa önellátóvá váljon, jelenleg ugyanis a szükséges műtrágya közel fele import. Ráadásul 20 százaléka Oroszországból és Beloruszból származik, amelyet Brüsszel enyhén szólva sem néz jó szemmel.

A Copa-Cogeca felidézte, az európai gyártás felfutását és az alternatívák, például a hagyományos trágyahasználatot gátolják a szigorú uniós szabályok. Brüsszel ráadásul év elejétől kiterjesztette a műtrágyákra is az EU széndioxid-kereskedelmi szabályozását, vagyis az importált műtrágya után karbonvámot kell fizetniük a kereskedőknek, ami már alapvetően megdrágította az év első hónapjaiban a műtrágyát még annak ellenére is, hogy decemberben jelentős készletfelhalmozás ment végbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Kínálathiányt készít elő Ursula von der Leyen

Magyarország egyelőre blokkolja az Oroszországgal szemben elfogadni tervezett 20. szankciós csomagot. Ennek a csomagnak a része az Oroszországból importált műtrágyára kivetett extra vám és más olyan intézkedések, amelyek ugyan nem tiltják meg a behozatalt, de jelentős költségnövekedést okozhatnak. 

Az Európai Bizottság egy olyan időszakban drágítaná meg az orosz műtrágya-behozatalt, amikor a közel-keleti konfliktus közvetlen és közvetett hatása világszerte beszűkülő kínálatokat okoz, ráadásul pont a tavaszi mezőgazdasági munkálatok időszakában.

Nem ez az első intézkedés, amely komoly csapás az európai termelőkre. Ursula von der Leyen februárban bejelentette, életbe lép a Mercosur-megállapodás, vagyis a silányabb minőségű, olcsóbb dél-amerikai élelmiszerekkel kell hamarosan versenyezniük a termelőknek. Ukrajna felől is nő az import, mivel Brüsszel növelte a vámmentesen behozható mennyiségeket. A hátrányba kerül európai gazdáknak ráadásul a jövőjük is egyre bizonytalanabb, mivel Ursula von der Leyen terve, hogy jelentősen, 20 százalékkal csökkentse a Közös Agrárpolitika költségvetését azért, hogy a pénzből Ukrajna agrár-óriásvállalatait támogassa.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Damien MEYER / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2026. március 13. 11:58 Szerkesztve
Tetszettek volna más vezetőket választani a fejük felé. Igaz, már választás sem volt... Az ukránok és Zeli visszakergetik az európai embert a Neandervölgyi-barkangba.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 13. 11:48
oroszorszag szankcionalja energiaval nyugat europat !
Válasz erre
0
0
patópál
2026. március 13. 11:33
Háború és nyomor, ez jön ma Brüsszelből.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!