hivatalossá vált, ki volt annak az aranyrúd-szállítmánynak a vásárlója, amelyet az Oscsadbank pénzszállítói Ausztriából Ukrajnába vittek, amikor a magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt feltartóztatták őket.

A cikk szerint Ukrajnában az aranyrudakat elsősorban ékszergyártók vásárolják, mivel a jelenlegi törvények szerint csak ők jogosultak hivatalosan aranyat vásárolni az Ukrán Nemzeti Banktól, ezért ők kapták volna meg a szállítmányt. Az ukrán politológus viszont azt mondta: az aranykonvoj a Volodimir Zelenszkijékhez kötődő háborús maffia pénzmosási kísérlete volt.