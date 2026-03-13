Ukrajnában már a jegyzőkönyvet írják: súlyos sérülések okozásával vádolják Magyarországot

Döbbenetes részleteket osztott meg Rogán Antal az ukrán aranykonvoj-ügyről
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a győri Mandiner Klubest vendége volt.
Az Oscsadbank szerint sérüléseket vettek észre a pénzszállító járműveikben, amelyeket a magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt tartóztattak fel. Az ukránok szerint ékszerészeknek kellett volna az aranyszállítmány.
A pénzszállító járművek visszaadását követően több berendezés sérülését rögzítették. Az Oscsadbank jogi képviselői a helyszínen részletesen dokumentálták az összes feltárt meghibásodást. Miután a járművek visszatérnek Ukrajnába, felmérik az okozott kár mértékét – írja a pénzintézet közleményére hivatkozva az ukrán Korrespondent, amely kiemeli, a lefoglalt 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany továbbra is Magyarországon marad.
Eközben a Prozoro azt állítja,
hivatalossá vált, ki volt annak az aranyrúd-szállítmánynak a vásárlója, amelyet az Oscsadbank pénzszállítói Ausztriából Ukrajnába vittek, amikor a magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt feltartóztatták őket.
A cikk szerint Ukrajnában az aranyrudakat elsősorban ékszergyártók vásárolják, mivel a jelenlegi törvények szerint csak ők jogosultak hivatalosan aranyat vásárolni az Ukrán Nemzeti Banktól, ezért ők kapták volna meg a szállítmányt. Az ukrán politológus viszont azt mondta: az aranykonvoj a Volodimir Zelenszkijékhez kötődő háborús maffia pénzmosási kísérlete volt.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat