Fogyóban Zelenszkij serege: Ukrajna 390 ezer forintért próbálja hazacsábítani az elmenekült fiatalokat
Az összeget azok a fiatalok kaphatják meg, akik kényszerű menekülésből térnek vissza Ukrajnába.
Bizonyára okkal tapsol az Orbántól megszabadulni kívánó sokaság.
„Zelenszkij az inkriminált mondatával legkevésbé sem Orbánnak üzent, még Orbán ellenzékének sem, hanem mondanivalóját a saját népéhez, közöttük az ukrán katonákhoz intézte.
Bizonyára okkal tapsol az Orbántól megszabadulni kívánó sokaság annak, hogy a Tisza milyen ügyesen kerülgeti a Fidesz által kirakott aknákat. Nekem személy szerint hiányoztak a világosabb mondatok, hiányzott az Ukrajna harca iránti elköteleződés, de elfogadtam, hogy a kampány minden más szempontot megelőz. De miért gondoljuk azt, hogy mindenki más is így van ezzel? Miért gondoljuk azt, hogy Zelenszkij ukrán elnök is azzal foglalkozik, hogyan értelmezik majd a mondatát Magyarországon?
Zelenszkij mondata nagyon is vállalható, miközben a magyarországi ellenzéknek rosszat tesz. Ez a helyes megfogalmazás, és mielőtt Zelenszkijt hibáztatnánk ennek esetleges következményeiért, nézzünk tükörbe, vajon Zelenszkijnek nincs-e okkal olyan benyomása, hogy Magyarországon senkire sem számíthat?”
