„Zelenszkij az inkriminált mondatával legkevésbé sem Orbánnak üzent, még Orbán ellenzékének sem, hanem mondanivalóját a saját népéhez, közöttük az ukrán katonákhoz intézte.

Bizonyára okkal tapsol az Orbántól megszabadulni kívánó sokaság annak, hogy a Tisza milyen ügyesen kerülgeti a Fidesz által kirakott aknákat. Nekem személy szerint hiányoztak a világosabb mondatok, hiányzott az Ukrajna harca iránti elköteleződés, de elfogadtam, hogy a kampány minden más szempontot megelőz. De miért gondoljuk azt, hogy mindenki más is így van ezzel? Miért gondoljuk azt, hogy Zelenszkij ukrán elnök is azzal foglalkozik, hogyan értelmezik majd a mondatát Magyarországon?