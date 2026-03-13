Ft
03. 13.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza fidesz ellenzék Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor ukrajna

Egy „vállalhatatlan” mondatról

2026. március 13. 14:15

Bizonyára okkal tapsol az Orbántól megszabadulni kívánó sokaság.

2026. március 13. 14:15
Eörsi Mátyás
Eörsi Mátyás
Élet és Irodalom

„Zelenszkij az inkriminált mondatával legkevésbé sem Orbánnak üzent, még Orbán ellenzékének sem, hanem mondanivalóját a saját népéhez, közöttük az ukrán katonákhoz intézte. 

Bizonyára okkal tapsol az Orbántól megszabadulni kívánó sokaság annak, hogy a Tisza milyen ügyesen kerülgeti a Fidesz által kirakott aknákat. Nekem személy szerint hiányoztak a világosabb mondatok, hiányzott az Ukrajna harca iránti elköteleződés, de elfogadtam, hogy a kampány minden más szempontot megelőz. De miért gondoljuk azt, hogy mindenki más is így van ezzel? Miért gondoljuk azt, hogy Zelenszkij ukrán elnök is azzal foglalkozik, hogyan értelmezik majd a mondatát Magyarországon?

Zelenszkij mondata nagyon is vállalható, miközben a magyarországi ellenzéknek rosszat tesz. Ez a helyes megfogalmazás, és mielőtt Zelenszkijt hibáztatnánk ennek esetleges következményeiért, nézzünk tükörbe, vajon Zelenszkijnek nincs-e okkal olyan benyomása, hogy Magyarországon senkire sem számíthat?”

Nyitókép forrása: Felix Hörhager/MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

vezker
2026. március 13. 15:44
Hitler se a zsidókhoz beszélt, hanem a saját népéhez.
vez-ker
2026. március 13. 15:43
Apuci Eörsi Gyula 1957-ben részt vett a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsáról szóló 1957. évi 25. törvényerejű rendelet kodifikációs munkájában. A jogszabály a politikai különbíróságok rendszeréről, a forradalom résztvevőivel szembeni tömeges leszámoláshoz szükséges jogi intézményrendszer fontos eleméről szól. Emiatt a tevékenysége miatt 2016-ban a Nemzeti Emlékezet Bizottsága azon félezer kommunista funkcionárius közé sorolta, akik részt vettek az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az azt követő megtorlásban
szilvarozsa
2026. március 13. 15:42
"nézzünk tükörbe," Szerintem a tiéd össze van köpködve.
robertdenyiro
2026. március 13. 15:42
"vajon Zelenszkijnek nincs-e okkal olyan benyomása, hogy Magyarországon senkire sem számíthat?" Osztán miafasznak kéne zeliiyinskiiynek bármire vagy bárkire számítani Magyarországon? Mi köze hozzánk, hogy ránk kell számítson bármiben is?
