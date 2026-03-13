Magyar Péter vakarhatja a fejét: az uniós minimumszintre csökkentette a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját

Az EU csak tétlenül figyel: Németországban átlépték a két eurót az üzemanyagárak – aki teheti, már Lengyelországba jár tankolni
Németországban egyre több autós beszél arról, hogy bojkottálni kellene a drága benzinkutakat.
A védett árú üzemanyag hozzájárulhat az infláció mérsékléséhez és az energiapiaci drágulás hatásainak tompításához.
A közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásainak mérséklése érdekében a magyar kormány 2026. május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy tompítsa az energiapiaci feszültségek hazai gazdaságra és a fogyasztókra gyakorolt hatását – írta elemzésében az Oeconomus.
A döntés következtében a jövedéki adó literenként mintegy 20 forinttal csökken.
Amennyiben a kereskedők ezt teljes mértékben érvényesítik a fogyasztói árakban, az áfával együtt körülbelül 25 forintos árcsökkenést eredményezhet a benzinkutakon.
Az intézkedés makrogazdasági hatása is érzékelhető lehet. Számítások szerint a jövedéki adó mérséklése már március–áprilisban mintegy 0,23 százalékponttal csökkentheti az inflációt. Emellett a háztartások elkölthető reáljövedelme is növekedhet, mivel az üzemanyagárak mérséklődése közvetlenül csökkenti a mindennapi kiadásokat.
A változás nemcsak a lakosságot érinti, hanem a vállalati szektorra is hatással lehet. Az alacsonyabb üzemanyagköltségek mérsékelhetik a szállítási, mezőgazdasági és ipari kiadásokat, ami szélesebb gazdasági körben is javíthatja a költséghelyzetet.
Az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó az Európai Unióban közös szabályozás alá tartozik: az uniós irányelvek minimumszinteket határoznak meg, amelyekhez a tagállamok adórendszere igazodik.
Magyarország a csökkentés előtt is az egyik legalacsonyabb jövedéki adót alkalmazta a benzinre az EU-n belül.
A kormány lépése tehát rövid távon hozzájárulhat az infláció mérsékléséhez és az energiapiaci drágulás hatásainak tompításához.
