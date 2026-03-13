03. 13.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

üzemanyag infláció magyarország eu jövedéki adó

Magyar Péter vakarhatja a fejét: az uniós minimumszintre csökkentette a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját

2026. március 13. 15:38

A védett árú üzemanyag hozzájárulhat az infláció mérsékléséhez és az energiapiaci drágulás hatásainak tompításához.

null

A közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásainak mérséklése érdekében a magyar kormány 2026. május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy tompítsa az energiapiaci feszültségek hazai gazdaságra és a fogyasztókra gyakorolt hatását – írta elemzésében az Oeconomus.

A döntés következtében a jövedéki adó literenként mintegy 20 forinttal csökken. 

Amennyiben a kereskedők ezt teljes mértékben érvényesítik a fogyasztói árakban, az áfával együtt körülbelül 25 forintos árcsökkenést eredményezhet a benzinkutakon.

Az intézkedés makrogazdasági hatása is érzékelhető lehet. Számítások szerint a jövedéki adó mérséklése már március–áprilisban mintegy 0,23 százalékponttal csökkentheti az inflációt. Emellett a háztartások elkölthető reáljövedelme is növekedhet, mivel az üzemanyagárak mérséklődése közvetlenül csökkenti a mindennapi kiadásokat.

A változás nemcsak a lakosságot érinti, hanem a vállalati szektorra is hatással lehet. Az alacsonyabb üzemanyagköltségek mérsékelhetik a szállítási, mezőgazdasági és ipari kiadásokat, ami szélesebb gazdasági körben is javíthatja a költséghelyzetet.

Az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó az Európai Unióban közös szabályozás alá tartozik: az uniós irányelvek minimumszinteket határoznak meg, amelyekhez a tagállamok adórendszere igazodik. 

Magyarország a csökkentés előtt is az egyik legalacsonyabb jövedéki adót alkalmazta a benzinre az EU-n belül.

A kormány lépése tehát rövid távon hozzájárulhat az infláció mérsékléséhez és az energiapiaci drágulás hatásainak tompításához.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. március 13. 16:52 Szerkesztve
Na ja...nyilván és hát persze.... Ugyanis amit ő elenged azt épp a másik 5 fidesznyik közcélú MOL magánalapítvány az árak megtartásával extrahaszonként vágja zsebre. Az országlókupec főcigány csak az össznépi népkibaszós fosztogatáshoz ért, amit válságból is a haveroknak tőkétkovácsolva osztogat. (nem tagadja meg a fajtáját aranygyűrűnek állítja be a rezet)
csulak
2026. március 13. 16:39
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
johannluipigus
2026. március 13. 15:57
Ezt még a mindentudó poloska Peti sem látta jönni.
neszteklipschik
2026. március 13. 15:41
Ami rossz a magyaroknak, jó a Tiszának. Ami jó a magyaroknak, rossz a Tiszának. Ennyike.
