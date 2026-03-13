Magyar Péter vakarhatja a fejét: az uniós minimumszintre csökkentette a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját

A változás nemcsak a lakosságot érinti, hanem a vállalati szektorra is hatással lehet. Az alacsonyabb üzemanyagköltségek mérsékelhetik a szállítási, mezőgazdasági és ipari kiadásokat, ami szélesebb gazdasági körben is javíthatja a költséghelyzetet.

Az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó az Európai Unióban közös szabályozás alá tartozik: az uniós irányelvek minimumszinteket határoznak meg, amelyekhez a tagállamok adórendszere igazodik.

Magyarország a csökkentés előtt is az egyik legalacsonyabb jövedéki adót alkalmazta a benzinre az EU-n belül.

A kormány lépése tehát rövid távon hozzájárulhat az infláció mérsékléséhez és az energiapiaci drágulás hatásainak tompításához.