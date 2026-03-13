A Magyar Nemzet műsorában kimondták: Ukrajna a fenyegetéseivel egyértelművé tette, nem része az európai civilizációnak (VIDEÓ)

Nem aratott osztatlan sikert a baloldali-liberális körökben, hogy a PestiSrácok.hu munkatársa, Ambrózy Áron képregényt írt Bütyökről, vagyis Magyar Péterről, a Tisza vezetőjéről – többek között erről is szó esik a Magyar Nemzet műsorában, a Pikkben.

Bayer Zsolt publicista podcastműsában szó esik ezen felül az ukránok Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött fenyegetéseiről is.