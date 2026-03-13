A Magyar Nemzet műsorában kimondták: Ukrajna a fenyegetéseivel egyértelművé tette, nem része az európai civilizációnak (VIDEÓ)

Ukrajna ünnepel: Von der Leyent uszítaná Magyarország ellen az Európai Parlament – hivatalos
Eközben Kijev hamarosan vad pénznyomtatásba kezdhet.
Ambrózy Áron és Bayer Zsolt több aktuálpolitikai témát is érintett a Magyar Nemzet műsorában, a Pikkben.
Nem aratott osztatlan sikert a baloldali-liberális körökben, hogy a PestiSrácok.hu munkatársa, Ambrózy Áron képregényt írt Bütyökről, vagyis Magyar Péterről, a Tisza vezetőjéről – többek között erről is szó esik a Magyar Nemzet műsorában, a Pikkben.
Bayer Zsolt publicista podcastműsában szó esik ezen felül az ukránok Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött fenyegetéseiről is.
Ambrózy szerint az ukrán viselkedés elfogadhatatlan, és úgy fogalmazott: „a magyar miniszterelnököt, Magyarországot fenyegetik, avval pecsétes papírt állítottak ki az ukránok, hogy nem részei az európai civilizációnak.”
A beszélgetés során az energiaellátás kérdése is felmerült. Elhangzott, hogy az ukránok már kétszer támadták meg a Török Áramlat vezetéket, ami a magyar gázellátást is érintheti.
A műsor további részében szó esett az irániak esetleges bosszújáról, a Magyarországon tartózkodó terroristák kérdéséről, valamint arról is, miért látja Bayer Zsolt ilyen borúsnak a jelenlegi helyzetet.
Nyitókép: Magyar Nemzet