A Magyar Nemzet műsorában kimondták: Ukrajna a fenyegetéseivel egyértelművé tette, nem része az európai civilizációnak (VIDEÓ)

2026. március 13. 12:52

Ambrózy Áron és Bayer Zsolt több aktuálpolitikai témát is érintett a Magyar Nemzet műsorában, a Pikkben.

2026. március 13. 12:52
Nem aratott osztatlan sikert a baloldali-liberális körökben, hogy a PestiSrácok.hu munkatársa, Ambrózy Áron képregényt írt Bütyökről, vagyis Magyar Péterről, a Tisza vezetőjéről – többek között erről is szó esik a Magyar Nemzet műsorában, a Pikkben.

Bayer Zsolt publicista podcastműsában szó esik ezen felül az ukránok Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött fenyegetéseiről is.

Ambrózy szerint az ukrán viselkedés elfogadhatatlan, és úgy fogalmazott: „a magyar miniszterelnököt, Magyarországot fenyegetik, avval pecsétes papírt állítottak ki az ukránok, hogy nem részei az európai civilizációnak.”

A beszélgetés során az energiaellátás kérdése is felmerült. Elhangzott, hogy az ukránok már kétszer támadták meg a Török Áramlat vezetéket, ami a magyar gázellátást is érintheti.

A műsor további részében szó esett az irániak esetleges bosszújáról, a Magyarországon tartózkodó terroristák kérdéséről, valamint arról is, miért látja Bayer Zsolt ilyen borúsnak a jelenlegi helyzetet.

Nyitókép: Magyar Nemzet

Összesen 5 komment

gullwing
2026. március 13. 15:24
Az kik azt hiszik hogy ezek után beszavazzuk őket az eu-ba? Vissza bazd meg a szteppére, ahonnan jöttek.
csulak
2026. március 13. 14:05
Orkrajna nem valo az EU-ba
tapir32
•••
2026. március 13. 13:48 Szerkesztve
Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik. Az EU újra át akarja vágni őket. Mindent megtesznek az EU vezetésnek, de semmi nem lesz elég jó. Teljesen az EU vezetés markában lesz az országuk. A Zselenszkij diktatúra elárulta az ukrán népet és eladta országot.
tapir32
2026. március 13. 13:47
Az ukrán nép érdeke az, hogy a Zselenszklj diktatúra minél előbb megbukjon! Szabadságot Ukrajnának! Zselenszkij támogatottsága Ukrajnában kb. 4%. A háború folytatását az ukránok kevesebb mint 20%-a támogatja.
