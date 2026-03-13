Mi lesz most az iráni ajatollah-rendszerrel?

A brit portál szerint az iraki háború árnyéka nagyban beborítja a jelenlegi iráni konfliktust. A korábbi háború mély sebeket hagyott Irakban, miközben elindított egy sor olyan eseményt, amelyek előre megjósolt módon kicsúsztak az irányítás alól. Halál és pusztítás nyomát hagyta maga után: becslések szerint 461 ezer ember halt meg Irakban háborúval összefüggő okok miatt 2003 és 2011 között, és a háború 3 ezer milliárd dollárba került az Egyesült Államoknak.

Ma az Egyesült Államok egy újabb „választás szerinti háborúba” kezdett a régióban, ezúttal Irak szomszédja, Irán ellen. A két konfliktus közötti párhuzamok minden bizonnyal ott vannak, de mélyreható különbségek is vannak, amelyek sokat elárulnak arról, hogyan változott a világ azóta, és hogy elkerülhető-e Irak kudarcainak megismétlődése – folytatja a BBC elemzése.

Irak és Irán nagyon különböző országok, de levonhatók-e a tanulságok?

A portál szerint eddig kevés jel mutatkozik egy koherens tervre arra vonatkozóan, hogy mit akar az Egyesült Államok elérni, vagy milyen jövőt képzel el az ország számára. Ezúttal az improvizáció szándékos stratégiának tűnik, mivel Trump elnöknek különböző lehetőségeket kínál arra vonatkozóan, hogy mit hirdethet győzelemként, mielőtt továbblépne, ezzel megteremtve saját „Küldetés teljesítve” pillanatát.