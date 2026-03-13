Trump megtörte a csendet: ezt lehet tudni Irán vezetőjének állapotáról

Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, szerinte Irán újonnan kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei még életben van, annak ellenére, hogy a háború kezdete óta nem jelent meg nyilvánosan – számolt be róla a Fox Newsra hivatkozva az Index.

Azt gondolom, megsérült, de valószínűleg még életben van”

– jelentette ki az elnök a The Brian Kilmeade Show című műsorban.