irán egyesült államok donald trump izrael

Trump megtörte a csendet: ezt lehet tudni Irán vezetőjének állapotáról

2026. március 13. 08:51

Az új legfelsőbb vezető csütörtökön adott ki közleményt, miután sajtóhírek terjedtek az állapotáról a közelmúltbeli csapásokat követően.

2026. március 13. 08:51
null

Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, szerinte Irán újonnan kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei még életben van, annak ellenére, hogy a háború kezdete óta nem jelent meg nyilvánosan – számolt be róla a Fox Newsra hivatkozva az Index.

Azt gondolom, megsérült, de valószínűleg még életben van”

– jelentette ki az elnök a The Brian Kilmeade Show című műsorban.

Trump megjegyzései azután hangzottak el, hogy Modzstaba Hamenei első nyilvános beszédében jelezte, Irán nem hátrál meg az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborúban. Az új legfelsőbb vezető csütörtökön adott ki közleményt, miután sajtóhírek terjedtek az állapotáról a közelmúltbeli csapásokat követően.

Az amerikai elnök beszélt az iráni rezsim Közel-Kelettel kapcsolatos ambícióiról is.

„Iránnak az elmúlt négy hónapban több ezer rakétája volt ráirányítva ezekre a közel-keleti országokra. Át akarták venni a Közel-Kelet irányítását, az egészet – az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Ománt és Szaúd-Arábiát” – mondta.

Felidézte, hogy ezek az országok mind féltek Irántól, és most már nem félnek. De volt okuk félni. 

Úgy szétvertük őket, ahogy más nemzet nem lett volna képes, de még maradtak maradványaik”

– ismételte meg korábban már többször is hangoztatott szavait Trump.

Az elnök beszélt a hajózás nehézségeiről is a Hormuzi-szoros térségében, és azt javasolta a hajóknak, hogy „menjenek át a szoroson és mutassanak bátorságot”.

„Nincs mitől félni. Nincs haditengerészetük, elsüllyesztettük az összes hajójukat” – tette hozzá az elnök.

Nagy árat fizet Irán

Trump egy rendezvényen ahol a feleségével beszélgetett egy Fehér Házi rendezvényen, ahol elmondta, hogy az iráni helyzet nagyon gyorsan alakul és azt teszi, amit tenniük kell, írja a Sky News

Hozzátette, hogy Irán „a terror és a gyűlölet nemzete”, emiatt pedig „most nagy árat fizetnek ezért”.

Az elnök kiemelte továbbá, hogy az amerikai hadsereg a legképzettebb a világon, továbbá, hogy a korábbi amerikai vezetők nem tették meg a szükséges lépéseket Irán atomfegyverre irányuló kísérleteinek megállítására.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston

 

Ahasvérus perzsa kiráy kb pont 2500 évvel ezelőtt megengedte a zsidóknak, hogy megvédjék magukat a perzsiából való kiűzetésük ellen. Úgy tünik a hála tényleg nem politikai kategória. Eltitkolják Trump elől Eszter könyvét. Itthon meg a Hámán Kató utca kommunista névadóját.
2026. március 13. 10:30
Sajnálom de még él. Na itt lehetne játszani a pontokkal, vesszőkkel :)
2026. március 13. 09:56
Át akarták venni a Közel-Kelet irányítását, az egészet – az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Ománt és Szaúd-Arábiát. Micsoda b@szott tojás már ez, amit itt hadovál? Magánál van? Trump már képtelen koherensen kommunikálni. Amit itt összehordott, annak se füle se farka.
2026. március 13. 09:22
"Az izraeli hadsereg meggyilkolta Pierre al-Raï atyát, a dél-libanoni Kuleja település maronita katolikus papját. A tragikus eset közvetlen előzménye, hogy a zsidók lebombáztak egy házat a plébániatemplom közelében, mely során megsérült egy keresztény férfi. Pierre atya többedmagával a helyszínre sietett, hogy segítsen a sebesültnek. Ekkor egy második izraeli légitámadás érte az épületet, amiben a lelkipásztor súlyos sérüléseket szenvedett. Pierre atyát a közeli kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Mindössze ötvenéves volt."
