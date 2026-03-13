Trump megtörte a csendet: ezt lehet tudni Irán vezetőjének állapotáról

Itt az Egyesült Államok új, nukleáris csapásra is képes szuperfegyvere (VIDEÓ)
A B21 Raider először került olyan felvételekre, amelyeken légi utántöltés közben látható egy kaliforniai gyakorlórepülés során.
Az új legfelsőbb vezető csütörtökön adott ki közleményt, miután sajtóhírek terjedtek az állapotáról a közelmúltbeli csapásokat követően.
Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, szerinte Irán újonnan kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei még életben van, annak ellenére, hogy a háború kezdete óta nem jelent meg nyilvánosan – számolt be róla a Fox Newsra hivatkozva az Index.
Azt gondolom, megsérült, de valószínűleg még életben van”
– jelentette ki az elnök a The Brian Kilmeade Show című műsorban.
Trump megjegyzései azután hangzottak el, hogy Modzstaba Hamenei első nyilvános beszédében jelezte, Irán nem hátrál meg az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborúban. Az új legfelsőbb vezető csütörtökön adott ki közleményt, miután sajtóhírek terjedtek az állapotáról a közelmúltbeli csapásokat követően.
Ezt is ajánljuk a témában
A B21 Raider először került olyan felvételekre, amelyeken légi utántöltés közben látható egy kaliforniai gyakorlórepülés során.
Az amerikai elnök beszélt az iráni rezsim Közel-Kelettel kapcsolatos ambícióiról is.
„Iránnak az elmúlt négy hónapban több ezer rakétája volt ráirányítva ezekre a közel-keleti országokra. Át akarták venni a Közel-Kelet irányítását, az egészet – az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Ománt és Szaúd-Arábiát” – mondta.
Felidézte, hogy ezek az országok mind féltek Irántól, és most már nem félnek. De volt okuk félni.
Úgy szétvertük őket, ahogy más nemzet nem lett volna képes, de még maradtak maradványaik”
– ismételte meg korábban már többször is hangoztatott szavait Trump.
Az elnök beszélt a hajózás nehézségeiről is a Hormuzi-szoros térségében, és azt javasolta a hajóknak, hogy „menjenek át a szoroson és mutassanak bátorságot”.
„Nincs mitől félni. Nincs haditengerészetük, elsüllyesztettük az összes hajójukat” – tette hozzá az elnök.
Trump egy rendezvényen ahol a feleségével beszélgetett egy Fehér Házi rendezvényen, ahol elmondta, hogy az iráni helyzet nagyon gyorsan alakul és azt teszi, amit tenniük kell, írja a Sky News.
Ezt is ajánljuk a témában
Retteghetnek az Egyesült Államok nyugati partján: Irán hajóról indíthat drónokat Kalifornia felé.
Hozzátette, hogy Irán „a terror és a gyűlölet nemzete”, emiatt pedig „most nagy árat fizetnek ezért”.
Az elnök kiemelte továbbá, hogy az amerikai hadsereg a legképzettebb a világon, továbbá, hogy a korábbi amerikai vezetők nem tették meg a szükséges lépéseket Irán atomfegyverre irányuló kísérleteinek megállítására.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston