A statisztikusok szerint továbbjutott a Fradi – már a következő ellenfele is megvan

A Ferencváros labdarúgócsapata közel került ahhoz, hogy bejusson a legjobb nyolc közé az Európa-ligában, mivel a nyolcaddöntő első mérkőzésén idehaza 2–0-ra nyert a portugál Braga ellen. A statisztikai portálok a budapesti meccs eredményének ismeretében nagy esélyt látnak a zöld-fehérek továbbjutására.

Az Opta szuperszámítógépe a párharc előtt 34 százalék esélyt adott az FTC-nek a Braga ellen, péntek reggel azonban már 80.71 százalék szerepelt a magyar csapat neve mellett. A Fradi a következő fordulóban a Panathinaikosszal vagy a Betisszel játszhatna, abban a párosításban a görög együttes nyerte az első meccset 1–0-ra. A komputer szerint a Pana továbbjutásának ezek után 56.87, a spanyol együttes fordításának 43.13 százalék a valószínűsége.