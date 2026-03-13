A statisztikusok szerint továbbjutott a Fradi – már a következő ellenfele is megvan

A Braga edzője szerint példát mutattak nekik Budapesten – Keane elmondta, melyik játékosa állná meg a helyét bárhol a világon
Tanulságos mondatok a két vezetőedzőtől. Íme, az FTC–Braga Európa-liga-nyolcaddöntő után elhangzott értékelések.
A Panathinaikosz vagy a Betis lehet a magyar csapat ellenfele a negyeddöntőben. A Fradi továbbjutására a Bragával szemben most már körülbelül 80 százalék az esély.
A Ferencváros labdarúgócsapata közel került ahhoz, hogy bejusson a legjobb nyolc közé az Európa-ligában, mivel a nyolcaddöntő első mérkőzésén idehaza 2–0-ra nyert a portugál Braga ellen. A statisztikai portálok a budapesti meccs eredményének ismeretében nagy esélyt látnak a zöld-fehérek továbbjutására.
Az Opta szuperszámítógépe a párharc előtt 34 százalék esélyt adott az FTC-nek a Braga ellen, péntek reggel azonban már 80.71 százalék szerepelt a magyar csapat neve mellett. A Fradi a következő fordulóban a Panathinaikosszal vagy a Betisszel játszhatna, abban a párosításban a görög együttes nyerte az első meccset 1–0-ra. A komputer szerint a Pana továbbjutásának ezek után 56.87, a spanyol együttes fordításának 43.13 százalék a valószínűsége.
Ezt is ajánljuk a témában
Tanulságos mondatok a két vezetőedzőtől. Íme, az FTC–Braga Európa-liga-nyolcaddöntő után elhangzott értékelések.
A Football Meets Data című elemző portál némiképp másképp látja az esélyeket, ők azt írják, ezen az ágon az első meccsek fényében arra van a legnagyobb sansz, hogy a Ferencváros nem a Panathinaikosszal, hanem a Betisszel találkozik majd a negyeddöntőben.
Ez utóbbi honlap péntek reggel arról is közzétett egy bejegyzést, hogy
ha az Olympiakosz és a Rangers ebben az idényben nem nyeri meg hazája bajnokságát, ellenben a Sahtar Doneck, az FTC és a Midtjylland igen, akkor az ukrán, a magyar és a dán együttes versenyfutásában az dönthet az automatikus BL-főtáblát érő helyről, hogy a mostani szezonban meddig jutnak és még hány koefficienspontot szereznek a nemzetközi kupákban.
A Sahtar a Konferencialigában szerepel, és csütörtökön 3–1-re megverte idegenben a lengyel Lech Poznant a nyolcaddöntős párharca első meccsén, míg a Midtjylland az El-ben a Nottingham Forest vendégeként győzött 1–0-ra.
Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd
Ferencváros–Braga 2–0 – a mérkőzés összefoglalója
***
Ezt is ajánljuk a témában
A jelenlegi világpiaci ársokk miatt a Török Áramlat leállása nem Oroszországnak fájna, hanem Ukrajna szövetségeseinek.