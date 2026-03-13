„Hihetetlen, de igaz” – elképesztő tettet hajtott végre Varga Barnabás

Mint arról beszámoltunk, Varga Barnabás nemzetközi mérkőzésen is megszerezte az első gólját az AEK Athénban, amely 4–0-ra nyert a szlovén Celje vendégeként a Konferencialiga nyolcaddöntőjének első felvonásán. Az athletiko.gr című görög honlap felhívja rá a figyelmet, hogy a magyar válogatott csatár így már mindhárom európai kupasorozatban elért legalább egy találatot ebben az idényben.

A portál felidézi, Vargának csupán két és fél percre volt szüksége ahhoz, hogy az első nemzetközi fellépésén is „megmutassa a klasszisát” az AEK színeiben, és Razvan Marin szögletrúgása után „nagyon szép fejes góllal” juttatta előnyhöz csapatát a szlovéniai meccsen. Kiemelik, a 31 éves játékosnak ez volt az első találata az athéni klubnál az európai porondon, de nem az első a mostani évadban a nemzetközi kupákban, a szezon első felében ugyanis a Ferencvárosnál „nagyszerűen szerepelt”, és összesen tíz találatig jutott, melyek közül hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, négyet pedig az Európa-liga főtábláján jegyzett.