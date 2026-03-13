„Hihetetlen, de igaz” – elképesztő tettet hajtott végre Varga Barnabás

Elképesztő részletek derültek ki: 18 évesen majdnem lemondtak Varga Barnabásról
Ehhez képest szürreális, hol tart most.
A magyar válogatott csatár az AEK-nál sem lassít. Varga Barnabás mindhárom európai kupasorozatban szerzett már gólt ebben az idényben.
Mint arról beszámoltunk, Varga Barnabás nemzetközi mérkőzésen is megszerezte az első gólját az AEK Athénban, amely 4–0-ra nyert a szlovén Celje vendégeként a Konferencialiga nyolcaddöntőjének első felvonásán. Az athletiko.gr című görög honlap felhívja rá a figyelmet, hogy a magyar válogatott csatár így már mindhárom európai kupasorozatban elért legalább egy találatot ebben az idényben.
A portál felidézi, Vargának csupán két és fél percre volt szüksége ahhoz, hogy az első nemzetközi fellépésén is „megmutassa a klasszisát” az AEK színeiben, és Razvan Marin szögletrúgása után „nagyon szép fejes góllal” juttatta előnyhöz csapatát a szlovéniai meccsen. Kiemelik, a 31 éves játékosnak ez volt az első találata az athéni klubnál az európai porondon, de nem az első a mostani évadban a nemzetközi kupákban, a szezon első felében ugyanis a Ferencvárosnál „nagyszerűen szerepelt”, és összesen tíz találatig jutott, melyek közül hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, négyet pedig az Európa-liga főtábláján jegyzett.
Hihetetlen, de igaz: Varga mindhárom UEFA-sorozatban gólt szerzett ebben az idényben
– írja az Athletiko a címben.
Varga a BL első selejtezőkörében az örmény Noah ellen kezdte meg a gólgyártást, a párharc mindkét felvonásán betalált, majd a bolgár Ludogorec ellen 3–0-ra megnyert hazai meccsen kétszer is eredményes volt. A playoffkörben az azeri Qarabag elleni párbaj során szintén mindkét mérkőzésen beköszönt. Ezt követően az Európa-liga főtábláján
ellen szerzett gólt.
Az AEK a Szlovéniában aratott 4–0-s győzelme után minden bizonnyal továbbjut a Konferencialigában, és a negyeddöntőben jó eséllyel a spanyol élvonalbeli Rayo Vallecanóval találkozik majd, amely csütörtökön 3–1-re nyert a török Samsunspor vendégeként.
