Konferencialiga AEK Athén Varga Barnabás

„Hihetetlen, de igaz” – elképesztő tettet hajtott végre Varga Barnabás

2026. március 13. 08:25

A magyar válogatott csatár az AEK-nál sem lassít. Varga Barnabás mindhárom európai kupasorozatban szerzett már gólt ebben az idényben.

2026. március 13. 08:25
null

Mint arról beszámoltunk, Varga Barnabás nemzetközi mérkőzésen is megszerezte az első gólját az AEK Athénban, amely 4–0-ra nyert a szlovén Celje vendégeként a Konferencialiga nyolcaddöntőjének első felvonásán. Az athletiko.gr című görög honlap felhívja rá a figyelmet, hogy a magyar válogatott csatár így már mindhárom európai kupasorozatban elért legalább egy találatot ebben az idényben.

A portál felidézi, Vargának csupán két és fél percre volt szüksége ahhoz, hogy az első nemzetközi fellépésén is „megmutassa a klasszisát” az AEK színeiben, és Razvan Marin szögletrúgása után „nagyon szép fejes góllal” juttatta előnyhöz csapatát a szlovéniai meccsen. Kiemelik, a 31 éves játékosnak ez volt az első találata az athéni klubnál az európai porondon, de nem az első a mostani évadban a nemzetközi kupákban, a szezon első felében ugyanis a Ferencvárosnál „nagyszerűen szerepelt”, és összesen tíz találatig jutott, melyek közül hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, négyet pedig az Európa-liga főtábláján jegyzett.

Hihetetlen, de igaz: Varga mindhárom UEFA-sorozatban gólt szerzett ebben az idényben

– írja az Athletiko a címben.

Ezt is ajánljuk a témában

Varga a BL első selejtezőkörében az örmény Noah ellen kezdte meg a gólgyártást, a párharc mindkét felvonásán betalált, majd a bolgár Ludogorec ellen 3–0-ra megnyert hazai meccsen kétszer is eredményes volt. A playoffkörben az azeri Qarabag elleni párbaj során szintén mindkét mérkőzésen beköszönt. Ezt követően az Európa-liga főtábláján 

  • a Genk (1–0), 
  • a Salzburg (3–2), 
  • a Fenerbahce (1–1) 
  • és a Rangers (2–1) 

ellen szerzett gólt.

Az AEK a Szlovéniában aratott 4–0-s győzelme után minden bizonnyal továbbjut a Konferencialigában, és a negyeddöntőben jó eséllyel a spanyol élvonalbeli Rayo Vallecanóval találkozik majd, amely csütörtökön 3–1-re nyert a török Samsunspor vendégeként.

Nyitókép: Facebook / AEK FC

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

