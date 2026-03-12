Elképesztő részletek derültek ki: 18 évesen majdnem lemondtak Varga Barnabásról

Barni későn érő típus volt, tizennyolc évesen szinte már le is mondtak róla"

– mesélte a menedzser, aki azonban ebben is egyből megtalálta a pozitívumot: mivel játékosa későn ért be, így jó eséllyel a profi karrierje is tovább fog kitartani. – Mivel hiányzik a profi pályafutásából öt-hat év ezen a legmagasabb szinten, nincsen túlhajszolva.

Nem játszott le tíz évet évi ötven meccsel, így reményeim szerint van még benne felfelé vezető út.

A felépítését és az állapotát ismerve kijelenthető, hogy remek fizikai állapotban van és nincsen túlterhelve, ezért előfordulhat, hogy hosszabb lesz a pályafutása, mint egy átlagos csatárnak.”