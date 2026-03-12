Ft
Paunoch Péter AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros

Elképesztő részletek derültek ki: 18 évesen majdnem lemondtak Varga Barnabásról

2026. március 12. 14:40

Azt tudtuk, hogy későn érő típus volt, na dehogy ennyire...?! A Fradi után az AEK Athénban is remeklő, a magyar után a görög bajnoki címet is megcélzó Varga Barnabásról menedzsere árult el újabb kulisszatitkokat.

2026. március 12. 14:40
Varga Barnabás

A téli klubváltása után az AEK Athénban is remeklő Varga Barnabás menedzserével, Paunoch Péterrel készített interjút az Origo. A Ferencvárostól a görög fővárosba igazoló válogatott csatár az erős hellén bajnokságban is folytatta pazar sorozatát, kilenc bajnokin már négy gólnál és két gólpassznál jár, ennek eredményeként a piaci értéke is megugrott háromról négymillió euróra. Ez pedig szinte szürreálisan hat annak fényében, amit most a menedzsere elmesélt róla...

Varga Barnabás AEK
Varga Barnabás már négy gólnál és összesen hat kanadai pontnál jár az AEK-ban (Fotó: Facebook/AEK)

Varga Barnabást majdnem eltanácsolták

A 31 évesen a csúcsra(?) érő Vargáról Paunoch is elmondta, hogy későn érő típus volt, amit tulajdonképpen eddig is tudtunk, hiszen mára szinte közismert tény, hogy néhány éve még az osztrák alsóbb osztályokban kergette a labdát, de 2021-ben is még a másodosztályú Gyirmótban futballozott. A magyar válogatott első számú gólfelelőse azonban már fiatalon is küzdött ezzel a problémával, olyannyira, hogy: 

Barni későn érő típus volt, tizennyolc évesen szinte már le is mondtak róla"

– mesélte a menedzser, aki azonban ebben is egyből megtalálta a pozitívumot: mivel játékosa későn ért be, így jó eséllyel a profi karrierje is tovább fog kitartani. – Mivel hiányzik a profi pályafutásából öt-hat év ezen a legmagasabb szinten, nincsen túlhajszolva. 

Nem játszott le tíz évet évi ötven meccsel, így reményeim szerint van még benne felfelé vezető út.

 A felépítését és az állapotát ismerve kijelenthető, hogy remek fizikai állapotban van és nincsen túlterhelve, ezért előfordulhat, hogy hosszabb lesz a pályafutása, mint egy átlagos csatárnak.”

A dupla motiváció

Paunoch Péter hozzátette, Vargát két dolog külön is motiválja: az egyik, hogy egy volt Real Madrid-csatár, Luka Jovics oldalán alkothat maradandót egy kétcsatáros rendszerben, valamint hogy kipipálja a görög bajnoki címet, s ezzel együtt a klubtörténelmi Bajnokok Ligája-indulást. A motivációra szükség is lesz, hiszen 

a görög Szuperliga páratlanul szoros: az előző forduló előtt még pontazonossággal állt az élen a három nagycsapat, az AEK, a PAOK és az Olympiakosz, ám utóbbi kettő hétvégi döntetlenjének köszönhetően az athéniak immár két ponttal vezetik a táblázatot két bajnoki fordulóval a vége előtt.

Az AEK emellett az európai porondon is áll még, a Konferencialiga-nyolcaddöntőben a szlovén Celje ellen vív párharcot, melynek első meccsét – várhatóan Vargával a kezdőben – csütörtök este 21 órától rendezik Celjében – éppen akkor, amikor előző csapata, a Fradi a portugál Bragával csap majd össze egy történelmi Európa-liga-mérkőzésen...

Nyitókép: Facebook/AEK

* * *

Ezt is ajánljuk a témában

 

