Kibeszéletlen múlt: Volhínia tragédiája máig velünk él (VIDEÓ)

„Ki lehet beszélni a népirtásokat?” – tette fel a kérdést Gulyás. Joanna Urbanska lengyel kutató, műfordító erre úgy válaszolt, hogy kell, nemcsak lehet. Majd pontosította, hogy nemcsak Volhíniában, hanem Kelet-Galíciában is megannyi áldozatot szedtek az ukrán csapatok. Urbanska felhívta arra is a figyelmet, hogy bár a történészek abban megegyeznek, hogy 100 ezer áldozatról lehet biztosan beszélni, de

a pontos szám azért nem ismert, mert az ukrán állam a mai napig nem engedte meg, hogy exhumálni lehessen az áldozatok földi maradványait.

A kutató arra is rámutatott, hogy egyes szakértők azt sem tartják kizártnak, hogy akár félmillió áldozatot is szedhettek évtizedekkel ezelőtt az ukrán nacionalisták.

Szakály Sándor történész hangsúlyozta, hogy ezeket az ügyeket mindenképp ki kell beszélni „Ha mindig azt akarjuk elhitetni, hogy annak van csak igaza, aki győzött, vagy aki a döntéshozó helyzetben van, az mondja meg, mi az igazság, az egy nagyon szerencsétlen dolog. (...) De kérdés az is, hogy felül tudok-e emelkedni azon, hogy a felmenőimet ilyen brutális, középkori módon gyilkolászták, kivégezték” – tette hozzá.

Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország-szakértő az elhangzottakhoz azt fűzte hozzá, hogy