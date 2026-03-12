Döntöttek: a transzneműek mellé állt az Európai Unió Bírósága, felülírva a tagállamok szabályozását

A bíróság szerint ha eltérés van a személy által megélt nemi identitás és a hivatalos okmányokon szereplő adatok között, az akadályozhatja a szabad mozgáshoz való jog gyakorlását. Az érintett személynek ilyen esetben számos mindennapi helyzetben – például személyazonosság-ellenőrzéskor, határátlépéskor vagy szakmai ügyintézés során – magyarázatot kell adnia személyazonosságára vagy okmányai hitelességére, ami jelentős hátrányokat okozhat.

A szabad mozgás korlátozása csak akkor igazolható, ha objektív közérdekű indokokon alapul, és megfelel az arányosság követelményének – mutatott rá a bíróság. Az Európai Unió alapjogi chartájában rögzített, a magánélet tiszteletben tartásához való jog magában foglalja a nemi identitás védelmét is, és megköveteli, hogy a tagállamok világos, hozzáférhető és hatékony eljárásokat biztosítsanak annak jogi elismerésére.

A bíróság azt is kimondta, hogy az uniós joggal ellentétes, ha egy tagállami bíróságot köti az adott ország alkotmánybíróságának olyan értelmezése, amely akadályozza az uniós jog – az Európai Unió Bírósága által meghatározott – alkalmazását.

(MTI)

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP