A bolgárok botrányt emlegetnek: az FTC játékosa beintett a szurkolóknak (VIDEÓ)

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata 2–1-re kikapott idegenben a Ludogorectől az Európa-liga egyenes kieséses szakasza első fordulójának első mérkőzésén, így a jövő csütörtöki, hazai visszavágón mindenképpen nyernie kell a tizenhat közé jutáshoz. Bánki Józsefet, az FTC korábbi játékosát nagyon bosszantja a bulgáriai vereség, mert úgy véli, Robbie Keane együttese nem egy jobb csapattal szemben maradt alul.

„Forr bennem a düh, mert ezt a meccset minimum két góllal meg kellett volna nyerni – mondta indulatosan a 63 éves exfutballista a Ferencváros hivatalos YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című értékelőműsorban. – Sokkal jobb csapat vagyunk, sokkal jobban is játszottunk, csak nem használtuk ki a helyzeteket. Voltak szenzációs teljesítmények, de voltak nagyon gyenge produkciók is. Kovacevicet nagyon jó játékosnak tartom, most azonban hiányzott tőle elöl a jó teljesítmény. A középpályán Abu Fani és Kanikovszki is remekül futballozott. Ki kellett volna használnunk a lehetőségeinket. A visszavágón húszezer ember előtt meg kell mutatni, hogy a miénk a jobb csapat.”