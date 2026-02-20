Ft
UEFA Európa Liga Cebrail Makreckis Fradi Per-Mathias Högmo Bulgária Ludogorec Ferencváros FTC

A bolgárok botrányt emlegetnek: az FTC játékosa beintett a szurkolóknak (VIDEÓ)

2026. február 20. 05:48

A Ludogorec vezetőedzője szerint az akaraterejüknek köszönhetik a csütörtöki sikert. A Ferencváros játékosa, Cebrail Makreckis a meccs után beintett a hazai szurkolóknak.

2026. február 20. 05:48
null
Murányi Domonkos

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata 2–1-re kikapott idegenben a Ludogorectől az Európa-liga egyenes kieséses szakasza első fordulójának első mérkőzésén, így a jövő csütörtöki, hazai visszavágón mindenképpen nyernie kell a tizenhat közé jutáshoz. Bánki Józsefet, az FTC korábbi játékosát nagyon bosszantja a bulgáriai vereség, mert úgy véli, Robbie Keane együttese nem egy jobb csapattal szemben maradt alul.

„Forr bennem a düh, mert ezt a meccset minimum két góllal meg kellett volna nyerni – mondta indulatosan a 63 éves exfutballista a Ferencváros hivatalos YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című értékelőműsorban.Sokkal jobb csapat vagyunk, sokkal jobban is játszottunk, csak nem használtuk ki a helyzeteket. Voltak szenzációs teljesítmények, de voltak nagyon gyenge produkciók is. Kovacevicet nagyon jó játékosnak tartom, most azonban hiányzott tőle elöl a jó teljesítmény. A középpályán Abu Fani és Kanikovszki is remekül futballozott. Ki kellett volna használnunk a lehetőségeinket. A visszavágón húszezer ember előtt meg kell mutatni, hogy a miénk a jobb csapat.”

Ferencváros, Ludogorec, Európa-liga, Yusuf Bamidele, Fradi, FTC
Bamidele Yusuf szerezte a Ferencváros gólját a razgradi mérkőzésen / Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Bánki hozzátette, a Ludogorec csak koncentrációban volt jobb a magyar bajnoki címvédőnél, illetve megjegyezte, nagy szerencse, hogy a VAR-szobában „a feladatára alkalmas ember ült, nem úgy, mint a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen”, mert így a bolgárok harmadik, az utolsó pillanatokban esett találatánál sikerült egyértelműen megállapítani a lesállás tényét, ezáltal érvényteleníteni a gólt.

 

Az akaraterő volt a Ludogorec sikerének titka

A razgradi együttes vezetőedzője, Per-Mathias Högmo szerint az akaraterejüknek köszönhetik a sikert.

Az első félidőben nem működött jól a letámadásunk, a másodikban azonban rendeztük a sorainkat, és sokkal veszélyesebbek voltunk a kontrákból. Védekezésben kontrolláltuk a játékot. Az akaraterőnknek köszönhetően győztünk, bátran futballoztunk, még ha voltak is nehézségeink. Meg kellett nyernünk a párharcokat, és amikor ez sikerült, megváltozott a mérkőzés képe

– értékelt a norvég szakember, aki tavaly novemberben vette át a Ludogorec irányítását.

A bolgár csapat első gólját szerző Kwadwo Duah nagyon boldogan nyilatkozott a Ferencváros legyőzése után. A sérülés miatt az idény első hónapjait kihagyó támadónak a 10. fellépésén ez volt a hetedik találata ebben az évadban.

„Nagyon fontos volt hazai pályán nyerni, ám hátravan még a második mérkőzés. Elégedettek vagyunk, de nem végeztük még el a feladatunkat. Jó volt újra gólt szerezni, ez fontos egy csatárnak, úgyhogy most egyszerűen csak boldog vagyok” mondta a svájci válogatott Duah, aki a 2024-es Európa-bajnokságon a magyarok elleni csoportmeccsen is eredményes volt. Hozzátette, nem volt bennük lélektani gát amiatt, hogy két vereséget és egy döntetlent követően a mostani kiírásban negyedszer is meg kellett mérkőzniük a Fradival.

Kwadwo Duah (balra) góljára hamar válaszolt a Fradi / Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A Ferencváros játékosa bemutatott a közönségnek – bolgár lapszemle

„A Ludogorec magára vonta a Ferencváros figyelmét – a „Sasok” szárnyalnak és a nyolcaddöntőről álmodnak” – írta meccsösszefoglalójának címében a sportal.bg, utalva arra, hogy a razgradi alakulat az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában a Rangerstől elszenvedett 1–0-s veresége óta sorozatban a hatodik tétmérkőzését nyerte meg.

A portál az El csütörtöki játéknapjának többi eredménye ismeretében kiemeli, a Ludogorec az egyetlen csapat, amely hazai környezetben előnyt tudott szerezni az idegenbeli visszavágóra.

A bolgár Sportal mindezek mellett külön cikkben számolt be arról egy videóval alátámasztva, hogy 

a lefújás után Cebrail Makreckis, a Ferencváros játékosa beintett a bolgár együttes szurkolóinak, miközben a csapattársaival sétált le a pályáról.

A honlap botrányosnak írta le az incidenst, és megjegyzi, ha a játékvezető a jelentésében rögzítette az esetet, akkor a korábban egy évig Bulgáriában, a Pirin Blagoevgradban (2022–2023) szereplő futballista büntetésre számíthat, és akár el is tilthatják a visszavágóról.

 

Két másik bolgár sportlap az összecsapásról szóló tudósításának címét a Fradinak ebben az idényben már Budapesten is betaláló Son gyönyörű góljára hegyezi ki:

  • „Szenzációs góllal került előnybe a Ludogorec a Ferencváros ellen” – írja a gong.bg. 
  • „Spanyol mestermű után lépéselőnyben a Ludogorec a Fradival szemben” – összegez a dsport.bg.

A párharc visszavágóját jövő csütörtökön (február 26.) 18.45 órától játsszák a Groupama Arénában. A továbbjutó csapat a nyolcaddöntőben egy portugál ellenféllel, a Portóval vagy a Bragával találkozik majd.

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROS 2–1 (1–1)
Razgrad, Huvepharma Aréna, 3145 néző. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek
LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Duah (23.), Son (67.), ill. Yusuf (27.)

Nyitókép: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A Ludogorec–Ferencváros mérkőzés összefoglalója

 

 

