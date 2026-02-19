Robbie Keane a buta gólok miatt bosszús – de a visszavágó előtt egy dolog miatt biztosan nem aggódik

„Az eredmény csalódás. Az első félidőben okoztunk problémát az ellenfélnek, ők viszont nem tudtak nekünk. A gondokat magunknak okoztuk. Be kell fejezni a ziccereinket, az első félidőben rúghattunk volna 3-4 gólt.

Megbeszéltük, hogy nem fogunk rizikót vállalni, mégis ebből kaptuk az első gólt.

Kidolgoztuk a helyzeteket, de nem tudtuk berúgni azokat. A helyzetkihasználáson mindenképpen javítani kell a visszavágón, biztos otthon is lesznek ziccereink, és már velünk lesznek a szurkolóink is” – fogalmazott a Fradi rutinos kapusa.

A magyar gárda gólját Bamidele Yusuf szerezte, aki rendkívül hálás az Abu Fanitól kapott parádés előkészítésért.