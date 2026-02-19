Ft
európa-liga Fradi Ludogorec

Robbie Keane a buta gólok miatt bosszús – de a visszavágó előtt egy dolog miatt biztosan nem aggódik

2026. február 19. 23:38

Kikapott a Fradi Bulgáriában. Így értékelték a Ludogorec–FTC mérkőzést a főszereplők.

2026. február 19. 23:38
null

Mint arról beszámoltunk, bár a mérkőzés nagy részében a Ferencváros játszott fölényben, a bolgárok 2–1-es győzelmet arattak az Európa-ligában. Így értékelték a Ludogorec–FTC mérkőzést a főszereplők az M4 Sport kamerája előtt.

Ludogorec–FTC
Először alakult kedvezőtlenül a szezonban a Ludogorec–FTC csata
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Az eredmény csalódás. Az első félidőben okoztunk problémát az ellenfélnek, ők viszont nem tudtak nekünk. A gondokat magunknak okoztuk. Be kell fejezni a ziccereinket, az első félidőben rúghattunk volna 3-4 gólt.

Megbeszéltük, hogy nem fogunk rizikót vállalni, mégis ebből kaptuk az első gólt.

Kidolgoztuk a helyzeteket, de nem tudtuk berúgni azokat. A helyzetkihasználáson mindenképpen javítani kell a visszavágón, biztos otthon is lesznek ziccereink, és már velünk lesznek a szurkolóink is” – fogalmazott a Fradi rutinos kapusa.

A magyar gárda gólját Bamidele Yusuf szerezte, aki rendkívül hálás az Abu Fanitól kapott parádés előkészítésért.

„Sok helyzetünk volt, főleg az első félidőben, de ilyen a labdarúgás. Nem használtuk a lehetőségeket, nekik kevesebb volt, mégis összejött egy találat. Csapatként jól teljesítettünk, de mentálisan jobban fel kell készülnünk a visszavágóra. Abu Fani elképesztő labdákat osztogat, kiváló játékos, szerencsére sikerült most gólra váltanom az átadását. Rendkívül motiváltak vagyunk a jövő heti mérkőzés előtt, azért dolgozunk, hogy továbbjussunk” – jelentette ki Yusuf.

A norvég vezetőedző, Per-Mathias Hogmo higgadtan értékelt, miközben már a magyarországi visszavágó sikerreceptjét is elárulta.

„Nagyot küszködtünk az első félidő második felében, a szünet előtt a Ferencvárosnak volt jobb időszaka, de a második játékrészben fordult a kocka. Agresszívabbak lettünk, sikeresebben támadtunk le, az már jobban tetszett. Fejlődnünk kell a folytatásban, meg akarjuk nyerni a párharcokat és nagyobb labdabirtoklásra van szükségünk a visszavágón, hogy sikerüljön kiharcolni a továbbjutást” – fogalmazott a norvég vezetőedző.

A Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane a negyedik egymás elleni találkozón először kapott ki a bolgár együttestől a szezonban.

„Jól játszottunk, pedig pálya nem volt az igazi. Sok helyzetet kialakítottunk, de nem ragadtuk meg az esélyt és megbüntettek minket. Hagytuk, hogy túl közel kerüljenek a kapunkhoz, ezeket a hibákat mindenképpen orvosolnunk kell. A jövő heti visszavágót egyértelműen meg akarjuk nyerni, ezeket a nagyszerűen kidolgozott helyzeteket be kell lőnünk.

Nem szabad buta gólokat kapni, otthon biztos vagyok benne, hogy sok helyzetünk lesz, emiatt nem aggódom”

– hangsúlyozta Keane.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

