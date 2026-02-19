Robbie Keane a buta gólok miatt bosszús – de a visszavágó előtt egy dolog miatt biztosan nem aggódik

Álomgóllal került hátrányba a Fradi Bulgáriában, a Groupama Arénában dől el a továbbjutás
Még semmi nincs veszve.
Kikapott a Fradi Bulgáriában. Így értékelték a Ludogorec–FTC mérkőzést a főszereplők.
Mint arról beszámoltunk, bár a mérkőzés nagy részében a Ferencváros játszott fölényben, a bolgárok 2–1-es győzelmet arattak az Európa-ligában. Így értékelték a Ludogorec–FTC mérkőzést a főszereplők az M4 Sport kamerája előtt.
A ferencvárosi kapus, Gróf Dávid nagyon bízik benne, hogy hazai pályán a Fradi-szurkolók győzelembe hajszolják a csapatot.
„Az eredmény csalódás. Az első félidőben okoztunk problémát az ellenfélnek, ők viszont nem tudtak nekünk. A gondokat magunknak okoztuk. Be kell fejezni a ziccereinket, az első félidőben rúghattunk volna 3-4 gólt.
Megbeszéltük, hogy nem fogunk rizikót vállalni, mégis ebből kaptuk az első gólt.
Kidolgoztuk a helyzeteket, de nem tudtuk berúgni azokat. A helyzetkihasználáson mindenképpen javítani kell a visszavágón, biztos otthon is lesznek ziccereink, és már velünk lesznek a szurkolóink is” – fogalmazott a Fradi rutinos kapusa.
A magyar gárda gólját Bamidele Yusuf szerezte, aki rendkívül hálás az Abu Fanitól kapott parádés előkészítésért.
„Sok helyzetünk volt, főleg az első félidőben, de ilyen a labdarúgás. Nem használtuk a lehetőségeket, nekik kevesebb volt, mégis összejött egy találat. Csapatként jól teljesítettünk, de mentálisan jobban fel kell készülnünk a visszavágóra. Abu Fani elképesztő labdákat osztogat, kiváló játékos, szerencsére sikerült most gólra váltanom az átadását. Rendkívül motiváltak vagyunk a jövő heti mérkőzés előtt, azért dolgozunk, hogy továbbjussunk” – jelentette ki Yusuf.
A norvég vezetőedző, Per-Mathias Hogmo higgadtan értékelt, miközben már a magyarországi visszavágó sikerreceptjét is elárulta.
„Nagyot küszködtünk az első félidő második felében, a szünet előtt a Ferencvárosnak volt jobb időszaka, de a második játékrészben fordult a kocka. Agresszívabbak lettünk, sikeresebben támadtunk le, az már jobban tetszett. Fejlődnünk kell a folytatásban, meg akarjuk nyerni a párharcokat és nagyobb labdabirtoklásra van szükségünk a visszavágón, hogy sikerüljön kiharcolni a továbbjutást” – fogalmazott a norvég vezetőedző.
A Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane a negyedik egymás elleni találkozón először kapott ki a bolgár együttestől a szezonban.
„Jól játszottunk, pedig pálya nem volt az igazi. Sok helyzetet kialakítottunk, de nem ragadtuk meg az esélyt és megbüntettek minket. Hagytuk, hogy túl közel kerüljenek a kapunkhoz, ezeket a hibákat mindenképpen orvosolnunk kell. A jövő heti visszavágót egyértelműen meg akarjuk nyerni, ezeket a nagyszerűen kidolgozott helyzeteket be kell lőnünk.
Nem szabad buta gólokat kapni, otthon biztos vagyok benne, hogy sok helyzetünk lesz, emiatt nem aggódom”
– hangsúlyozta Keane.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd