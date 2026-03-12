Zelenszkijék kettős játéka: fáj a foguk az EU- és IMF-pénzre, a feltételeket viszont nem teljesítik

Brüsszel elkezdett aggódni, hogy Ukrajna nem valósítja meg az EU-csatlakozáshoz szükséges reformokat
A tagfelvétel még Brüsszel erőltetése mellett sem csak játék és mese, Kijev viszont nem veszi eléggé komolyan a korrupcióellenes követelményeket.
Az elnök pártja alig jár be a parlamentbe, ami így nem, vagy alig tudja megszavazni a mentőcsomagokhoz szükséges törvényeket.
Az ukrán törvényhozás működése a teljes bénultság szélére sodródhat, miután a Volodimir Zelenszkij elnököt támogató Nép Szolgája frakció egyre kevésbé képes biztosítani a szükséges parlamenti többséget. Az Ukrajinszka Pravda Kárpáthír által szemlézett elemzése szerint a frakció egykori stabil többsége mára jelentősen megfogyatkozott: a biztosan szavazó képviselők száma 110–120 fő körülire csökkent, miközben egy törvény elfogadásához legalább 226 voks szükséges.
A politikai tehetetlenség különösen azért aggasztó a lap szerint,
mert így az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap által elvárt reformtörvények is könnyen elbukhatnak a parlamentben.
Ezek a jogszabályok kulcsfontosságúak lennének a nyugati pénzügyi támogatások folyósításához, Kijev azonban nem nagyon iparkodik ezek megszavazásában. Brüsszel már korábban is szóvá tette, hogy az intézkedések nem a kellő ütemben folynak, különösen a korrupcióellenes jogszabályok elfogadása terén.
A cikk szerint ugyanakkor épp a korrupcióellenes nyomozások állhatnak a háttérben. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) az elmúlt időszakban több parlamenti képviselőt is vizsgálni kezdett, mert felmerült a gyanú, hogy egyes képviselők borítékban kapott pénzért cserébe szavaztak bizonyos törvények mellett.
Bár a képviselői fizetéseket tavaly megemelték,
sok kormánypárti politikus állítólag inkább azért marad távol a vitatott szavazásoktól, nehogy a hatóságok célkeresztjébe kerüljön.
A parlament működési válságát jól mutatta a március 10-ei ülésnap is: a digitális platformok megadóztatásáról szóló törvényjavaslat még első olvasatban sem kapta meg a szükséges támogatást. A tervezet egyebek mellett a 150 euró alatti nemzetközi csomagokra is áfát vetett volna ki, de a Nép Szolgája frakció csupán mintegy 120 támogató szavazatot tudott összegyűjteni az intézkedéshez, ami kevésnek bizonyult.
A helyzetet tovább bonyolítja hogy a kormánypárt már az ellenzékre sem számíthat. Julija Timosenko Haza pártja a pártirodájuknál tartott NABU-házkutatás után megszakította az együttműködést a kormánnyal.
A volt miniszterelnök a kormánypárti képviselők között akart vesztegetési hálózatot kiépíteni.
Timosenkót akkor pont azzal vádolták, hogy
intézményesített kenőpénzfizetési rendszert akart kialakítani a kormánypárti képviselők körében, hogy irányítsa szavazásaikat és megroppantsa Volodimir Zelenszkij parlamenti többségét.
Ennek keretében a volt miniszterelnök konkrét utasításokat adott volna a kormánypárti politikusoknak arra nézve,
A cikk emlékeztet arra is, hogy a másik nagy ellenzéki erővel, Petro Porosenko Európai Szolidaritás pártjával a korábbi büntetőügyek miatt feszült a viszony.
Mivel a háborús helyzet miatt előrehozott választásokat sem lehet tartani, a jelenlegi parlamentnek kellene működőképes maradnia – miközben egyre nehezebb biztosítani a szükséges többséget – teszi hozzá a Kárpáthír.
