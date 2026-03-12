Ft
Zelenszkijék kettős játéka: fáj a foguk az EU- és IMF-pénzre, a feltételeket viszont nem teljesítik

2026. március 12. 18:08

Az elnök pártja alig jár be a parlamentbe, ami így nem, vagy alig tudja megszavazni a mentőcsomagokhoz szükséges törvényeket.

2026. március 12. 18:08
null

Az ukrán törvényhozás működése a teljes bénultság szélére sodródhat, miután a Volodimir Zelenszkij elnököt támogató Nép Szolgája frakció egyre kevésbé képes biztosítani a szükséges parlamenti többséget. Az Ukrajinszka Pravda Kárpáthír által szemlézett elemzése szerint a frakció egykori stabil többsége mára jelentősen megfogyatkozott: a biztosan szavazó képviselők száma 110–120 fő körülire csökkent, miközben egy törvény elfogadásához legalább 226 voks szükséges.

A politikai tehetetlenség különösen azért aggasztó a lap szerint,

mert így az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap által elvárt reformtörvények is könnyen elbukhatnak a parlamentben.

Ezek a jogszabályok kulcsfontosságúak lennének a nyugati pénzügyi támogatások folyósításához, Kijev azonban nem nagyon iparkodik ezek megszavazásában. Brüsszel már korábban is szóvá tette, hogy az intézkedések nem a kellő ütemben folynak, különösen a korrupcióellenes jogszabályok elfogadása terén.

A cikk szerint ugyanakkor épp a korrupcióellenes nyomozások állhatnak a háttérben. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) az elmúlt időszakban több parlamenti képviselőt is vizsgálni kezdett, mert felmerült a gyanú, hogy egyes képviselők borítékban kapott pénzért cserébe szavaztak bizonyos törvények mellett.

Bár a képviselői fizetéseket tavaly megemelték,

sok kormánypárti politikus állítólag inkább azért marad távol a vitatott szavazásoktól, nehogy a hatóságok célkeresztjébe kerüljön.

A parlament működési válságát jól mutatta a március 10-ei ülésnap is: a digitális platformok megadóztatásáról szóló törvényjavaslat még első olvasatban sem kapta meg a szükséges támogatást. A tervezet egyebek mellett a 150 euró alatti nemzetközi csomagokra is áfát vetett volna ki, de a Nép Szolgája frakció csupán mintegy 120 támogató szavazatot tudott összegyűjteni az intézkedéshez, ami kevésnek bizonyult.

A helyzetet tovább bonyolítja hogy a kormánypárt már az ellenzékre sem számíthat. Julija Timosenko Haza pártja a pártirodájuknál tartott NABU-házkutatás után megszakította az együttműködést a kormánnyal.

Timosenkót akkor pont azzal vádolták, hogy

intézményesített kenőpénzfizetési rendszert akart kialakítani a kormánypárti képviselők körében, hogy irányítsa szavazásaikat és megroppantsa Volodimir Zelenszkij parlamenti többségét.

Ennek keretében a volt miniszterelnök konkrét utasításokat adott volna a kormánypárti politikusoknak arra nézve,

  • hogyan szavazzanak,
  • mikor tartózkodjanak, illetve
  • mikor maradjanak távol a voksolástól.

A cikk emlékeztet arra is, hogy a másik nagy ellenzéki erővel, Petro Porosenko Európai Szolidaritás pártjával a korábbi büntetőügyek miatt feszült a viszony.

Mivel a háborús helyzet miatt előrehozott választásokat sem lehet tartani, a jelenlegi parlamentnek kellene működőképes maradnia – miközben egyre nehezebb biztosítani a szükséges többséget – teszi hozzá a Kárpáthír.

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. március 12. 19:14
Szar, mocskos banda!
Válasz erre
0
0
gahola
•••
2026. március 12. 18:27 Szerkesztve
"fáj a foguk az EU- és IMF-pénzre, a feltételeket viszont nem teljesítik" Adja meg a címüket a katonáinak és elintézik.
Válasz erre
2
0
alenka
2026. március 12. 18:26
Akkor lenne nagyon fontos a Verhovna Rada munkája, ha a drogos stöpszli naci kobold lemondana. Ugye, tudjuk, a löttyedék ezt nem teszi meg. Pedig ebben az esetben a Rada elnöke lenne ukiiiikiiikriiiijniii ügyvezető elnöke.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!