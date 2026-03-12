Trump kijelentése után fordulat állhat be Irán helyzetében, minden eldőlni látszik

Trump szerint nem helyénvaló, ha Irán részt vesz a vb-n (Fotó: Brendan Smialowski/AFP)

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, amely saját döntése alapján visszaléphet a futballtornától. Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFI) elnöke korábban már utalt is erre.

„Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában?” – nyilatkozott az ISNA hírügynökségnek Taj, utalva a női Ázsia-kupán történtekre.

Az iráni női együttes ausztráliai szereplése ugyanis nagy port kavart, az első csoportmeccsen a játékosok nem énekelték a himnuszt, majd a következő találkozón tisztelegve hallgatták. Miután a csapat kiesett, öt játékos elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát.

Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban a világbajnokságon, majd a G-csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.