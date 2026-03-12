Ft
Trump kijelentése után fordulat állhat be Irán helyzetében, minden eldőlni látszik

2026. március 12. 19:12

Trump változtatott az álláspontján. Nem tartja jó ötletnek, hogy Irán elmenjen a futball-világbajnokságra az Egyesült Államokba.

2026. március 12. 19:12
null

Ahogyan a Mandiner is beszámolt, Gianni Infantino szerint Donald Trump amerikai elnök biztosította a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy az iráni válogatott a közel-keleti háború ellenére részt vehet a nyári világbajnokságon. Kevesebb mint 48 órával később viszont Trump azon a véleményen van, hogy ez nem lenne helyénvaló.

„A megbeszélések során Trump elnök ismételten hangsúlyozta, hogy az iráni csapatot természetesen meghívják az Egyesült Államokban sorra kerülő tornára” – idéztük szerdán a FIFA elnökét a Trumppal folytatott találkozója után. Infantino hozzátette:

„Mindannyiunknak szükségünk van egy olyan eseményre, mint a FIFA-világbajnokság, amely jobban összehozza az embereket, mint valaha.”

Most viszont úgy tűnik, Trump nem szeretné, ha Irán részt venne a vb-n – számolt be a The Athletic.

Az iráni labdarúgó-válogatottat szívesen látjuk a világbajnokságon, ugyanakkor a saját életük és biztonságuk érdekében igazán nem gondolom azt, hogy helyénvaló lenne a részvételük”

– idézte a lap Trump szavait a Truth Social-felületről.


Mi lesz Irán válogatottjával?

Trump szerint nem helyénvaló, ha Irán részt vesz a vb-n
Trump szerint nem helyénvaló, ha Irán részt vesz a vb-n (Fotó: Brendan Smialowski/AFP)

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, amely saját döntése alapján visszaléphet a futballtornától. Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFI) elnöke korábban már utalt is erre.

„Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában?” – nyilatkozott az ISNA hírügynökségnek Taj, utalva a női Ázsia-kupán történtekre.

Az iráni női együttes ausztráliai szereplése ugyanis nagy port kavart, az első csoportmeccsen a játékosok nem énekelték a himnuszt, majd a következő találkozón tisztelegve hallgatták. Miután a csapat kiesett, öt játékos elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát.

Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban a világbajnokságon, majd a G-csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.

Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: Brendan Smialowski/AFP

***

bszakonyi
2026. március 12. 19:31
Miután azt mondta Irán,hogy nem mennek így már ne is jöjjenek! Trump törököt fogott,de az nem engedi el. Kína szépen kivár.ok már bespájzoltak olajból az EU megy a levesbe .Meg pár hét és a muszlimok megindulnak miután nem lesz segély.
Válasz erre
0
0
__iX
•••
2026. március 12. 19:28 Szerkesztve
Bántott a csúnya szakállas bácsi. Donny, Donny gyere a mamihoz.
Válasz erre
0
0
cirmos
•••
2026. március 12. 19:26 Szerkesztve
semmi nem dőlt el. szétbombázták, amit lehetett, de a rezsim a helyén van, ahogy valószínűleg a nukleáris potenciál is. a légierő megtette, amit lehetett, most a szárazföldi haderőre lenne szükség, de annyi hullát nem tud otthon kimagyarázni. ezért kár volt, a probléma nem oldódott meg, viszont felbolydult az egész világ. trump nem csak egy sima debil - még adhd-s is mellé, ezért nem tudja semmi 2 hétnél tovább érdekelni.
Válasz erre
1
1
akitiosz
2026. március 12. 19:20
Ez a legkisebb probléma a két ország kapcsolatában.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!