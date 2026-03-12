Trump kijelentése után fordulat állhat be Irán helyzetében, minden eldőlni látszik

Trump kijelentését terjeszti Infantino – ez gondolja Irán meghívásáról az amerikai elnök
A FIFA elnöke idézte Trumpot.
Trump változtatott az álláspontján. Nem tartja jó ötletnek, hogy Irán elmenjen a futball-világbajnokságra az Egyesült Államokba.
Ahogyan a Mandiner is beszámolt, Gianni Infantino szerint Donald Trump amerikai elnök biztosította a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy az iráni válogatott a közel-keleti háború ellenére részt vehet a nyári világbajnokságon. Kevesebb mint 48 órával később viszont Trump azon a véleményen van, hogy ez nem lenne helyénvaló.
„A megbeszélések során Trump elnök ismételten hangsúlyozta, hogy az iráni csapatot természetesen meghívják az Egyesült Államokban sorra kerülő tornára” – idéztük szerdán a FIFA elnökét a Trumppal folytatott találkozója után. Infantino hozzátette:
„Mindannyiunknak szükségünk van egy olyan eseményre, mint a FIFA-világbajnokság, amely jobban összehozza az embereket, mint valaha.”
Most viszont úgy tűnik, Trump nem szeretné, ha Irán részt venne a vb-n – számolt be a The Athletic.
Az iráni labdarúgó-válogatottat szívesen látjuk a világbajnokságon, ugyanakkor a saját életük és biztonságuk érdekében igazán nem gondolom azt, hogy helyénvaló lenne a részvételük”
– idézte a lap Trump szavait a Truth Social-felületről.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, amely saját döntése alapján visszaléphet a futballtornától. Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFI) elnöke korábban már utalt is erre.
„Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában?” – nyilatkozott az ISNA hírügynökségnek Taj, utalva a női Ázsia-kupán történtekre.
Az iráni női együttes ausztráliai szereplése ugyanis nagy port kavart, az első csoportmeccsen a játékosok nem énekelték a himnuszt, majd a következő találkozón tisztelegve hallgatták. Miután a csapat kiesett, öt játékos elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát.
Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban a világbajnokságon, majd a G-csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.
Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.
