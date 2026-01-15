Pattanásig feszült a helyzet: az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben, Zelenszkij emberei nyakig benne vannak (VIDEÓ)

hogyan szavazzanak,

mikor tartózkodjanak, illetve

mikor maradjanak távol a voksolástól.

A hatóságok nyilvánosságra hoztak egy hangüzenetet is, amelyet állítólag Timosenko küldött egy képviselőnek. Ebben arra utasította, hogy szavazzon több vezető tisztségviselő, köztük az ukrán titkosszolgálat vezetőjének, valamint a védelmi és a digitális miniszterek leváltása mellett. Ugyanakkor elleneznie kellett volna új kinevezéseket is a kulcstárcák élére.

A NABU által közzétett hangfelvétel szerint Timosenko havonta két parlamenti ülésszakra „tízet” ajánlott képviselőnként előlegként;

a hatóságok szerint ez tízezer dollárt jelenthetett.

A felvételen a politikus arról beszél, hogy egy kis csoporton keresztül szervezné a pénzosztást, és az utasításokat akár titkosított üzenetküldőn is elküldené.