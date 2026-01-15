Pattanásig feszült a helyzet: az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben, Zelenszkij emberei nyakig benne vannak (VIDEÓ)

Elszabadult a pokol Ukrajnában: harminc fegyveres szállta meg a volt ukrán miniszterelnök irodáját
Drámaian felgyorsultak az események.
A volt miniszterelnök a kormánypárti képviselők között akart vesztegetési hálózatot kiépíteni.
Vesztegetéssel vádolták meg Ukrajnában Julija Timosenkót, az ellenzéki Batykivscsina (Haza) párt vezetőjét – adta hírül a Kyiv Independent a korrupcióellenes ügyészség és a nyomozóhatóság közlései alapján. A vád szerint a politikus egy intézményesített kenőpénzfizetési rendszert akart kialakítani a kormánypárti képviselők körében, hogy irányítsa szavazásaikat és megbuktassa Volodimir Zelenszkij parlamenti többségét.
A Kyiv Independent beszámolója szerint az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) szóvivője, Olha Posztoljuk január 14-én erősítette meg, hogy Julija Timosenkót parlamenti képviselők megvesztegetésének kísérletével vádolták meg. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint Timosenko nem egyszeri megállapodásban gondolkodott,
hanem hosszú távú, rendszeres „együttműködési mechanizmust” akart kiépíteni.
A vád szerint az ellenzéki politikus a Zelenszkij-féle Nép Szolgája párt több képviselőjének kínált pénzt szavazataikért cserébe. A NABU tájékoztatása alapján az ellenzéki vezető előlegeket fizetett volna, majd konkrét utasításokat adott volna arra nézve,
A hatóságok nyilvánosságra hoztak egy hangüzenetet is, amelyet állítólag Timosenko küldött egy képviselőnek. Ebben arra utasította, hogy szavazzon több vezető tisztségviselő, köztük az ukrán titkosszolgálat vezetőjének, valamint a védelmi és a digitális miniszterek leváltása mellett. Ugyanakkor elleneznie kellett volna új kinevezéseket is a kulcstárcák élére.
A NABU által közzétett hangfelvétel szerint Timosenko havonta két parlamenti ülésszakra „tízet” ajánlott képviselőnként előlegként;
a hatóságok szerint ez tízezer dollárt jelenthetett.
A felvételen a politikus arról beszél, hogy egy kis csoporton keresztül szervezné a pénzosztást, és az utasításokat akár titkosított üzenetküldőn is elküldené.
A Kyiv Independent szerint Timosenko célja az volt, hogy
lebontsa a többséget”, vagyis megbuktassa a kormánypártot.
A Kyiv Independent emlékeztet: 2025 őszén a NABU feltárta az Energoatom állami nukleáris cég körüli pénzmosási és sikkasztási ügyet, amely több magas rangú politikust is érintett Zelenszkij környezetéből. Bár a mostani „szavazatvásárlási” ügyet hivatalosan nem kötötték ehhez, az ukrán politikai légkört erősen mérgezi a korrupciós vádak sora, amelyek árnyéka most az ellenzéki szereplőkre is rávetült.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, január 13-án a hatóságok átkutatták Timosenko pártjának irodáit.
Ezt is ajánljuk a témában
Drámaian felgyorsultak az események.
A volt miniszterelnök ezt másnap a Facebookon megerősítette, és politikai támadásnak minősítette az eljárást. Azt állította, hogy nem találtak semmit, csak elvitték munkahelyi telefonjait, parlamenti iratait és – szerinte törvényesen bevallott – személyes megtakarításait.
Kiemelte:
Ez nem a jogról, hanem a politikáról szól.”
Timosenko szerint ezek a lépések csak arra utalnak, hogy
a választások közeledtével valaki el akarja takarítani a politikai ellenfeleit.
Ezt is ajánljuk a témában
Az aranybudi-botrány egyre jobban zavarja az embereket, akik egyre nehezebben tudnak megélni a háború közepette.
Timosenko különösen ellentmondásos szereplő: a narancsos forradalom egyik vezető alakjaként korábban kétszer is miniszterelnök volt, később egy politikai per keretében börtönbe is került, ahonnan az Euromajdan idején szabadult ki. Bár jelenleg ellenzékben politizál, tavaly támogatta azt a törvényt, amely az ukrán független korrupcióellenes intézmények jogköreit csorbította, éppen azokét, amelyek most őt is vizsgálják.
A Kyiv Independent szerint Timosenko akkor „gyarmati modellnek” nevezte az ukrán államot, és a nemzetközi felügyeleti testületek felszámolását sürgette. Most viszont ugyanazok az intézmények állítják, hogy vesztegetési hálózatot próbált kiépíteni.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyolcvan helyen csaptak le.
***
Fotó: NABU / X