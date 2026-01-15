Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció ukrajnai korrupció NABU Sapo Ukrajna Volodimir Zelenszkij Julija Timosenko

Pattanásig feszült a helyzet: az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben, Zelenszkij emberei nyakig benne vannak (VIDEÓ)

2026. január 15. 11:53

A volt miniszterelnök a kormánypárti képviselők között akart vesztegetési hálózatot kiépíteni.

2026. január 15. 11:53
null

Vesztegetéssel vádolták meg Ukrajnában Julija Timosenkót, az ellenzéki Batykivscsina (Haza) párt vezetőjét – adta hírül a Kyiv Independent a korrupcióellenes ügyészség és a nyomozóhatóság közlései alapján. A vád szerint a politikus egy intézményesített kenőpénzfizetési rendszert akart kialakítani a kormánypárti képviselők körében, hogy irányítsa szavazásaikat és megbuktassa Volodimir Zelenszkij parlamenti többségét.

A Kyiv Independent beszámolója szerint az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) szóvivője, Olha Posztoljuk január 14-én erősítette meg, hogy Julija Timosenkót parlamenti képviselők megvesztegetésének kísérletével vádolták meg. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint Timosenko nem egyszeri megállapodásban gondolkodott,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

hanem hosszú távú, rendszeres „együttműködési mechanizmust” akart kiépíteni.

A vád szerint az ellenzéki politikus a Zelenszkij-féle Nép Szolgája párt több képviselőjének kínált pénzt szavazataikért cserébe. A NABU tájékoztatása alapján az ellenzéki vezető előlegeket fizetett volna, majd konkrét utasításokat adott volna arra nézve,

  • hogyan szavazzanak,
  • mikor tartózkodjanak, illetve
  • mikor maradjanak távol a voksolástól.

A hatóságok nyilvánosságra hoztak egy hangüzenetet is, amelyet állítólag Timosenko küldött egy képviselőnek. Ebben arra utasította, hogy szavazzon több vezető tisztségviselő, köztük az ukrán titkosszolgálat vezetőjének, valamint a védelmi és a digitális miniszterek leváltása mellett. Ugyanakkor elleneznie kellett volna új kinevezéseket is a kulcstárcák élére.

A NABU által közzétett hangfelvétel szerint Timosenko havonta két parlamenti ülésszakra „tízet” ajánlott képviselőnként előlegként;

a hatóságok szerint ez tízezer dollárt jelenthetett.

A felvételen a politikus arról beszél, hogy egy kis csoporton keresztül szervezné a pénzosztást, és az utasításokat akár titkosított üzenetküldőn is elküldené.

A Kyiv Independent szerint Timosenko célja az volt, hogy

lebontsa a többséget”, vagyis megbuktassa a kormánypártot.

A Kyiv Independent emlékeztet: 2025 őszén a NABU feltárta az Energoatom állami nukleáris cég körüli pénzmosási és sikkasztási ügyet, amely több magas rangú politikust is érintett Zelenszkij környezetéből. Bár a mostani „szavazatvásárlási” ügyet hivatalosan nem kötötték ehhez, az ukrán politikai légkört erősen mérgezi a korrupciós vádak sora, amelyek árnyéka most az ellenzéki szereplőkre is rávetült.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, január 13-án a hatóságok átkutatták Timosenko pártjának irodáit.

Ezt is ajánljuk a témában

A volt miniszterelnök ezt másnap a Facebookon megerősítette, és politikai támadásnak minősítette az eljárást. Azt állította, hogy nem találtak semmit, csak elvitték munkahelyi telefonjait, parlamenti iratait és – szerinte törvényesen bevallott – személyes megtakarításait.

Kiemelte:

Ez nem a jogról, hanem a politikáról szól.”

Timosenko szerint ezek a lépések csak arra utalnak, hogy

a választások közeledtével valaki el akarja takarítani a politikai ellenfeleit.

Ezt is ajánljuk a témában

Timosenko különösen ellentmondásos szereplő: a narancsos forradalom egyik vezető alakjaként korábban kétszer is miniszterelnök volt, később egy politikai per keretében börtönbe is került, ahonnan az Euromajdan idején szabadult ki. Bár jelenleg ellenzékben politizál, tavaly támogatta azt a törvényt, amely az ukrán független korrupcióellenes intézmények jogköreit csorbította, éppen azokét, amelyek most őt is vizsgálják.

A Kyiv Independent szerint Timosenko akkor „gyarmati modellnek” nevezte az ukrán államot, és a nemzetközi felügyeleti testületek felszámolását sürgette. Most viszont ugyanazok az intézmények állítják, hogy vesztegetési hálózatot próbált kiépíteni.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: NABU / X

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. január 15. 14:08
"akart kialakítani" Holott már régen ki volt alakítva, csak nem ő vezérli.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. január 15. 14:00
Ez nem ország, nem nemzet, hanem egyetlen maffia.
Válasz erre
0
0
NovaTerra
2026. január 15. 13:49
Tehát mindenki korrupt, akik ellenünk vannak, azokat lebuktatjuk, a többiek csinálhatják tovább.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. január 15. 13:49
nem tudom Júlia mekkora gazember, de ha náciállam megtámadta akkor az felveti az ártatlanságának a gyanúját
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!