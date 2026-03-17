Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt korányi dávid Magyar Péter hazugságai bojár gábor Magyar Péter

Magyar Péter a Tisza körüli nagyvállalkozókról is hazudott (VIDEÓ)

2026. március 17. 07:02

A Tisza-vezér még 2024-ben arról beszélt, hogy mikroadományozóktól fogadnak el csak bármiféle támogatást, nagyvállalkozóktól nem. Gyorsan kiderült, hogy Magyar Péter ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 50. rész.

Kovács András
Kovács András

Magyar Péter a Tisza Párt aktiválása után arról beszélt, hogy mikroadományozóktól fogadnak el csak bármiféle támogatást, nagyvállalkozóktól nem. 

Magyar
Magyar Péter a Tisza finanszírozásáról is hazudott
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar mögött komoly pénzemberek sorakoztak föl 

Ezzel szemben Bojár Gábor milliárdos, baloldali vállalkozó is szinte azonnal beállt a Tisza mögé és sok millió forinttal támogatta Magyar Pétert. A Soros Alapítvány korábbi kurátora korábban Gyurcsány Ferencet és Márki-Zay Pétert is pénzelte.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Hozzá hasonlóan Bige László is támogatásáról biztosította Magyart, aki a sajtóhírek szerint legalább 100 millió forinttal támogatta a Tiszát. Bige szintén erős baloldali múlttal rendelkezik, a Gyurcsány-kormány kegyence volt, de Márki-Zay Pétert is támogatta a műtrágyakirály.

Magyarék mögött nem meglepő módon felbukkant a baloldal 2022-es kampányába közel 3 milliárd forintnak megfelelő dollárt gurító Action for Democracy-DatAdat hálózat is. Korábban a Tényellenőr írt arról, hogy 2023-ban a Korányi Dávid nevével fémjelzett, amerikai székhelyű Action for Democracy (A4D) több százmillió forintnyi dollárral támogatta a DatAdat osztrák fiókszervezetét, az Estratos Digitalt. A DatAdat a választás után Estratos Digitalra módosította a nevét, és Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma mögött bukkant fel. Később előkerült maga Korányi Dávid is, aki nyíltan a támogatásáról biztosította Magyar Pétert.  

Nyitókép: NurPhoto via AFP

 

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
benito
2026. március 17. 07:30
monicagellert 2026. március 17. 07:28 Hogyan leettek ezek az adományozók ilyen gazdagok, amikor válogatás nélkül akárki jó nekik csak megszabadulhassanak attól a kormánytól amely alatt esetleg meggazdagodtak? Vagy lehet, hogy ők is komcsi típusú lopásra alapoztak a vagyonukat? Nos mitől lett gazdag Bojár? Erről van fogalmad?
monicagellert
2026. március 17. 07:28
Hogyan leettek ezek az adományozók ilyen gazdagok, amikor válogatás nélkül akárki jó nekik csak megszabadulhassanak attól a kormánytól amely alatt esetleg meggazdagodtak? Vagy lehet, hogy ők is komcsi típusú lopásra alapoztak a vagyonukat?
tapir32
2026. március 17. 07:26
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
tapir32
2026. március 17. 07:24
Az Orbán-kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel kkv. támogatás ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!