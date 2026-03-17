Magyar Péter a Tisza körüli nagyvállalkozókról is hazudott (VIDEÓ)

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 50. rész.
Magyar Péter a Tisza Párt aktiválása után arról beszélt, hogy mikroadományozóktól fogadnak el csak bármiféle támogatást, nagyvállalkozóktól nem.
Ezzel szemben Bojár Gábor milliárdos, baloldali vállalkozó is szinte azonnal beállt a Tisza mögé és sok millió forinttal támogatta Magyar Pétert. A Soros Alapítvány korábbi kurátora korábban Gyurcsány Ferencet és Márki-Zay Pétert is pénzelte.
Hozzá hasonlóan Bige László is támogatásáról biztosította Magyart, aki a sajtóhírek szerint legalább 100 millió forinttal támogatta a Tiszát. Bige szintén erős baloldali múlttal rendelkezik, a Gyurcsány-kormány kegyence volt, de Márki-Zay Pétert is támogatta a műtrágyakirály.
Magyarék mögött nem meglepő módon felbukkant a baloldal 2022-es kampányába közel 3 milliárd forintnak megfelelő dollárt gurító Action for Democracy-DatAdat hálózat is. Korábban a Tényellenőr írt arról, hogy 2023-ban a Korányi Dávid nevével fémjelzett, amerikai székhelyű Action for Democracy (A4D) több százmillió forintnyi dollárral támogatta a DatAdat osztrák fiókszervezetét, az Estratos Digitalt. A DatAdat a választás után Estratos Digitalra módosította a nevét, és Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma mögött bukkant fel. Később előkerült maga Korányi Dávid is, aki nyíltan a támogatásáról biztosította Magyar Pétert.
Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 44. rész.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 39. rész.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 37. rész.