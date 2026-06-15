JD Vance szerint már aláírták az amerikai–iráni megállapodást

Az amerikai alelnök szerint az Egyesült Államok és Irán már elektronikusan aláírta a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megállapodást, a teljes szöveget pedig még ezen a héten közzétehetik – írja a Politico.

Már vasárnap aláírta az Egyesült Államok és Irán a két ország közötti új megállapodást, legalábbis ezt állította JD Vance amerikai alelnök hétfőn több televíziós interjúban is.