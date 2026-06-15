JD Vance szerint már aláírták az amerikai–iráni megállapodást

Trump bejelentést tett a háború lezárásáról Iránnal
Végre létrejött a megállapodás.
A részletek napokon belül nyilvánosak lehetnek.
Az amerikai alelnök szerint az Egyesült Államok és Irán már elektronikusan aláírta a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megállapodást, a teljes szöveget pedig még ezen a héten közzétehetik – írja a Politico.
Már vasárnap aláírta az Egyesült Államok és Irán a két ország közötti új megállapodást, legalábbis ezt állította JD Vance amerikai alelnök hétfőn több televíziós interjúban is.
Tegnap már digitálisan aláírtuk a megállapodást”
– mondta a Good Morning America című műsorban. Hozzátette, hogy a hivatalos aláírási ceremóniát pénteken Svájcban tartják meg, bár az amerikai delegáció összetételéről egyelőre nem közölt részleteket.
A Politico szerint a megállapodás tartalma továbbra sem ismert teljes egészében. Az eddig nyilvánosságra került információk alapján azonban a legfontosabb eleme a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala.
Donald Trump vasárnap a Truth Social közösségi oldalon ünnepelte a fejleményt.
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Végre létrejött a megállapodás.
A világ hajói, indítsák be a motorokat! Hadd áramoljon az olaj!”
– írta az amerikai elnök.
Vance szerint a megállapodás egyik központi kérdése továbbra is az iráni atomprogram jövője.
Ha az irániak hajlandók hosszú távú kötelezettséget vállalni – megfelelő ellenőrzési mechanizmusok mellett – a nukleáris fegyverről való lemondásra, akkor készek vagyunk visszafogadni őket a világgazdaságba, enyhíteni egyes szankciókat és új fejezetet nyitni a kapcsolatainkban”
– fogalmazott.
Az alelnök ugyanakkor világossá tette: amennyiben Teherán nem teljesíti vállalásait, Washington továbbra is gazdasági nyomásgyakorlással kíván élni.
A Politico emlékeztetett arra, hogy iráni állami médiumok korábban olyan tervezetről számoltak be, amely szerint az Egyesült Államok több milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyont szabadítana fel, illetve akár 300 milliárd dolláros újjáépítési támogatást is biztosítana Irán számára.
Vance határozottan cáfolta ezeket az értesüléseket.
Az alelnök szerint a nyilvánosságra került információk jelentős része félrevezető, ezért a Fehér Ház még ezen a héten közzé kívánja tenni a megállapodás teljes szövegét.
A politikus úgy fogalmazott: az iráni keményvonalas körök hajlamosak eltúlozni azokat az előnyöket, amelyeket Teherán a megállapodásból nyerhet, miközben kevésbé hangsúlyozzák azokat az engedményeket, amelyeket az országnak cserébe vállalnia kell.
A következő napokban így várhatóan kiderülhet, pontosan milyen feltételekkel próbálja Washington lezárni az elmúlt hónapok egyik legveszélyesebb közel-keleti válságát.
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A megegyezés egy tűzszünetet indíthat el, amely időt ad újabb tárgyalásokra, de nem feltétlenül jelenti a háború végét.
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Fotó: Matt Rourke / POOL / AFP