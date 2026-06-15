Ezután az interjút készítő kolléganőnk azt kérte Magyartól, hogy az eredeti kérdéseink ne változzanak, és a válaszok is maradjanak hasonlóbbak az eredetihez.

Erre válaszul kapott egy terjedelmes levelet, amiben Magyar hét pontba szedte a kifogásait, megjegyezve, hogy így a részéről nem járul hozzá a beszélgetés megjelentetéséhez, csak a saját verzióját hajlandó elfogadni. Mi nem fogadtuk el.

Fun fact: Magyar Péter egyik kifogása az volt, hogy: »Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesüljön?«