Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
A vele készült interjú nem jött le, mivel totál át akarta írni még a kérdéseket is, amelyeket nem talált elég pozitívnak.
„Magyar Péter fideszesként, a Diákhitel Központ vezetőjeként is szerkeszteni akarta a Mandinert, még 2020-ban.
Nem sikerült neki, mivel sem címlapra nem került, sem a vele készült interjú nem jött le, mivel totál át akarta írni az interjút, még a kérdéseket is, amelyeket nem talált elég pozitívnak.
A visszaküldött leirat általa belengetett »picit finomabbra hangolásából« ugyanis az lett, hogy a következő levelében már maga is azt írta, hogy »teljesen újra írtam. Remélem nem gond és a hossza is megfelelő.«
Ezután az interjút készítő kolléganőnk azt kérte Magyartól, hogy az eredeti kérdéseink ne változzanak, és a válaszok is maradjanak hasonlóbbak az eredetihez.
Erre válaszul kapott egy terjedelmes levelet, amiben Magyar hét pontba szedte a kifogásait, megjegyezve, hogy így a részéről nem járul hozzá a beszélgetés megjelentetéséhez, csak a saját verzióját hajlandó elfogadni. Mi nem fogadtuk el.
Fun fact: Magyar Péter egyik kifogása az volt, hogy: »Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesüljön?«
Mindezt az alábbi cikkben dokumentáltuk.”
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Nyitókép: Illyés Tibor / MTI
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