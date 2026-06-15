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mandiner Magyar Péter interjú

Magyar Péter fideszesként is szerkeszteni akarta a Mandinert, még 2020-ban

2026. június 15. 22:47

A vele készült interjú nem jött le, mivel totál át akarta írni még a kérdéseket is, amelyeket nem talált elég pozitívnak.

2026. június 15. 22:47
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Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
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„Magyar Péter fideszesként, a Diákhitel Központ vezetőjeként is szerkeszteni akarta a Mandinert, még 2020-ban.

Nem sikerült neki, mivel sem címlapra nem került, sem a vele készült interjú nem jött le, mivel totál át akarta írni az interjút, még a kérdéseket is, amelyeket nem talált elég pozitívnak. 

A visszaküldött leirat általa belengetett »picit finomabbra hangolásából« ugyanis az lett, hogy a következő levelében már maga is azt írta, hogy »teljesen újra írtam. Remélem nem gond és a hossza is megfelelő.«

Ezután az interjút készítő kolléganőnk azt kérte Magyartól, hogy az eredeti kérdéseink ne változzanak, és a válaszok is maradjanak hasonlóbbak az eredetihez.

Erre válaszul kapott egy terjedelmes levelet, amiben Magyar hét pontba szedte a kifogásait, megjegyezve, hogy így a részéről nem járul hozzá a beszélgetés megjelentetéséhez, csak a saját verzióját hajlandó elfogadni. Mi nem fogadtuk el.

Fun fact: Magyar Péter egyik kifogása az volt, hogy: »Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesüljön?«

Mindezt az alábbi cikkben dokumentáltuk.”

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Nyitókép: Illyés Tibor / MTI

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Gintonic68
2026. június 15. 23:43
Sajnos a Mandiner szerkesztősége a "megújulása" óta tönkretette a kommentelési lehetőséget és évek óta tolja - ki tudja milyen okból - a szélső ballik alakokat irományait szemlézés címszóval.... Néhány törzskommentelő írásának kivételével az oldal érdektelenné vált... Jó szerkesztést a jelenlegi kormányfőnek... vált
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3
0
teljesenertelmetlen
2026. június 15. 23:38
Ugye nem azt akarjátok mondani, hogy olyan konstrukciót találtatok ki a Mandiner mögé, amit egy kormányváltás esetén egy tollvonással el lehet venni tőletek? Az MCC-vel együtt? És ti tartjátok magatokat koponyáknak? Megmondóembernek? Think tank-nek? :) Én a print UFI óta voltam olvasó, de úgy látom, itt a vége.
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4
0
westend
2026. június 15. 23:19
ez a pojáca (rovar 'úr') láthatóan sose növi ki a pubertáskori zavarait. Most épp a mandineren akar gyerekes bosszút állni. (mennyi ostoba választó kell hogy egy ilyen selejt hatalomba kerülhessen?)
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7
0
krisz09
2026. június 15. 23:16
Amit MP művel, annak nagyon terelés-szaga van. Amíg az újságíróknak - teljesen érthető módon - az egzisztenciájukkal kell foglalkozniuk, addig nem tudnak azzal foglalkozni, hogy éppen miben mesterkedik Ruszin, Kapitány, meg a többiek.
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5
0
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