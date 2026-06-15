Pósfai Gábor megszüntette a TEK korábbi főigazgatójának hivatásos szolgálati jogviszonyát

A Terrorelhárítási Központot még a Fidesz 2010-es választási győzelmét követően hozták létre, és az intézmény vezetésével Orbán Viktor korábbi személyi testőrét, Hajdu Jánost bízták meg. A TEK az évek során a legfontosabb közjogi méltóságok – többek között a köztársasági elnök, a külügyminiszter és a legfőbb ügyész – személyi védelmét látta el. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor már hivatalba lépésekor jelezte, hogy nem kívánja igénybe venni a korábbi védelmi struktúrát: egyik első intézkedéseként május 9-től a Készenléti Rendőrségre bízta saját személyi védelmét.

A belügyminiszteri döntés további személyi változásokat is érintett: Pósfai Gábor megszüntette dr. Ruszó Gyula rendőr vezérőrnagy, valamint Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonyát is, 2027 februári hatállyal.