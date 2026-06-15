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terrorelhárítási központ pósfai gábor Hajdu János

Pósfai Gábor megszüntette a TEK korábbi főigazgatójának hivatásos szolgálati jogviszonyát

2026. június 15. 22:06

Hajdu Jánost még május végén mentette fel a pozíciójából Magyar Péter. Most az altábornagy szolgálati jogviszonya is megszűnt.

2026. június 15. 22:06
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A Magyar Közlönyben megjelent határozat értelmében Pósfai Gábor belügyminiszter hétfői hatállyal megszüntette Hajdu János rendőr altábornagynak, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatójának hivatásos szolgálati jogviszonyát.

Mint ismert, Hajdu Jánost még május végén, május 27-i hatállyal mentette fel pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök.

A TEK jövője ugyanakkor egyelőre kérdéses: a kormány döntése alapján felülvizsgálják a szervezet tevékenységét, elsősorban a felesleges párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyabb, költségkímélőbb rendőrségi feladatellátás érdekében.

A Terrorelhárítási Központot még a Fidesz 2010-es választási győzelmét követően hozták létre, és az intézmény vezetésével Orbán Viktor korábbi személyi testőrét, Hajdu Jánost bízták meg. A TEK az évek során a legfontosabb közjogi méltóságok – többek között a köztársasági elnök, a külügyminiszter és a legfőbb ügyész – személyi védelmét látta el. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor már hivatalba lépésekor jelezte, hogy nem kívánja igénybe venni a korábbi védelmi struktúrát: egyik első intézkedéseként május 9-től a Készenléti Rendőrségre bízta saját személyi védelmét.

A belügyminiszteri döntés további személyi változásokat is érintett: Pósfai Gábor megszüntette dr. Ruszó Gyula rendőr vezérőrnagy, valamint Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonyát is, 2027 februári hatállyal.

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Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

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Összesen 2 komment

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Galerida
2026. június 15. 22:18
..és Vitézy segítségével felszerelnek egy páncélvonatot, hogy Ruff ideológiai iránymutatása mellett statáriális bíróság előtt végezzenek azokkal, akik nem látják meg péterben a messiást!
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Takagi
2026. június 15. 22:14
Majd mi foglalkoztatjuk.
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