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terrorelhárítási központ havasi bertalan terrorellenes koordinációs bizottságot Magyar Péter orbán viktor

Elárulta a Fidesz, mit keresett Orbán Viktor a TEK központjában

2026. június 30. 21:54

„Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást – ellentétben utódjával, Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat” – hangsúlyozta a párt kommunikációs igazgatója.

2026. június 30. 21:54
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Orbán Viktor azért járt március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit – közölte az aranykonvojügy fejleményei kapcsán Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedd este az MTI-vel.

Havasi Bertalan a Tisztítótűz helyett tiszás önégetés című közleményében hozzátette: 

a bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt.

„Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook-oldalán”  – írta.

Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította.

„Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást - ellentétben utódjával, 

Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat” 

– fogalmazott a kommunikációs igazgató.

(MTI)

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Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
glensi
•••
2026. június 30. 22:51 Szerkesztve
Szim-patikus: hát, pedig Orbán nem Magyar Péter, aki szemrebbenés nélkül, gátlástalanul hazudik bele az emberek szemébe. Orbán március 5-i facebook bejegyzése: facebook.com/share/r/1HiMY7EuAg/ Ezt találod ott: "Orbán Viktor március 5. Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be. Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!" És a videón látható, hogy tárgyalnak a TEK-es szakemberekkel a biztonsági intézkedésekről, közben a támadásokról készült videók is futnak. Úgyhogy a kedvenc miniszterelnököd hatalmas luftott rúgott.
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SzaboGeza
2026. június 30. 22:51
Az elnök úr még mindig SZŰR!!!??
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Hesperia
2026. június 30. 22:48
Micsoda sötét és primitív próbálkozás Orbán kinyírására! Azt hittem, ennél valami jóval szofisztikáltabbal jönnek elő ezek az újfasiszták. Persze, hogy rács mögött akarják látni, és főleg bilincsben, megalázva, azt reméli a Homunculus, hogy ezzel megsemmisítheti. De az, hogy pont a leggázosabb, messziről bűzlő ukrán seftelés ürügyén próbálkozzanak ezzel - hát ez maga a politikai öngól. Az ukránokat ugyanis még sokkal több magyar rühelli, mint, akik áprilisban a kurva nagy változás reményében rászavaztak erre a bandára. Ha az ukránok kedvéért sittelik le Orbánt, az fel fog érni egy önleleplezéssel, hiába kapálóztak az ukránbarátság vádja ellen.
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1
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Conduct
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2026. június 30. 22:47 Szerkesztve
Ha Orbán benne volt akkor csak valami sunyi gazemberség lehetett.Hála Istennek már múlt idő!Se Orbán,se Hajdú.🖕🏼🖕🖕🏻🖕🏽🖕🏻
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