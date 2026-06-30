Elárulta a Fidesz, mit keresett Orbán Viktor a TEK központjában

Magyar Péter tényleg nem ússza meg ennyivel? Havasi Bertalan bejelentette: nem hagyja annyiban az ügyészség döntését
A Fidesz kommunikációs igazgatója a jobboldali média leépítéseire is reagált.
„Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást – ellentétben utódjával, Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat” – hangsúlyozta a párt kommunikációs igazgatója.
Orbán Viktor azért járt március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit – közölte az aranykonvojügy fejleményei kapcsán Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedd este az MTI-vel.
Havasi Bertalan a Tisztítótűz helyett tiszás önégetés című közleményében hozzátette:
a bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt.
„Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook-oldalán” – írta.
Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította.
„Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást - ellentétben utódjával,
Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat”
– fogalmazott a kommunikációs igazgató.
(MTI)
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Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala