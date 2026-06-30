Elárulta a Fidesz, mit keresett Orbán Viktor a TEK központjában

„Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook-oldalán” – írta.

Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította.

„Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást - ellentétben utódjával,