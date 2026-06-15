Váratlan fordulat a világbajnokságon: a kudarc után azonnal kirúgták a szövetségi kapitány

Az 54 esztendős francia szakember január óta irányította az észak-afrikai ország nemzeti csapatát, összesen öt mérkőzésen ült a kispadon: egy győzelem – a Haiti elleni 1–0-s siker – mellett egy döntetlent ért el együttese és három vereséget szenvedett.

A torna közben szokatlanul szakembert váltó Tunézia legközelebb közép-európai idő szerint vasárnap hajnalban Japánnal találkozik, majd jövő hét péntek hajnalban Hollandia ellen lép pályára az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű vb csoportkörében.