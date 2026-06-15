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vb 2026 tunéziai válogatott Sabri Lamouchi Tunézia Svédország világbajnokság

Váratlan fordulat a világbajnokságon: a kudarc után azonnal kirúgták a szövetségi kapitány

2026. június 15. 21:06

A svédektől elszenvedett súlyos vereség után menesztették Sabri Lamouchit, a tunéziai válogatott szövetségi kapitányát.

2026. június 15. 21:06
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Menesztették a tunéziai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamouchit, miután együttese 5–1-re kikapott a svéd csapattól a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának Monterreyben rendezett vasárnapi mérkőzésén.

A tunéziai szövetség hétfőn az Instagramon közölte a döntést, megemlítve, hogy megbízott kapitányként Mondher Kebaier veszi át az együttes irányítását.

 

Az 54 esztendős francia szakember január óta irányította az észak-afrikai ország nemzeti csapatát, összesen öt mérkőzésen ült a kispadon: egy győzelem – a Haiti elleni 1–0-s siker – mellett egy döntetlent ért el együttese és három vereséget szenvedett.

A torna közben szokatlanul szakembert váltó Tunézia legközelebb közép-európai idő szerint vasárnap hajnalban Japánnal találkozik, majd jövő hét péntek hajnalban Hollandia ellen lép pályára az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű vb csoportkörében.

(MTI)

Nyitókép: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

A Svédország–Tunézia mérkőzés összefoglalója

 

 

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