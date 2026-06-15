Váratlan fordulat a világbajnokságon: a kudarc után azonnal kirúgták a szövetségi kapitány

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A svédektől elszenvedett súlyos vereség után menesztették Sabri Lamouchit, a tunéziai válogatott szövetségi kapitányát.
Menesztették a tunéziai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamouchit, miután együttese 5–1-re kikapott a svéd csapattól a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának Monterreyben rendezett vasárnapi mérkőzésén.
A tunéziai szövetség hétfőn az Instagramon közölte a döntést, megemlítve, hogy megbízott kapitányként Mondher Kebaier veszi át az együttes irányítását.
Az 54 esztendős francia szakember január óta irányította az észak-afrikai ország nemzeti csapatát, összesen öt mérkőzésen ült a kispadon: egy győzelem – a Haiti elleni 1–0-s siker – mellett egy döntetlent ért el együttese és három vereséget szenvedett.
A torna közben szokatlanul szakembert váltó Tunézia legközelebb közép-európai idő szerint vasárnap hajnalban Japánnal találkozik, majd jövő hét péntek hajnalban Hollandia ellen lép pályára az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű vb csoportkörében.
(MTI)
Nyitókép: JULIO CESAR AGUILAR / AFP
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