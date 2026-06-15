Ft
Ft
21°C
14°C
Ft
Ft
21°C
14°C
06. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
grósz judit intézkedés közmédia

Három kulcsfontosságú intézkedést is bejelentett a közmédiával kapcsolatban Grósz Judit

2026. június 15. 21:41

A nyílt pályázat győztesének érkezéséig egy ideiglenes vezetés irányítja a közmédiát; az ő munkájuk három azonnali intézkedés végrehajtásával veszi kezdetét.

2026. június 15. 21:41
null

A közmédia átalakításának szervezeti keretei mellett három kulcsfontosságú intézkedés veszi kezdetét – nyilatkozta a Kreatív Online-nak Grósz Judit miniszteri biztos.

Mint ismert, Grósz Juditot, az RTL korábbi munkatársát a múlt héten Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter nevezte ki a feladat koordinálására.

„A törvénymódosítást követően három azonnali lépés kezdődik el egyszerre és párhuzamosan: a propaganda hírszolgáltatások leállítása, intézményi ellenőrzés lefolytatása a pénzügyi anomáliák feltárása érdekében, valamint új hírszolgáltatási alapelvek bevezetése, amelyek alapján a hírszolgáltatás megújítható.

Mindehhez először egy új, ideiglenes vezetést nevezünk ki, amíg egy nyílt pályázat ki nem választja a közmédia legitim vezetését.”

Grósz Judit hangsúlyozta, hogy az intézményi átvilágítás prioritást élvez, melynek kereteiről és átláthatóságáról az ideiglenes vezetés dönt majd. A létszámleépítések kapcsán elmondta: az ellenőrzés lezárultáig felelőtlen lenne bármit mondani, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felelősségre vonás nem azonos a létszámcsökkentéssel:

Bárkinek, aki aktívan részt vett szakmai vagy pénzügyi visszaélésekben, természetesen szembe kell néznie a következményekkel – itt nem létszámcsökkentésről van szó”

A közmédia jövőjével kapcsolatban a biztos egy széles körű – professzionális és civil részvétellel zajló – társadalmi konzultációt is kilátásba helyezett, amelynek célja, hogy a kidolgozott koncepciót a majdani, pályázat útján kiválasztott vezetés valósíthassa meg, emellett pedig a közpénzfelhasználás hatékonyságát is mérnék.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Tarr Zoltán

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyumolcs26
2026. június 15. 22:45
A FB-közlések helyett inkább cselekedni kellene, óvatosan tisztogatni, mert külföldön is sokan nézik a Duna TV-t, és több tematikus csatornának nagyon színvonalas műsora van. Megtorlás megtorlást szül, és az értékeink kukàzása súlyos hiba lenne. Ugye Wass Albertet idézgető niemand MP!?
Válasz erre
0
0
Lakat1983
2026. június 15. 22:22
Grósz. "Civil részvétel." Aha. 😂😂😂 Na elmentek ti szépen a picsába.
Válasz erre
4
0
Treeoflife
2026. június 15. 22:12
Ennek a Grósz Juditnak van köze Grósz Károlyhoz?
Válasz erre
2
0
SyncBaer
2026. június 15. 22:12
Alakul a Tisza Szellem Vasútja! Lesznek benne csontvázak (SzaDeSz, MSzP), meg rémek (Gurmai, Gyurcsányné, Orbán Anita.) és a vágyaikat elmutogató prolik. Szivárvány színekben, tegeződve énekel Rost ... időnként feltűnik Rumcájsz, Máris szomszéd és állandóan a "képbe beúsztatva" Magyar Péter (kangörcsben, fehér por maradványaival az orra alatt). Minden magyar állampolgárnak 1000 Ft-t kell fizetnie havonta, hogy örömét kifejezze a lehetőségért, hogy van ilyen!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!