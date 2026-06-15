Három kulcsfontosságú intézkedést is bejelentett a közmédiával kapcsolatban Grósz Judit

Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
A nyílt pályázat győztesének érkezéséig egy ideiglenes vezetés irányítja a közmédiát; az ő munkájuk három azonnali intézkedés végrehajtásával veszi kezdetét.
A közmédia átalakításának szervezeti keretei mellett három kulcsfontosságú intézkedés veszi kezdetét – nyilatkozta a Kreatív Online-nak Grósz Judit miniszteri biztos.
Mint ismert, Grósz Juditot, az RTL korábbi munkatársát a múlt héten Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter nevezte ki a feladat koordinálására.
„A törvénymódosítást követően három azonnali lépés kezdődik el egyszerre és párhuzamosan: a propaganda hírszolgáltatások leállítása, intézményi ellenőrzés lefolytatása a pénzügyi anomáliák feltárása érdekében, valamint új hírszolgáltatási alapelvek bevezetése, amelyek alapján a hírszolgáltatás megújítható.
Mindehhez először egy új, ideiglenes vezetést nevezünk ki, amíg egy nyílt pályázat ki nem választja a közmédia legitim vezetését.”
Grósz Judit hangsúlyozta, hogy az intézményi átvilágítás prioritást élvez, melynek kereteiről és átláthatóságáról az ideiglenes vezetés dönt majd. A létszámleépítések kapcsán elmondta: az ellenőrzés lezárultáig felelőtlen lenne bármit mondani, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felelősségre vonás nem azonos a létszámcsökkentéssel:
Bárkinek, aki aktívan részt vett szakmai vagy pénzügyi visszaélésekben, természetesen szembe kell néznie a következményekkel – itt nem létszámcsökkentésről van szó”
A közmédia jövőjével kapcsolatban a biztos egy széles körű – professzionális és civil részvétellel zajló – társadalmi konzultációt is kilátásba helyezett, amelynek célja, hogy a kidolgozott koncepciót a majdani, pályázat útján kiválasztott vezetés valósíthassa meg, emellett pedig a közpénzfelhasználás hatékonyságát is mérnék.
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Nyitókép: Facebook / Tarr Zoltán
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