Három kulcsfontosságú intézkedést is bejelentett a közmédiával kapcsolatban Grósz Judit

A közmédia jövőjével kapcsolatban a biztos egy széles körű – professzionális és civil részvétellel zajló – társadalmi konzultációt is kilátásba helyezett, amelynek célja, hogy a kidolgozott koncepciót a majdani, pályázat útján kiválasztott vezetés valósíthassa meg, emellett pedig a közpénzfelhasználás hatékonyságát is mérnék.