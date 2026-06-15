Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Tiszás sajtószabadság.
„Tiszás sajtószabadság.
Magyar Péterék ma az alaptörvénymódosítással megszerezték a Mandinert.
A miniszterelnök pedig jelezte is, hogy a jövőben ő »határozza meg«, hogy miről írhatnak.
Sok erőt kívánok minden mandineres barátomnak, kollégámnak!”
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
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