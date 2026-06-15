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mandiner alaptörvény Magyar Péter

Magyar Péterék ma az alaptörvénymódosítással megszerezték a Mandinert

2026. június 15. 21:29

Tiszás sajtószabadság.

2026. június 15. 21:29
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Bohár Dániel
Bohár Dániel
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„Tiszás sajtószabadság.

Magyar Péterék ma az alaptörvénymódosítással megszerezték a Mandinert.

A miniszterelnök pedig jelezte is, hogy a jövőben ő »határozza meg«, hogy miről írhatnak.

Sok erőt kívánok minden mandineres barátomnak, kollégámnak!”

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 28 komment

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Sorrend:
londonbaby
2026. június 15. 22:40
dolgozzál már te redvás szopornyicás kutya !!!! ne ilyen piszlicsáré szarokkal foglalkozz !!! amúgy milyen olvasni mikor a nárcisztikus pofádba mondják hogy csak egy ripacs balfasz vagy. . kurva anyád...te szar ember !!!! Magyarországot, kormányozni is kéne, nem azt az elbutult idióta fejed nézegetni a szelfiken te büdös paraszt !!!!
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1
0
Lilyana2
2026. június 15. 22:35
Sajtószabadság! Szakadna le a pofája! Minden barmot vágóhídra terelnék, aki egy hazug hazaáruló fekélyre szavazott!!!
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1
0
Apik
2026. június 15. 22:28
Szegyen! De van kiut! Letre kell hozni egy masik ujsagot a jobboldalnak!!
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3
0
londonbaby
2026. június 15. 22:27
megszereztétek ? Na akkor ezt olvasd te mocskos telefosott slimfit gatyás ..HAZAÁRULÓ... balfasz ripacs drogos kis buzi ??? . Válaszolnál már végre ? mert tudom hogy olvasod te kis geci !!! ??? sikerült mint hallható is a cicamicádat, radnait jól seggbe basznod ???? . repülsz a kurva anyád nemsoká ajtótokostól a parlamentből, sunyi balfasz !!! . vered még a Nőket a szíjad csatos végével ??? .. ne tudd meg... de úgy is megtudod milyen az , te tetves wéber kutya !!!!!
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3
0
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