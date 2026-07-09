Áder János visszautasította Magyar Péter kérdésekbe csomagolt vádjait: „Hazudik Magyar Péter”
Hazudik Magyar Péter, Áder János szerint.
Se a kétmilliárdos luxusvillát, se a tízmilliárdos alapítványt, se a közpénzen folytatott amerikai városnézéseket, se a vidámparkot…
„Áder János nem cáfolt semmit. Se a kétmilliárdos luxusvillát, se a tízmilliárdos alapítványt, se a közpénzen folytatott amerikai városnézéseket, se a vidámparkot…”
Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / NurPhoto via AFP
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Hazudik Magyar Péter, Áder János szerint.