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áder jános Magyar Péter vélemény

Áder János nem cáfolt semmit

2026. július 09. 11:44

Se a kétmilliárdos luxusvillát, se a tízmilliárdos alapítványt, se a közpénzen folytatott amerikai városnézéseket, se a vidámparkot…

2026. július 09. 11:44
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„Áder János nem cáfolt semmit. Se a kétmilliárdos luxusvillát, se a tízmilliárdos alapítványt, se a közpénzen folytatott amerikai városnézéseket, se a vidámparkot…”

Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / NurPhoto via AFP

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Összesen 109 komment

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ipolypart2
2026. július 09. 15:37
Neked, hány milliárdból stafírozták ki a villádat? Az nem baj, hogy utána a tiéd marad? Csak másnál veszed észre a milliókat, magadnál soha, meg a hasonszőrűeknél sem.
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logoff-mihaly
2026. július 09. 15:36
Tényleg, megelégednék végre legalább pár indirekt bizonyítékkal. Az se baj ha hamis. De még az se nincsen. Kolompár Zsanett a NAV-nál: - Mivel igazolja a 400nm-es villát, a Ferrarit a kertben meg a Cessnát Budaörsön? - Háát, tesókám.. egy éve kifogtam egy aranyhalat és eztet a három kívánságomat teljesítette. - Na, és ezt mivel bizonyítja? - Hát mivel? Hülye kérdés. A házzal, az autóval meg a repülővel!
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Kanmacska
2026. július 09. 15:33
MP dumál, amikor ingyen végig szórakozta a tavalyi nyarat, mások pénzén! Előtte 14 évig, havonta milliókat keresett, közpénzből! Ezt meg cáfolja ő!
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google-2
2026. július 09. 15:27
Menj a fenébe, szőrös szívű tahó!
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