Videón, ahogy magyar zászlót lengetve gyülekeznek az emberek a Sándor-palota előtt

Kovács András, a Mandiner főmunkatársa rövid videót posztolt a Facebook-oldalára, amin jól látszódik, sokan gyülekeznek a Sándor-palota előtt a #StopÖnkény tüntetésre készülve.

Mint ismert, csütörtökön 18 órára a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. A tüntetés előkészületeiről Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amely alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.