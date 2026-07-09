Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
07. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kdnp sándor - palota stopönkény fidesz orbán viktor

Videón, ahogy magyar zászlót lengetve gyülekeznek az emberek a Sándor-palota előtt

2026. július 09. 17:51

Így kezdődik a tüntetés a tiszás önkényuralom ellen.

2026. július 09. 17:51
null

Kovács András, a Mandiner főmunkatársa rövid videót posztolt a Facebook-oldalára, amin jól látszódik, sokan gyülekeznek a Sándor-palota előtt a #StopÖnkény tüntetésre készülve.

Mint ismert, csütörtökön 18 órára a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. A tüntetés előkészületeiről Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amely alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Minden a helyén. Ma 18 óra, Sándor-palota. Állítsuk meg a tiszás önkényt!”

– írta Orbán Viktor a videóhoz. 

Nyitókép: Kovács András

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 100 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
2026. július 09. 19:29
Mintyá hazamegy a csőcselék mert kezdődik a meccs.
Válasz erre
0
1
Szerintem
2026. július 09. 19:27
A gatyájába fosós tiszafostos fosát szürcsölő prolik miért gondolják, hogy érdemes itt vergődve kapálózniuk?
Válasz erre
0
0
formaegy-2
2026. július 09. 19:20
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 09. 18:45 Ahogyan látom te nem beszartál, hanem fostál! 15-ször nyomattad a baromságodat. Ugyanis a nemi szervedet te szoktad fogni a buzifelvonuláson,káromkodástól megint a tiszás agyhalottaktól zeng a fél ország. Megafosos pedig itt csak téged látlak, aki telefosta az oldalt.... prostisrácos megint te vagy, mert az összes buzi, sarki kurva a tiszásoknál van... Te szerencsétlen. Valami nagy baj van odabent, de hát ezt a veriiiiiiiiiired a magyar náci peti is elmondta rólatok.
Válasz erre
5
0
Eldorado80
2026. július 09. 19:15
El kéne végre engedni végre a Fideszt. Vége van gyerekek, vége van. Orbánék sokszoros hibája is vezetett a hatalmas bukáshoz, a tömérdek tiszás csalás mellett. Ez KO, ebből már nincs fölállás. A Fidesz-KDNP temetésének időpontja már ki van tűzve. Sokan nem akarják ezt elfogadni.
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!