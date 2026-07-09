Videón, ahogy magyar zászlót lengetve gyülekeznek az emberek a Sándor-palota előtt

„Minden a helyén” – újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor a csütörtöki tüntetés kapcsán
Egyre valószínűbb, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.
Így kezdődik a tüntetés a tiszás önkényuralom ellen.
Kovács András, a Mandiner főmunkatársa rövid videót posztolt a Facebook-oldalára, amin jól látszódik, sokan gyülekeznek a Sándor-palota előtt a #StopÖnkény tüntetésre készülve.
Mint ismert, csütörtökön 18 órára a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. A tüntetés előkészületeiről Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amely alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.
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Egyre valószínűbb, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.
Minden a helyén. Ma 18 óra, Sándor-palota. Állítsuk meg a tiszás önkényt!”
– írta Orbán Viktor a videóhoz.
Nyitókép: Kovács András