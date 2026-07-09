„Minden a helyén” – újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor a csütörtöki tüntetés kapcsán

Mint ismert, csütörtökön 18 órára a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. A tüntetés előkészületeiről Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amely alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.

Minden a helyén. Ma 18 óra, Sándor-palota. Állítsuk meg a tiszás önkényt!”

– írta Orbán Viktor a videóhoz.