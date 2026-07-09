„Minden a helyén” – újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor a csütörtöki tüntetés kapcsán

Orbán: Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet
A volt miniszterelnök csütörtök este mindenkit vár a Sándor-palota elé, mint fogalmazott: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön!”
Egyre valószínűbb, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.
Mint ismert, csütörtökön 18 órára a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. A tüntetés előkészületeiről Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amely alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.
Minden a helyén. Ma 18 óra, Sándor-palota. Állítsuk meg a tiszás önkényt!”
– írta Orbán Viktor a videóhoz.
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A volt miniszterelnök csütörtök este mindenkit vár a Sándor-palota elé, mint fogalmazott: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön!”
Nyitókép: Facebook