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kdnp sándor - palota fidesz tüntetés orbán viktor

„Minden a helyén” – újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor a csütörtöki tüntetés kapcsán

2026. július 09. 15:46

Egyre valószínűbb, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen.

2026. július 09. 15:46
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Mint ismert, csütörtökön 18 órára a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. A tüntetés előkészületeiről Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amely alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a volt miniszterelnök is részt vesz az eseményen. 

Minden a helyén. Ma 18 óra, Sándor-palota. Állítsuk meg a tiszás önkényt!”

– írta Orbán Viktor a videóhoz. 

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Összesen 49 komment

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Sorrend:
harmadik-kokrowatz
2026. július 09. 18:53
viktor! mennyi az állás a focimeccsen?
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0
0
mr-woof-3
2026. július 09. 18:28
Az önkényuralom MELLETT tüntetnek.
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1
0
Hobby024
•••
2026. július 09. 18:13 Szerkesztve
Az önkény ellen egyetlen fegyver van a radikalizmus. Erre a Fidesz megmaradt szavazóbázisa már képtelen. Össze kell fogni a MHM-al, ott van tapasztalat a radikalizmusra. Az utcán a Fidesz már gyenge, talán Kubatov a B középpel, ha minden kötél szakad.
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2
1
reciprofi
2026. július 09. 18:09
Magyarországon igenis mindenkinek saját szuverén joga hülyének lenni! Volt eddig 16 alaptörvény változtatás éjszaka kigondolták,másnap aláírták és az nem zavart benneteket ? Tüntikézik? Így nevezték, amikor bárki ellenük vagy valamely intézkedésük ellen tüntetett, ugye?
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1
2
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