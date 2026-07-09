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Jövő héten szavazhat a parlament az alaptörvény módosításáról

2026. július 09. 19:11

Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról.

2026. július 09. 19:11
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Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik.

A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

Az Országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállítóvezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

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A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd.

A keddi ülés során, az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament.

MTI

(Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI)

 

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Összesen 2 komment

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Irgum-burgum
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2026. július 09. 19:27 Szerkesztve
Sulyok Tamást minél előbb meneszteni kell. Épp elég kárt okozott már Magyarországnak a köztársasági elnöki hivatal lejáratásával, a NER jogállamellenes ámokfutásának cinkosaként.
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Eldorado80
2026. július 09. 19:21
"Választást kell nyerni, és akkor mindent lehet" (egy tiszás tetű) Ki kell mondani, hogy a Fidesz is erre játszott. De a fegyver visszafelé sült el. Végeredményben Orbánék berögzött hatalom-mániája szabadította ránk a tiszás veszedelmet.
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