Jövő héten szavazhat a parlament az alaptörvény módosításáról

Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik.

A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

Az Országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállítóvezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.