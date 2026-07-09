Von der Leyen eladományozza az Erdogantól kapott egyedi pisztolyát

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy katonai múzeumnak adományozza azt a személyre szabott pisztolyt, amelyet Recep Tayyip Erdogan török elnöktől kapott a NATO ankarai csúcstalálkozóján. A fegyvert előbb biztonságosan Brüsszelbe szállítják, majd hatástalanítják, hogy ne lehessen vele éles lőszert használni – írja az Euronews.

Az Európai Bizottság helyettes szóvivője, Olof Gill elmondta, hogy von der Leyen köszönetét fejezte ki Erdogan ajándékáért, ugyanakkor az Európai Bizottság elnökének szándéka az, hogy a fegyver végül egy belga katonai múzeum gyűjteményébe kerüljön. Hasonló helyzetbe került az Európai Tanács elnöke, António Costa is, akinek pisztolyát a belga jogszabályoknak megfelelően importálják, majd hatástalanítják és biztonságosan tárolják.