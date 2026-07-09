Von der Leyen eladományozza az Erdogantól kapott egyedi pisztolyát

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Az Európai Bizottság elnöke nem tartja meg a török államfőtől kapott fegyvert.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy katonai múzeumnak adományozza azt a személyre szabott pisztolyt, amelyet Recep Tayyip Erdogan török elnöktől kapott a NATO ankarai csúcstalálkozóján. A fegyvert előbb biztonságosan Brüsszelbe szállítják, majd hatástalanítják, hogy ne lehessen vele éles lőszert használni – írja az Euronews.
Az Európai Bizottság helyettes szóvivője, Olof Gill elmondta, hogy von der Leyen köszönetét fejezte ki Erdogan ajándékáért, ugyanakkor az Európai Bizottság elnökének szándéka az, hogy a fegyver végül egy belga katonai múzeum gyűjteményébe kerüljön. Hasonló helyzetbe került az Európai Tanács elnöke, António Costa is, akinek pisztolyát a belga jogszabályoknak megfelelően importálják, majd hatástalanítják és biztonságosan tárolják.
A török elnök a NATO-csúcson részt vevő vezetők mindegyikének egy-egy, nevükkel ellátott pisztolyt ajándékozott, amelyhez egy lőszeres dobozt és a török exportkorlátozások alóli mentességről szóló dokumentumot is mellékelt. Keir Starmer brit miniszterelnök azonban úgy döntött, hogy a fegyvert Törökországban hagyja hatástalanításra, mivel az Egyesült Királyságban tilos engedély nélkül éles lőfegyvert importálni.
Nyitókép: Turkish Presidental Press Service / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP