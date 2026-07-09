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ursula von der leyen recep tayyip erdogan nato fegyver

Von der Leyen eladományozza az Erdogantól kapott egyedi pisztolyát

2026. július 09. 15:17

Az Európai Bizottság elnöke nem tartja meg a török államfőtől kapott fegyvert.

2026. július 09. 15:17
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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy katonai múzeumnak adományozza azt a személyre szabott pisztolyt, amelyet Recep Tayyip Erdogan török elnöktől kapott a NATO ankarai csúcstalálkozóján. A fegyvert előbb biztonságosan Brüsszelbe szállítják, majd hatástalanítják, hogy ne lehessen vele éles lőszert használni – írja az Euronews

Az Európai Bizottság helyettes szóvivője, Olof Gill elmondta, hogy von der Leyen köszönetét fejezte ki Erdogan ajándékáért, ugyanakkor az Európai Bizottság elnökének szándéka az, hogy a fegyver végül egy belga katonai múzeum gyűjteményébe kerüljön. Hasonló helyzetbe került az Európai Tanács elnöke, António Costa is, akinek pisztolyát a belga jogszabályoknak megfelelően importálják, majd hatástalanítják és biztonságosan tárolják.

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A török elnök a NATO-csúcson részt vevő vezetők mindegyikének egy-egy, nevükkel ellátott pisztolyt ajándékozott, amelyhez egy lőszeres dobozt és a török exportkorlátozások alóli mentességről szóló dokumentumot is mellékelt. Keir Starmer brit miniszterelnök azonban úgy döntött, hogy a fegyvert Törökországban hagyja hatástalanításra, mivel az Egyesült Királyságban tilos engedély nélkül éles lőfegyvert importálni.

Nyitókép: Turkish Presidental Press Service / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

 

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Összesen 24 komment

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angie1
2026. július 09. 19:15
Szerintem másért adta Erdogán neki, de nem vette a lapot a nyanya!
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SzaboGeza
2026. július 09. 19:06
Azt nem azért adta, hogy elajándékozzad!!!:)
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Bitrex®
2026. július 09. 18:19
A vén ribanc előtte szétlőhetné ott lenn a pókokat a lába között.
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The Loner
•••
2026. július 09. 17:13 Szerkesztve
"A török elnök a NATO-csúcson részt vevő vezetők mindegyikének egy-egy, nevükkel ellátott pisztolyt ajándékozott,..." Na, már tényleg csak ez hiányzott: hogy egy mentálisan, és pszichésen instabil ember kezébe fegyvert adjanak. Mintha ebből bármi jó kisülhetne. A konyhakéses esetről hallottunk ; hála Istennek, abból nem lett nagyobb baj vagy tragédia. A nadrágszíj pedig szerencsére még nem számít fegyvernek. Remélem, ez a pisztoly Törökországban marad hatástalanításra, és soha többé nem lesz használható. Ha később a Hadtörténeti múzeum vitrinjében végzi, az még rendben van, de a legjobb az lenne, ha végleg megsemmisítenék. Egy ilyen eszköznek nincs helye egy beteg ember kezében. Ezúton kérem az illetékes hatóságokat, hogy amennyiben ez a fegyver Magyarországra kerül, ellenőrizzék, hogy valóban hatástalanított állapotban érkezik-e, és gondoskodjanak arról, hogy megfelelően őrzött, biztonságos helyre kerüljön. A legmegnyugtatóbb megoldás az lenne, ha végleg megsemmisítenék.
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