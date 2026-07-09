A gyászhoz hasonló, váratlanul jött fájdalmas mellbevágásként éltük meg, amikor négy nagyszerű esztendő után Medgyessy (akiről pedig akkor még nem is tudtuk, hogy D-209-es ügynök) 2002-ben sajnos hál’istennek (ezt ő maga mondta így, máig megfejthetetlen, mire gondolt) nyert. Lehetett volna az elindított pozitív folyamatok kiteljesedése, egy épülő-szépülő-gazdagodó ország (amit ígértek), de nem lett, ahogy pontosan tudtuk már 2002 áprilisának végén, ellentétben azzal a sok derűlátóval, akik már akkor is abban lelték örömüket, hogy (a már akkor is) tendenciózusan démonizált Orbán Viktort leváltották. A jóléti rendszerváltás pár hónap után véget ért, az identitását bő ezeréves történelmére alapozott büszkeségéből nyerő magyarság megkapta, hogy „merjünk kicsik lenni”; a miniszterelnökünk Budapesten koccintott a román elnökkel Erdély elcsatolására, és a korrupció olyan méreteket öltött, hogy a kormányfő el is szólta magát:

»Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel«, mondta, majd az 5 százalékos kisebb koalíciós párt villámgyorsan meg is puccsoltatta Medgyessyt.

Gyurcsány sikerét ezek után már némileg fásultan szemléltük (nagyjából hasonló téttel, mint amikor 1961-ben bejelentették, hogy Münnich Ferenc helyett Kádár János, vagy amikor 1965-ben kiderült, hogy Kádár helyett Kállai Gyula lesz a minisztertanács elnöke), de ő legalább el is ismerte (persze zárt körben, csak kiderült), hogy az egész tevékenységük, kampányuk merő hazugságon alapult.