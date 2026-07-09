Szakács István ügye: Az ügyészség óvatosságra intő figyelmeztetése ellenére csapott le a rendőrség az influenszerre

„Ma ő, holnap te” – Orbán Viktor is reagált Szakács István letartóztatására
„Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt” – írta a Fidesz elnöke.
Úgy csapott le a rendőrség, hogy az illetékes ügyész előzetesen kifejezetten figyelmeztette a nyomozókat a vádak megalapozatlanságának kockázatára.
Rendkívül különös részleteket hozott nyilvánosságra a Fővárosi Főügyészség a Szakács István, a Megafon korábbi influenszere ellen indított eljárás kapcsán. A hatóság sajtóközleményéből kiderül, hogy a rendőrség szokatlanul szigorú, önálló akció keretében hajtott végre házkutatást és gyanúsítotti kihallgatást az Szakácsnál,
ráadásul mindezt úgy tették meg, hogy az illetékes ügyész előzetesen kifejezetten figyelmeztette a nyomozókat a vádak megalapozatlanságának kockázatára.
Ahogy a közlemény fogalmazott: „Az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását.”
Az ügy hátterében Szakács István egy június végi videóüzenete áll, amelyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) meglepően súlyos minősítéssel, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntetteként értékelt. A rendőrség július 3-án tájékoztatta az ügyészséget a nyomozás elrendeléséről, majd július 7-én telefonon közölték a tényleges intézkedési tervüket, miszerint az influenszernél kutatást fognak tartani, előállítják és gyanúsítottként hallgatják ki.
A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyész már ekkor, a tervezett rendőri fellépés előtt szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy különös alapossággal vizsgálják meg, vajon az aktivista véleménynyilvánítása egyáltalán megvalósítja-e a büntetőtörvénykönyv szerinti bűncselekményt. A rendőrség azonban az ügyészség intő szavai ellenére is végrehajtotta a látványos intézkedést:
átkutatták Szakács otthonát és gyanúsítottként hallgatták ki.
Az eljárás azonnal komoly felháborodást és szolidaritási hullámot váltott ki a jobboldali közösségben. Szakács István ellenállt a rendőri nyomásnak, nem ismerte el a képtelen vádat és panasszal élt a gyanúsítás ellen, a hatóságok pedig végül nem vették őrizetbe. Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője azonnal jelezte, hogy a szervezet szoros figyelemmel kíséri az esetet, és a legfelkészültebb ügyvédek biztosításával garantálja a Megafon volt munkatársának professzionális védelmét. Az ügyre Orbán Viktor volt miniszterelnök és Pósfai Gábor belügyminiszter is reagált. Utóbbi nyilatkozatában igyekezett megvédeni a rendőrség önálló törvényi eljárását.
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„Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt” – írta a Fidesz elnöke.
A rendőrség által indított vitatott eljárás sorsa most az ügyészség kezében van. Miután az iratok és Szakács István gyanúsítás elleni panasza megérkezett a Fővárosi Főügyészségre, a vádhatóság abban a helyzetben van, hogy felül bírálja a rendőrség elhamarkodottnak tűnő lépését. Az ügyészség korábbi, óvatosságra intő figyelmeztetése alapján megalapozottan bízhatnak a támogatók és a jogi képviselők abban, hogy a gyanúsítás törvényességének vizsgálata során a józan ész és a véleménynyilvánítás szabadságának védelme fog győzedelmeskedni az aktivistával szemben indított eljárásban.
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A jobboldali influenszer már otthon van.
Nyitókép: Szakács István Facebook-oldala