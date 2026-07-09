Szakács István ügye: Az ügyészség óvatosságra intő figyelmeztetése ellenére csapott le a rendőrség az influenszerre

Rendkívül különös részleteket hozott nyilvánosságra a Fővárosi Főügyészség a Szakács István, a Megafon korábbi influenszere ellen indított eljárás kapcsán. A hatóság sajtóközleményéből kiderül, hogy a rendőrség szokatlanul szigorú, önálló akció keretében hajtott végre házkutatást és gyanúsítotti kihallgatást az Szakácsnál,

ráadásul mindezt úgy tették meg, hogy az illetékes ügyész előzetesen kifejezetten figyelmeztette a nyomozókat a vádak megalapozatlanságának kockázatára.

Ahogy a közlemény fogalmazott: „Az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását.”