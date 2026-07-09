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védvonal Szakács István rendőrség ügyészség

Szakács István ügye: Az ügyészség óvatosságra intő figyelmeztetése ellenére csapott le a rendőrség az influenszerre

2026. július 09. 13:08

Úgy csapott le a rendőrség, hogy az illetékes ügyész előzetesen kifejezetten figyelmeztette a nyomozókat a vádak megalapozatlanságának kockázatára.

2026. július 09. 13:08
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Rendkívül különös részleteket hozott nyilvánosságra a Fővárosi Főügyészség a Szakács István, a Megafon korábbi influenszere ellen indított eljárás kapcsán. A hatóság sajtóközleményéből kiderül, hogy a rendőrség szokatlanul szigorú, önálló akció keretében hajtott végre házkutatást és gyanúsítotti kihallgatást az Szakácsnál, 

ráadásul mindezt úgy tették meg, hogy az illetékes ügyész előzetesen kifejezetten figyelmeztette a nyomozókat a vádak megalapozatlanságának kockázatára.

Ahogy a közlemény fogalmazott: „Az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását.” 

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Az ügy hátterében Szakács István egy június végi videóüzenete áll, amelyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) meglepően súlyos minősítéssel, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntetteként értékelt. A rendőrség július 3-án tájékoztatta az ügyészséget a nyomozás elrendeléséről, majd július 7-én telefonon közölték a tényleges intézkedési tervüket, miszerint az influenszernél kutatást fognak tartani, előállítják és gyanúsítottként hallgatják ki.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyész már ekkor, a tervezett rendőri fellépés előtt szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy különös alapossággal vizsgálják meg, vajon az aktivista véleménynyilvánítása egyáltalán megvalósítja-e a büntetőtörvénykönyv szerinti bűncselekményt. A rendőrség azonban az ügyészség intő szavai ellenére is végrehajtotta a látványos intézkedést: 

átkutatták Szakács otthonát és gyanúsítottként hallgatták ki.

Az eljárás azonnal komoly felháborodást és szolidaritási hullámot váltott ki a jobboldali közösségben. Szakács István ellenállt a rendőri nyomásnak, nem ismerte el a képtelen vádat és panasszal élt a gyanúsítás ellen, a hatóságok pedig végül nem vették őrizetbe. Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője azonnal jelezte, hogy a szervezet szoros figyelemmel kíséri az esetet, és a legfelkészültebb ügyvédek biztosításával garantálja a Megafon volt munkatársának professzionális védelmét. Az ügyre Orbán Viktor volt miniszterelnök és Pósfai Gábor belügyminiszter is reagált. Utóbbi nyilatkozatában igyekezett megvédeni a rendőrség önálló törvényi eljárását.

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A rendőrség által indított vitatott eljárás sorsa most az ügyészség kezében van. Miután az iratok és Szakács István gyanúsítás elleni panasza megérkezett a Fővárosi Főügyészségre, a vádhatóság abban a helyzetben van, hogy felül bírálja a rendőrség elhamarkodottnak tűnő lépését. Az ügyészség korábbi, óvatosságra intő figyelmeztetése alapján megalapozottan bízhatnak a támogatók és a jogi képviselők abban, hogy a gyanúsítás törvényességének vizsgálata során a józan ész és a véleménynyilvánítás szabadságának védelme fog győzedelmeskedni az aktivistával szemben indított eljárásban.

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Nyitókép: Szakács István Facebook-oldala

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Összesen 122 komment

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mostar2222
2026. július 09. 15:38
B_kanya "Állampolgári jog, tekintettel a magyar államnak okozott kárra, " Óvatosan az ilyen kijelentésekkel. Még a végén a teljes ner-elit emigrációba rohan.
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B_kanya
2026. július 09. 15:35
Cigányozzunk kicsit, úgy látszik volt aki lopott a cigányoktól: "A pénzt egy iskola és egy kollégium felállítására kapta Bódis, ezeknek azonban azóta sincs nyoma. A Roma Tagozat Civil Szervezet Tisza-szimpatizáns vezetője összesen kétmilliárd forintot kér számon Bódis Krisztán - írja az Ellenpont." vadhajtasok.hu/2026/01/21/egymilliard-forint-tunhetett-el-bodis-kriszta-alapitvanyatol Ja, még ellenzékben lopHATtak csipkejózsikáék? Árad a tisza! 🤡🤡🤡🤡🤡
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B_kanya
2026. július 09. 15:31
teketlenek 2026. július 09. 15:16 teketlenek B_kanya 2026. július 09. 15:16 " bukott náci,...A cigányszektának vége" A tiszadeszes "büdös szájú" (pedoszikrás?) "agyhalott" egy kommentben nácizik és cigányozik. Ezek ilyen okosok.🤡🤡🤡🤡
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ezegyjonev
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2026. július 09. 15:29 Szerkesztve
Túlságosan optimista a cikk vége: "megalapozottan bízhatnak a támogatók és a jogi képviselők abban, hogy a ... józan ész ... fog győzedelmeskedni az aktivistával szemben indított eljárásban." A mondás szerint az optimista pedig csak egy tájékozatlan pesszimista. Különben a józan ész és a fostosok együtt legfeljebb egy sci-fiben szerepelnek.
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