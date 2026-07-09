Nocsak: szigorítja a Tisza-kormány a Mol extraprofitadóját – érkezik a sávos adó és a 2027-es hosszabbítás

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A tervezetet Ruff Bálint és Kármán András jegyzi.
Benyújtotta a kormány az Országgyűlés elé azt a törvényjavaslatot, amely alapjaiban alakítja át a kőolajtermék-előállítókat terhelő különadót. A T/273-as számú, Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által jegyzett és Kármán András pénzügyminiszter által előadott tervezet
szigorítja a Mol által fizetendő Ural-brent árkülönbözet adóját, új adósávokat vezet be, és az adónem hatályát kiterjeszti a 2027-es évre is.
A parlament honlapján közzétett javaslat értelmében a jövőben jóval alacsonyabb árrés felett kell adót fizetnie a hazai olajvállalatnak. A jelenleg hatályos rendszerben a brent és az orosz Ural (REBCO) típusú kőolaj beszerzési ára közötti különbség hordónként 5 dollárral csökkentett összege után kell megfizetni a 95 százalékos adót. A tervezett új szabályozás szerint viszont már hordónként 2 dolláros különbözet felett belép az adókötelezettség. A 2 és 5 dollár közötti sávba eső pozitív árkülönbözet után 50 százalékos, míg az 5 dollár feletti rész után továbbra is 95 százalékos adót kell fizetni. A módosítás a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, és első alkalommal a 2026. augusztusi kötelezettségekre kell majd alkalmazni, miközben az adó hatályát a 2025-2026-os évekről 2027-re is meghosszabbítják.
A Pénzügyminisztérium érdemi bevételekre számít az átalakítástól: az előzetes kalkulációk szerint idén 6,25 milliárd forint, jövőre pedig mintegy 15 milliárd forint folyhat be ebből a forrásból, bár a tényleges összeg a világpiaci olajárak és az árrés alakulásának függvénye. A háborús extraprofitadó alapja az volt, hogy a szankciók miatt az orosz fél jelentős diszkonttal kényszerült értékesíteni a kőolajat, ami a Molnál extra nyereséget termelt. A nyereségből származó adót pedig a rezsicsökkentésre fordította a Fidesz-kormány.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt