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kormány köböl anita magyar éva tisztitótűz türelmi idő kormányszóvivő miniszterelnökség

Árad a Tisztitótűz: tucatnyi feljelentést tesz a kormány

2026. július 09. 14:30

Még a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus ingatlanának ügyében is feljelentést tesznek.

2026. július 09. 14:30
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Hét civil szervezet, az Observer Médiafigyelővel kötött szerződés és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus dialógusközpontjának építése ügyében is feljelentést tesz a kormány a Tisztítótűz művelet részeként – közölték a kormányszóvivők csütörtöki budapesti sajtótájékoztatójukon. 

Magyar Éva kormányszóvivő ismertette: a FICSAK 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás XI. Sportegyesület 2021 és 2026 között összesen 1 milliárd 520 millió 100 ezer forint támogatásban részesült. A szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás. A Miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt.

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Köböl Anita kormányszóvivő ismertette: túlárazás gyanúja miatt tesznek feljelentést az előző kormány által 2020 és 2026 között az Observer Médiafigyelővel kötött, 30,9 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban, mivel a kormány vizsgálata szerint a díjak emelkedése nem állt arányban a szolgáltatásokkal. Magyar Éva elmondta: ugyancsak feljelentést tesznek a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa dialógusközpontja ügyében. Az egyház 2017-ben térítésmentesen kapott a magyar államtól egy épületet a budapesti Múzeum utcában, és egy másik ingatlant a szomszédos Ötpacsirta utcában, hogy ott, dialógusközpontot, lelkiségi, kulturális és tudományos akadémiát hozzon létre. Ez a mai napig sem készült el, viszont a támogatási szerződés eredeti, 2023-as 5,3 milliárd forintos támogatási összege mostanra 34,2 milliárd forintra nőtt. A Miniszterelnökség munkatársai vizsgálatuk során arra jutottak, hogy a jelentős közpénzfelhasználással járó beruházásról készült beszámolók, a teljesítésigazolások, a műszaki, pénzügyi ellenőrzések dokumentumai, a tételes költségbecslések hiányosak, a kivitelezői díjazások átláthatatlanok, az adatok sokszor ellentmondanak egymásnak – mondta. 

Combos összeget fizet a kormány a távhőkasszába is

A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába – mondta Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. 

A kormányszóvivő sajtótájékoztatón közölte: a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40 százalékát tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60 százalékot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte: a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához – mutatott rá Magyar Éva. 

Türelmi időt is ad a kormány

A kormány 2027 augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára – jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. 

Köböl Anita a sajtótájékoztatón emlékeztetett: 2021. január 1-jén vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, ezt részesítik előnyben, és számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség – közölte. Elmondta: azonban 2026 júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány szerdán arról döntött, hogy 2027 augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díját, vagyis egy év türelmi időt ad – közölte. Megjegyezte: ezt a kormányzati döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátják. 

(MTI)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

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Összesen 25 komment

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Hangillat
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2026. július 09. 15:34 Szerkesztve
Öntisztító tűzért nem tenné tűzbe a kezét a kiválasztott hős és a Gazságügyi miniszter? Gaius Mucius Scaevola nem példa; a római jog itt aquncumi áttétellel, görög, márt a vérbosszúság új fogalmából a politikai bábuk leütéséhez.
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kailniris
2026. július 09. 15:33
Ott a jól bevált sztálini módszer, bevisznek akárkit, és addig verik, amíg nem mond 10-20 reakciós/ellenforradalmár/antikommunista/renszerellenéget. Aztán azokat is beviszik és addig verik... stb.
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 09. 15:31
Javaslom első körben a tisza alapítványokba utalt 1Mrd forint közpénz kivizsgálását, mert ez pont egy lopás.
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 09. 15:29
Amúgy ez a túlárazás egy bevett szokás világ szinten. Minden országban visszaosztanak és szétosztanak a kormányzati projektek között. Nem adok fél évet a tisza túlárazott projektjei is megjelennek, mert eleve olyanok nyernek pályázatot akinek vissza kell osztani. Innentől mehetnek a bíróságra ezek az ügyek is. Miért is jöttek elő a kampányban ezek a pénzemberek. Mert már előre számolgattak. Abban viszont nem hiszek, hogy ez világ összes országában bevett szokást majd pont Magyarországon fogják felszámolni a régi kommunista rendszerek embereivel és pont a tisza. Mert az világszám lesz.
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