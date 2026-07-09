Árad a Tisztitótűz: tucatnyi feljelentést tesz a kormány

Hét civil szervezet, az Observer Médiafigyelővel kötött szerződés és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus dialógusközpontjának építése ügyében is feljelentést tesz a kormány a Tisztítótűz művelet részeként – közölték a kormányszóvivők csütörtöki budapesti sajtótájékoztatójukon.

Magyar Éva kormányszóvivő ismertette: a FICSAK 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás XI. Sportegyesület 2021 és 2026 között összesen 1 milliárd 520 millió 100 ezer forint támogatásban részesült. A szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás. A Miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt.