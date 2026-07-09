Árad a Tisztitótűz: tucatnyi feljelentést tesz a kormány

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Még a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus ingatlanának ügyében is feljelentést tesznek.
Hét civil szervezet, az Observer Médiafigyelővel kötött szerződés és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus dialógusközpontjának építése ügyében is feljelentést tesz a kormány a Tisztítótűz művelet részeként – közölték a kormányszóvivők csütörtöki budapesti sajtótájékoztatójukon.
Magyar Éva kormányszóvivő ismertette: a FICSAK 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás XI. Sportegyesület 2021 és 2026 között összesen 1 milliárd 520 millió 100 ezer forint támogatásban részesült. A szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás. A Miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt.
Köböl Anita kormányszóvivő ismertette: túlárazás gyanúja miatt tesznek feljelentést az előző kormány által 2020 és 2026 között az Observer Médiafigyelővel kötött, 30,9 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban, mivel a kormány vizsgálata szerint a díjak emelkedése nem állt arányban a szolgáltatásokkal. Magyar Éva elmondta: ugyancsak feljelentést tesznek a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa dialógusközpontja ügyében. Az egyház 2017-ben térítésmentesen kapott a magyar államtól egy épületet a budapesti Múzeum utcában, és egy másik ingatlant a szomszédos Ötpacsirta utcában, hogy ott, dialógusközpontot, lelkiségi, kulturális és tudományos akadémiát hozzon létre. Ez a mai napig sem készült el, viszont a támogatási szerződés eredeti, 2023-as 5,3 milliárd forintos támogatási összege mostanra 34,2 milliárd forintra nőtt. A Miniszterelnökség munkatársai vizsgálatuk során arra jutottak, hogy a jelentős közpénzfelhasználással járó beruházásról készült beszámolók, a teljesítésigazolások, a műszaki, pénzügyi ellenőrzések dokumentumai, a tételes költségbecslések hiányosak, a kivitelezői díjazások átláthatatlanok, az adatok sokszor ellentmondanak egymásnak – mondta.
A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába – mondta Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön Budapesten.
A kormányszóvivő sajtótájékoztatón közölte: a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40 százalékát tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60 százalékot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte: a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához – mutatott rá Magyar Éva.
A kormány 2027 augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára – jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő csütörtökön Budapesten.
Köböl Anita a sajtótájékoztatón emlékeztetett: 2021. január 1-jén vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, ezt részesítik előnyben, és számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség – közölte. Elmondta: azonban 2026 júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány szerdán arról döntött, hogy 2027 augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díját, vagyis egy év türelmi időt ad – közölte. Megjegyezte: ezt a kormányzati döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátják.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt