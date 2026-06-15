„Kössünk egy dealt, miniszterelnök úr, a tiszás sajtószabadság jegyében! A felajánlott állást elfogadom. Ugyanannyi beleszólása lesz a munkámba, mint Orbán Viktornak, Rogán Antalnak és Orbán Balázsnak volt. Igaz, ők nem képzelték, hogy nálam »meghatározhatnák a tartalmat«, ezt csak Ön gondolta még Diákhitel-vezérként – de gondolom, ami nekik jó volt, annál Ön kevesebbel is beéri...”