Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Ugyanannyi beleszólása lesz a munkámba, mint Orbán Viktornak, Rogán Antalnak és Orbán Balázsnak volt.
„Kössünk egy dealt, miniszterelnök úr, a tiszás sajtószabadság jegyében! A felajánlott állást elfogadom. Ugyanannyi beleszólása lesz a munkámba, mint Orbán Viktornak, Rogán Antalnak és Orbán Balázsnak volt. Igaz, ők nem képzelték, hogy nálam »meghatározhatnák a tartalmat«, ezt csak Ön gondolta még Diákhitel-vezérként – de gondolom, ami nekik jó volt, annál Ön kevesebbel is beéri...”
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Nyitókép: Illyés Tibor / MTI
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