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sajtószabadság mandiner Tisza Magyar Péter

Kössünk egy dealt, miniszterelnök úr, a tiszás sajtószabadság jegyében! A felajánlott állást elfogadom

2026. június 15. 22:28

Ugyanannyi beleszólása lesz a munkámba, mint Orbán Viktornak, Rogán Antalnak és Orbán Balázsnak volt.

2026. június 15. 22:28
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
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„Kössünk egy dealt, miniszterelnök úr, a tiszás sajtószabadság jegyében! A felajánlott állást elfogadom. Ugyanannyi beleszólása lesz a munkámba, mint Orbán Viktornak, Rogán Antalnak és Orbán Balázsnak volt. Igaz, ők nem képzelték, hogy nálam »meghatározhatnák a tartalmat«, ezt csak Ön gondolta még Diákhitel-vezérként – de gondolom, ami nekik jó volt, annál Ön kevesebbel is beéri...”

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Nyitókép: Illyés Tibor / MTI

 ***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Sorrend:
google-2
2026. június 15. 22:51
Mit csináltak a Hír TV-vel is anno? Elfoglalták. Csak ehhez értenek. Rombolni tudnak, alkotni nem. Sajtószabadság, mi? Felfordul a gyomrom ettől a nagy demokráciától.
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Magyar_acél
2026. június 15. 22:51
Ne hagyjátok a magára a Mandineres közösséget! Csak annyit mondjatok, hol folytatjátok, ha itt megszűnnek a "lehetőségek". Magyar Péter pedig menjen a k*/*-+a a*/*-ba.
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google-2
2026. június 15. 22:48
Ne add el a lelked az ördögnek, Mátyás! Magyarnak van szabad médiája, ott az öccse Kontrollja ( hogy miből lett neki, ki tudja, de nem is jár utána senki), az egész független és objektív, becsületes sajtó (mekkora a csend, Olga), ő bedönteni akarja a Mandinert, nincs szüksége rá, nem ér rá itt is kardoskodni, nagyarcoskodni. Mátyás, ha férfi vagy, légy férfi! Mert Magyar a bábja a brüsszelieknek, ti, te nem kell az ő bábjai legyetek! Ő nem ember, ő egy dúvad!
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zsanett-kúnrum
2026. június 15. 22:44
Matyi, bizonyara nem szól bele, csak a száraz tények érdeklik selyemmajom uraságot
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