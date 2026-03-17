Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
konzervatív Ukrajna Oroszország jobboldal Donald Trump

Izvinyítye! Ha ön konzervatív, jobboldali, keresztény, akkor az oroszok „hasznos hülyéje” – akkor is, ha amúgy esetleg utálja Putyint

Orosz dezinformáció: így barikádozza el magát a globalista baloldal a kritika elől, összeoroszozva a jobboldalt!

null
Orosz dezinformáció és beavatkozás – bármit is jelentsen ez – volt, van és lesz, azt hiszem, erről kár vitatkozni. Érdekes ugyanakkor, hogy a nyugati balliberális fősodor, az Egyesült Államok és az Európai Unió ballib elitje miként igyekszik mindenkit összeoroszozni az orosz beavatkozások ürügyén, ezzel lehetetlenítve el minden párbeszédet, tartalmi viták helyett megbélyegzéssel élve. Nézzük, milyen típusú beavatkozások merülnek fel, és hogy keverik ezekbe bele azt a ballibek, akit bele akarnak keverni!

orosz dezinformáció
Orosz dezinformáció? Az elnöki palota a Kremlben, Mokszva (Alekszej Druzginyin / Anton Deniszov / R / Sputnyik / AFP)

Orosz dezinformáció: 2016 óta mindenre jó ürügy

Az oroszok, lévén hatalmas és ősi ország, kvázi birodalom, cári formában, szovjet formában és posztszovjet formában le-lerohantak, elfoglaltak népeket, országokat, más nagyhatalmakhoz hasonlóan. Említsük csak meg az utóbbi időből az ukránokon túl Grúziát. Ha az oroszok lerohannak egy országot, vagy elcsatolják egy részét, meg ilyesmik, az kétségkívül orosz beavatkozás, de még mennyire!

Más kérdés, hogy erre mutogatni, mint az orosz beavatkozás példáira olyasmi, mint közhelyes evidenciákat új találmányként tálalni. Nyilvánvalóságokat felesleges véres kardként körbehordozni.

Aztán van olyan, hogy az oroszok kibertámadást intéznek egy ország, ellen, vegyük például Észtországot. Az észtek 2007-ben eltávolították a Bronzkatona-emlékművet, egy szovjet hősi szobrot Tallin központjából, és egy katonai temetőbe helyezték át. Ezután átfogó orosz kibertámadás érte az országot. Ronda volt. Nyilvánvaló.

Az orosz titkosszolgálat is bizonyára molyol mindenhol. Meglepetés! És az oroszok a neten is  aktívkodnak! Mily meglepő!

Sőt, választásokban avatkoznak be, mint a 2016-os amerikai választásba, amikor Donald Trumpot segítették! Izé, mégsem biztos… Az ügyet Rober Mueller volt FBI-igazgató (2001-2013) vezette bizottság vizsgálta ki. Mueller következtetése az, hogy bár az oroszok megpróbáltak „átfogó és szisztematikus módon” beavatkozni a 2016-os választásba, ezzel igyekezvén „fokozni a társadalmi viszályt”, ám 

az „nem bizonyosodott be, hogy a Trump-kampány tagjai összeesküdtek vagy együttműködtek volna az orosz kormánnyal a választási beavatkozást tekintve.” 

Az sem bizonyosodott be, hogy az orosz beavatkozási kísérletek jelentősen alakították volna az amerikai választók tömegeinek álláspontját.

2025 nyarán aztán Tulsi Gabbard, a titkosszolgálatok vezetője nyilvánosságra hozott pár dokumentumot, ami alapján az a kép rajzolódott ki, hogy a 2016-os választások előtt az amerikai szolgálatok elhanyagolhatónak tekintették az orosz beavatkozás lehetőségét. 

A Fox News Digital megszerezte az Obama számára készült, 2016. december 8-i elnöki összefoglaló titkosítás alól feloldott példányát, amelyet a Belbiztonsági Minisztérium készített a CIA, a Védelmi Hírszerző Ügynökség, az FBI, a Nemzetbiztonsági Ügynökség, a Belbiztonsági Minisztérium és a Külügyminisztérium és nyílt forráskódú jelentései alapján. Eszerint „nagyon valószínűtlen”, hogy az oroszok be tudnának úgy avatkozni, hogy az megváltoztassa a szavazók tömegeinek álláspontját, illetve más kísérletek sem jártak sikerrel például a választási infrastruktúra megtámadása. Ezután született egy elnöki döntés pár orosz szankcionálásáról. 2017 januárjában pedig már olyan anyagok születtek a titkosszolgálatoknál, amelyek teljes ellentétben voltak az addigiakkal.

Tulsi Gabbard szerint a Trump oldalán való orosz beavatkozásról szóló sztorit Barack Obamáék találták ki. 

A baloldal szerint ez az egész nem igaz. 

Más információk szerint Az információk szerint FBI-nyomozás jelentős részben egy volt brit kém, Christopher Steele által összeállított dosszién alapult. Steele-t a Fusion GPS nevű cég alkalmazta, a Fusion GPS-t pedig a Clinton-kampány és a Demokrata Párt vezetősége, a Democratic National Committee (DNC) bérelte fel, hogy terjessze azt a pletykát, hogy Trump titokban összedolgozik Putyinnal. A Steele-dossziét nyilvánosságra hozták 2017-ben, és kiderült, hogy megalapozatlan állításokkal van tele. Azonban akkoriban Steele és a Fusion GPS a Putyinhoz közelálló orosz oligarchának, Oleg Gyeripaszkának is dolgozott.

Mondjuk úgy, sokféle információ kering 2016-ról, és semmi sem biztos

2020-ban az amerikai választások előtt a New York Post kirobbantotta Hunter Biden laptop-botrányát. A „titkosszolgálati szakmai közösség” orosz dezinformációt kiáltott, a fősodratú balos média nem írt a dologról.

A választások után kiderült, hogy a dolog nem orosz dezinfó volt, a New York Postnak igaza volt.

A balos lapok magyarázkodni kezdtek, hogy miért is tették jól, hogy elsőre orosz dezinfónak titulálták az ügyet.

Előfordul, hogy az oroszok felbérelnek valakit, aki kvázi így az oroszok ügynöke lesz. Aztán előfordul, hogy nem bérelnek fel senkit.

De menjünk tovább! 2016-ban a hollandoknál az Ukrajna EU-s társulási szerződéséről szóló népszavazás 60 százalékkal a nemek győzelmével végződött. Nina Jankowitz lengyel származású amerikai oroszdezinfó-szakértő szerint az oroszok Ukrajna-ellenes kampányt folytattak Hollandiában, és „felerősítették” az Ukrajna-ellenes üzeneteket. Hogy az oroszok próbálkoztak, arra vannak is bizonyítékok. Egy donbaszi orosz hölgy például ukránnak mondva magát – és technikailag valóban ukrán, tehát ukrán állampolgár Ukrajnában, csak épp orosz nemzetiségű – a nemek mellett kampányolt. Hogy fizették-e az oroszok vagy sem, az homályban maradt.

De vajon akkor mindenki, aki nemet mondott erre a szerződésre, az oroszok kottájából játszik? Azaz – mint Jankowitz írja – az oroszok „hasznos hülyéje”?

Eme népszavazás kapcsán Jankowitz, aki három hétig volt Joe Biden kormányában valamiféle dezinformációellenes aktor, és aki könyvet írt az orosz dezinfóról, érdekes párbeszédbe keveredik Harry van Bommellel, a nem melletti kampány egyik arcával. Mit hoz fel Bommel? Azt, amit amúgy mindenki felhozna.

Az álhíreket, a dezinformációt és a külföldi beavatkozást nem az oroszok találták fel, minden nagyhatalom, sőt talán minden ország műveli. 

Vegyük például az iraki tömegpusztító fegyverekről szóló amerikai mesét!

Mi erre az amerikai balos Jankowitz reakciója? Imhol: 

„Nem tudnék nem egyetérteni, de ez valójában kiváló összefoglalása annak, hogyan is működik az orosz dezinformáció: végy valamit, ami miatt az emberek már eleve mérgesek, szennyezd vele az információs ökoszisztémát, és tedd őket olyan frusztrálttá, hogy ne bízzanak az intézményekben és ne legyenek aktívak politikailag.”

Mondjuk a holland népszavazás nem-kampányra inkább részvételre buzdított, semmint passzivitásra, de ezek szerint ha valaki rámutat arra, hogy a dezinfó és beavatkozás nem orosz sajátosság, akkor, még ha igaza van is, az oroszok malmára hajtja a vizet, akaratlanul is, tehát az oroszok „hasznos hülyéje”! Nehogy rámutass, hogy álhírek mindig voltak, mert ezzel az emberekben bizalmatlanságot keltesz az úgynevezett „intézmények” iránt! És kevésbé lesznek aktívak politikailag, és az az oroszoknak jó! Hogy ez miért jó az oroszoknak, az mondjuk nem derül ki.

Tehát 

ne mutass rá valós dolgokra, akkor sem, ha egyébként te sem szereted az orosz dezinfót! Ne mutass rá, hogy van amerikai, meg EU-s, meg mondjuk talán román, szlovák, stb. dezinfó, mert akkor kisebbíted az orosz dezinfó rossz hírét, és az a ruszkiknak jó!

S ha eddig ne lett volna elég, akkor van még egy csavar. Vegyünk egy zsigerileg oroszellenes országot, például Lengyelországot, ahol hatalomra kerül egy zsigerileg oroszellenes párt, például a PiS! Eme pártot ikrek vezettik, s egyikük meghal egy Oroszország területén megtörténő repülőbalesetben, miután megemlékeztek az oroszokkal együtta a katyni mészárlás áldozatairól (amit a szovjetek követtek el a lengyelekkel szemben). A meghalt elnök ikertestvére, a kormánypárt elnöke nem megy a szomszédba a még erősebb oroszellenes retorikáért.

Mire következtet ebből egy vérbeli, baloldali oroszdezinfó-szakértő?

Arra, hogy az oroszok beavatkozásoknak kedvezett, hogy a szmolenszki tragédiával kapcsolatban Kaczyński oroszellenes „összeesküvés-elméleteket” terjesztett. Továbbá: „Azzal, hogy ezt a bizalmatlanságot választási eszközként használta fel, a Jog és Igazságosság Pártja megosztotta a lengyel társadalmat, és sebezhetőbbé tette azt a külső manipulációval szemben.”

Jankowitz egyenesen azt állítja, hogy a PiS felfokozta a belső vitákat, ezzel megosztottságot keltett, és így indirekt módon az oroszok kezére játszott: „A belső viták fokozásának eredménye az lett, hogy az ország veszített hiteléből a nyugati partnerei szemében, befelé fordult, és így a Kreml kevésbé direkt módon babrálni tud Lengyelország szomszédságában és az országban magában.”  

Ha tehát esetleg nem tetszik neked a fősodratú, és megrogyó, második világháború utáni „liberális konszenzus”, esetleg születésed óta jobboldali-konzervatív, talán még keresztény is vagy, politikai hitvallásod mélyen gyökerezik a kommunizmus- és szovjetellenességben,

akkor annak ellenére, hogy ezek az orosz beavatkozásról szóló nyugati félelmek valójában 2016-ban jelentek meg a nyugati nyilvánosságban, te a megosztást segíted, és az oroszok hasznos hülyéje vagy!

 

Ez egy rossz világmegmentős akciófilm

Jankowitz nem adja alább egy jó világmegmentős akciófilmnél: szerinte 

a Kreml egyetlen céllal osztja és téveszti meg a föld népeit: a nyugati demokrácia lerombolása érdekében azon formában, ahogy azt ismerjük.

Az orosz megtévesztés megosztja a megcélzott társadalmakat, hogy elvesse a kétely, a bizalmatlanság, az elégedetlenség magvát, és még jobban megossza a népeket és kormányaikat. A végső cél a demokrácia aláásása – különösen is annak az amerikai, Reaganhez kötődő ’hegyre épült város’ verziójának az aláásása – és a polgárok passzivitásra bírása.” 

Továbbá 

a legmeggyőzőbb orosz narratívák, és egyben a legsikeresebbek mind Közép- és Kelet-Európában, mind az Egyesült Államokban azok a narratívák, amelyek az igazságban gyökereznek, de a társadalmi megosztottságokat használják ki.”

Bizonyítás Jankowitz részéről? Az is indirekt, néha meg nincs, csak a feltételezés. Jankowitz kötete, amiből idézgetek, amúgy nem túl erős, nem tudjuk meg az orosz beavatkozások pontos részleteit, felépítését, a tényüket tudjuk meg, illetve a szerző az országokról szóló fejezetekben helyiekkel beszélget, akik elmondják tapasztalatukat, érzéseiket, benyomásaikat. Riportkönyv; nem rossz, de erősebbet vár az olvasó.

 

Foglaljuk össze:

 

  • az oroszok lerohannak valakit – orosz beavatkozás pipa.
  • az oroszok kibertámadást indítanak – orosz beavatkozás pipa.
  • az oroszok rásegítenek egy népszavazási kampányra – orosz beavatkozás pipa.

Eddig talán nincs vita.

No de eztán! Lehet, hogy semmi közöd az oroszokhoz, nem vagy rajta a fizetési listájukon, nem vagy a szimpatizánsuk, esetleg még könnyen érthető averzióid is vannak az orosz politikával szemben – mindez nem ment meg attól a vádtól, hogy te az akaratlanul is az oroszok kezére játszol, az ő malmukra hajtod a vizet, az ő hasznos hülyéjük vagy!

Mert:

  • ha rámutatsz, hogy az álhíreket, a dezinfót és a beavatkozást nem az oroszok találták fel – kisebbíted az oroszok „érdemeit, tehát az oroszok hasznos hülyéje vagy!
  • ezzel ugyanis bizalmatlanságot keltesz a nyugati demokrácia intézményeiben (merthogy azok is alkalmaznak dezinfót, meg beavatkoznak, gondolom én ez a megfontolás áll emögött) – az oroszok hasznos hülyéje vagy, mert ez nekik jól jön!
  • nem állsz teljesen középen, nem tetszenek a kilúgozott „konzervatív” pártok, ezért az újjobboldali mozgalommal szimpatizálsz – ezzel megosztottságot keltesz, a megosztottság jó az oroszoknak, tehát az oroszok hasznos hülyéje vagy!

S láss csodát, a balos többségű Európai Parlament 2019-ben el is fogadott egy egy határozatot a nemzeti választásokba való külföldi beavatkozás és dezinformáció ellen, amiben a Néppárttól jobbra álló pártokat azzal vádolja, hogy azok az oroszok meg hosszabbított karjai, meg 

lényegében mindenkit oroszpártisággal vádolnak, aki nem ért egyet a bevándorláspárti, gender- és LMBTQ-párti baloldali agendával.

Konzervatív vagy? Jobboldali vagy? Tradicionalista vagy? Hagyományos keresztény vagy? Bármi vagy, ami nekik nem tetszik? Az oroszok ügynöke vagy! Ha nem vagy az oroszok ügynöke, akkor indirekt felhasználnak! Ha nem használnak fel indirekt, akkor passzíve profitálnak belőled, ergó az oroszok hasznos hülyéje vagy!

Az érvelési kör bezárult, Jankowitz és mindenki, aki így gondolkodik, „orosz dezinfó” feliratú téglákból épült bástyával barikádozta el magát a kritikák és érvek elől. Mert 

lehet, hogy azok a kritikák és érvek „az igazságban gyökereznek”, de az oroszoknak jók, mégpedig indirekte!

Mint jeleztem: Karl Popper falszifikációs tézise alapján Jankowitz teóriája tudománytalan, mivel minden kritika elől elzárja az utat azzal, azaz elméletileg is cáfolhatatlanná igyekszik tenni magát, hiszen minden kritikát potenciális orosz érdeknek minősít. A kör bezárult. A paranoia győzött. Vagy a politkai számítás, ami – fogalmazzunk így, visszalőve – az igazságban gyökerezik, mert orosz dezinfó és beavatkozás létezik, de ennek tényét politikai ellenfelei ellehetetlenítésére használja fel a nemzetközi globalista baloldal.

Kérdés: vajon milyen körülmények között volna hajlandó az orosz beavatkozást emlegető hölgy egyszerűen az oroszokra való gondolás nélkül őszintének és oroszbefolyás-mentesnek elfogadni egy neki nem tetsző, „megosztó” álláspontot?  A választ nem tudom, de tippem van: semmilyen körülmények között. 

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipp
2026. március 17. 07:31
Szilvay Gergely mérmindig a leghülyébb takonynáci vezénylik ki ? höhöö...,ja te vónál a fososseggokos takonynáci szoponcok "elittye " ?..akkor milyen lehet az ajja antiszemiszylvike nem véletlenül bastunk ki az okt.pol. csoportból a mandis Szilvayt-én csak antiszemiszilvykének jegyzem-antiszemita uszító hsz.-i miatt-soha egy tárgyilagos hsz.-a nem volt,ellenben az antiszemita gyűlöletszítást hozta magával a mandiról -ott az alapkövetelmény. A The Insider és a Bot Blocker oknyomozó projekt egy új orosz dezinformációs kampányt azonosított, ami a magyar-ukrán ellentétet használja ki az információs zajkeltésre. A Bot Blocker szerint az ilyen tartalmakat terjesztő fiókok az orosz Matrjoska bothálózat részei. Ez egy olyan dezinformációs művelet, ami botok, trollok és anonim profilok koordinált hálózatán keresztül terjeszt tömegesen álhíreket. Célja mesterséges információs zaj létrehozása és az eseményekről alkotott kép manipulálása Oroszországban és külföldön egyaránt.
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 17. 07:26
johannluipigus 2026. március 17. 07:21 • Szerkesztve és nem látják a valóságot Aha. Szerintetek Hatvanpuszta és Batida csak délibáb.
Válasz erre
0
0
recipp
2026. március 17. 07:25
Chekke-Faint segghülye nyugger takonynáci höhööö..A liberalizmus lényege az, hogy egy társadalom tagjai olyan lehetőségeket is megismerhessenek, mérlegelni tudjanak, ami esetleg maguktól eszükbe sem jut, és ne csak azt "nemzetileg konzultálják", amit az elit arra érdemesnek gondol.Mondjuk Orbántól megkérdezhetnéd mit jelent ,Mo ő volt a legszélsőbb libernyák-a KISZ titkárból katonai spicli után-még a Liberális Internacionálé alelnöke is volt ,egészen 1994-ig,amikor a választási buktából ránem jött ,azon a gondolkodó oldalon nem terem babér neki,de populista néphülyítőként mindig lesz annyi magát megvezetni hagyó hülye akik hatalomba tartják ,tőle származik:amíg én leszek a fidesz elnöke mindig mérsékelt liberális párt marad. "Addig amíg én vagyok a Fidesznek az elnöke, addig a Fidesz egy nemzeti elkötelezettségű, mérsékelt liberális párt." Szopás van ,höhöö..
Válasz erre
0
0
recipp
2026. március 17. 07:23
Chekke-Faint segghülye nyugger takonynáci höhööö Gondolom, hogy rádtör a kisebbségi érzés, ha a libsiket meglátod Jaj, ne már, ez olyan, mint az egyszeri ember problémája, akinek térdig érő fasza volt, de senkinek nem merte megmutatni, pisálni meg baromi kényelmetlen volt vele.Csak egyszer mondaná meg egy lipsiző túlértelmes,hogy mi az a liberális,mit tartalmaz a liberális gazdaság és társadalompolitika ,de nem ,csak lipsi..Mindenki libsibolsikomcsi, aki nem a jelenlegi kormánnyal ért egyet. Pedig csak gondolkodik és nem sz.pja be amit a fejébe nemzetthy inzultálnak Rájöttem végre, mit jelent az a kifejezés, hogy "liberális". Így nevezik a jobboldalon azokat a szabadelvűeket, akiknek egyrészt igazuk van, másrészt tehetségesek és harmadrészt ez kurva kellemetlen
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!