Izvinyítye! Ha ön konzervatív, jobboldali, keresztény, akkor az oroszok „hasznos hülyéje” – akkor is, ha amúgy esetleg utálja Putyint

Vegyük például az iraki tömegpusztító fegyverekről szóló amerikai mesét!

Mi erre az amerikai balos Jankowitz reakciója? Imhol:

„Nem tudnék nem egyetérteni, de ez valójában kiváló összefoglalása annak, hogyan is működik az orosz dezinformáció: végy valamit, ami miatt az emberek már eleve mérgesek, szennyezd vele az információs ökoszisztémát, és tedd őket olyan frusztrálttá, hogy ne bízzanak az intézményekben és ne legyenek aktívak politikailag.”

Mondjuk a holland népszavazás nem-kampányra inkább részvételre buzdított, semmint passzivitásra, de ezek szerint ha valaki rámutat arra, hogy a dezinfó és beavatkozás nem orosz sajátosság, akkor, még ha igaza van is, az oroszok malmára hajtja a vizet, akaratlanul is, tehát az oroszok „hasznos hülyéje”! Nehogy rámutass, hogy álhírek mindig voltak, mert ezzel az emberekben bizalmatlanságot keltesz az úgynevezett „intézmények” iránt! És kevésbé lesznek aktívak politikailag, és az az oroszoknak jó! Hogy ez miért jó az oroszoknak, az mondjuk nem derül ki.

Tehát

ne mutass rá valós dolgokra, akkor sem, ha egyébként te sem szereted az orosz dezinfót! Ne mutass rá, hogy van amerikai, meg EU-s, meg mondjuk talán román, szlovák, stb. dezinfó, mert akkor kisebbíted az orosz dezinfó rossz hírét, és az a ruszkiknak jó!

S ha eddig ne lett volna elég, akkor van még egy csavar. Vegyünk egy zsigerileg oroszellenes országot, például Lengyelországot, ahol hatalomra kerül egy zsigerileg oroszellenes párt, például a PiS! Eme pártot ikrek vezettik, s egyikük meghal egy Oroszország területén megtörténő repülőbalesetben, miután megemlékeztek az oroszokkal együtta a katyni mészárlás áldozatairól (amit a szovjetek követtek el a lengyelekkel szemben). A meghalt elnök ikertestvére, a kormánypárt elnöke nem megy a szomszédba a még erősebb oroszellenes retorikáért.

Mire következtet ebből egy vérbeli, baloldali oroszdezinfó-szakértő?

Arra, hogy az oroszok beavatkozásoknak kedvezett, hogy a szmolenszki tragédiával kapcsolatban Kaczyński oroszellenes „összeesküvés-elméleteket” terjesztett. Továbbá: „Azzal, hogy ezt a bizalmatlanságot választási eszközként használta fel, a Jog és Igazságosság Pártja megosztotta a lengyel társadalmat, és sebezhetőbbé tette azt a külső manipulációval szemben.”

Jankowitz egyenesen azt állítja, hogy a PiS felfokozta a belső vitákat, ezzel megosztottságot keltett, és így indirekt módon az oroszok kezére játszott: „A belső viták fokozásának eredménye az lett, hogy az ország veszített hiteléből a nyugati partnerei szemében, befelé fordult, és így a Kreml kevésbé direkt módon babrálni tud Lengyelország szomszédságában és az országban magában.”

Ha tehát esetleg nem tetszik neked a fősodratú, és megrogyó, második világháború utáni „liberális konszenzus”, esetleg születésed óta jobboldali-konzervatív, talán még keresztény is vagy, politikai hitvallásod mélyen gyökerezik a kommunizmus- és szovjetellenességben,

akkor annak ellenére, hogy ezek az orosz beavatkozásról szóló nyugati félelmek valójában 2016-ban jelentek meg a nyugati nyilvánosságban, te a megosztást segíted, és az oroszok hasznos hülyéje vagy!

Ez egy rossz világmegmentős akciófilm

Jankowitz nem adja alább egy jó világmegmentős akciófilmnél: szerinte

a Kreml egyetlen céllal osztja és téveszti meg a föld népeit: a nyugati demokrácia lerombolása érdekében azon formában, ahogy azt ismerjük.

Az orosz megtévesztés megosztja a megcélzott társadalmakat, hogy elvesse a kétely, a bizalmatlanság, az elégedetlenség magvát, és még jobban megossza a népeket és kormányaikat. A végső cél a demokrácia aláásása – különösen is annak az amerikai, Reaganhez kötődő ’hegyre épült város’ verziójának az aláásása – és a polgárok passzivitásra bírása.”

Továbbá

a legmeggyőzőbb orosz narratívák, és egyben a legsikeresebbek mind Közép- és Kelet-Európában, mind az Egyesült Államokban azok a narratívák, amelyek az igazságban gyökereznek, de a társadalmi megosztottságokat használják ki.”

Bizonyítás Jankowitz részéről? Az is indirekt, néha meg nincs, csak a feltételezés. Jankowitz kötete, amiből idézgetek, amúgy nem túl erős, nem tudjuk meg az orosz beavatkozások pontos részleteit, felépítését, a tényüket tudjuk meg, illetve a szerző az országokról szóló fejezetekben helyiekkel beszélget, akik elmondják tapasztalatukat, érzéseiket, benyomásaikat. Riportkönyv; nem rossz, de erősebbet vár az olvasó.

Foglaljuk össze:

az oroszok lerohannak valakit – orosz beavatkozás pipa.

az oroszok kibertámadást indítanak – orosz beavatkozás pipa.

az oroszok rásegítenek egy népszavazási kampányra – orosz beavatkozás pipa.

Eddig talán nincs vita.

No de eztán! Lehet, hogy semmi közöd az oroszokhoz, nem vagy rajta a fizetési listájukon, nem vagy a szimpatizánsuk, esetleg még könnyen érthető averzióid is vannak az orosz politikával szemben – mindez nem ment meg attól a vádtól, hogy te az akaratlanul is az oroszok kezére játszol, az ő malmukra hajtod a vizet, az ő hasznos hülyéjük vagy!

Mert:

ha rámutatsz, hogy az álhíreket, a dezinfót és a beavatkozást nem az oroszok találták fel – kisebbíted az oroszok „érdemeit, tehát az oroszok hasznos hülyéje vagy!

ezzel ugyanis bizalmatlanságot keltesz a nyugati demokrácia intézményeiben (merthogy azok is alkalmaznak dezinfót, meg beavatkoznak, gondolom én ez a megfontolás áll emögött) – az oroszok hasznos hülyéje vagy, mert ez nekik jól jön!

nem állsz teljesen középen, nem tetszenek a kilúgozott „konzervatív” pártok, ezért az újjobboldali mozgalommal szimpatizálsz – ezzel megosztottságot keltesz, a megosztottság jó az oroszoknak, tehát az oroszok hasznos hülyéje vagy!

S láss csodát, a balos többségű Európai Parlament 2019-ben el is fogadott egy egy határozatot a nemzeti választásokba való külföldi beavatkozás és dezinformáció ellen, amiben a Néppárttól jobbra álló pártokat azzal vádolja, hogy azok az oroszok meg hosszabbított karjai, meg

lényegében mindenkit oroszpártisággal vádolnak, aki nem ért egyet a bevándorláspárti, gender- és LMBTQ-párti baloldali agendával.

Konzervatív vagy? Jobboldali vagy? Tradicionalista vagy? Hagyományos keresztény vagy? Bármi vagy, ami nekik nem tetszik? Az oroszok ügynöke vagy! Ha nem vagy az oroszok ügynöke, akkor indirekt felhasználnak! Ha nem használnak fel indirekt, akkor passzíve profitálnak belőled, ergó az oroszok hasznos hülyéje vagy!

Az érvelési kör bezárult, Jankowitz és mindenki, aki így gondolkodik, „orosz dezinfó” feliratú téglákból épült bástyával barikádozta el magát a kritikák és érvek elől. Mert

lehet, hogy azok a kritikák és érvek „az igazságban gyökereznek”, de az oroszoknak jók, mégpedig indirekte!

Mint jeleztem: Karl Popper falszifikációs tézise alapján Jankowitz teóriája tudománytalan, mivel minden kritika elől elzárja az utat azzal, azaz elméletileg is cáfolhatatlanná igyekszik tenni magát, hiszen minden kritikát potenciális orosz érdeknek minősít. A kör bezárult. A paranoia győzött. Vagy a politkai számítás, ami – fogalmazzunk így, visszalőve – az igazságban gyökerezik, mert orosz dezinfó és beavatkozás létezik, de ennek tényét politikai ellenfelei ellehetetlenítésére használja fel a nemzetközi globalista baloldal.

Kérdés: vajon milyen körülmények között volna hajlandó az orosz beavatkozást emlegető hölgy egyszerűen az oroszokra való gondolás nélkül őszintének és oroszbefolyás-mentesnek elfogadni egy neki nem tetsző, „megosztó” álláspontot? A választ nem tudom, de tippem van: semmilyen körülmények között.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij