Populizmus: vége a háború utáni konszenzusnak és a nyitott társadalomnak, az erős istenek visszatérnek

Az erős istenek visszatérése (The Return of the Strong Gods) – ez nem egy skandináv vikingmetál zenekar lemezének a címe, hanem az amerikai First Things keresztény közéleti folyóirat főszerkesztőjének és az Edmund Burke Alapítvány tanácsadójának, R. R. Renónak a 2019-es kötete, mely alcíme szerint a nacionalizmusról, a populizmusról és a nyugat jövőjéről szól, s két kortárs politikust említ meg csupán: Donald Trumpot és Orbán Viktort.

Reno könyvének lényege az, hogy a populizmusnak nevezett politikai mozgalom megkérdőjelezi a második világháború utáni konszenzust, ami egy „anti”-konszenzus volt, arról szólt, hogy mi nem történhet meg többé sosem, és ehhez mi mindent kell kiiktatni a közéletből. Reno leszögezi: ma fasizmust kiáltani abszurd, nem 1939-et írunk, társadalmaink nem katonai egyenruhában masíroznak az utcán, hanem épp széthullanak. A populizmusnak semmi köze a fasizmushoz.

De mit is ért a második világháború utáni antikonszenzuson Reno? „Kultúrálisan és spirituálisan

továbbra is antitotalitáriusnak, antifasisztának, antirasszistának és antinacionalistának definiáljuk magunkat.

Azt a véleménylégkört, ami fenntartja ezt az anti-imperatívuszt,háború utáni konszenzusnak hívom.” Ezt a konszenzust pedig osztotta jobb-és baloldal egyaránt.

Ez a konszenzus azonban több politikai konszenzusnál: korszellem volt. Ezt mutatja, hogy állandóan a nyitottságról beszélünk, a értelmiségi világban pedig olyan divatok uralkodnak, mint a kritikai elméletek, a dekonstrukció, és mindenki a sokszínűséget, multikulturalizmust, befogadást hangsúlyozza, a korlátokat gyengítik, a határok nyitottak. „A nyitottság, a gyengítés és kiábrándulás határozza meg a háború utáni szociológiát, pszichológiát és teológiát.”

Russell Ronald Reno (1959, Baltimore) író, publicista: többek közt a Yale-en is tanult, 2010-ig a teológia és etika professzora volt a Creighton University-n, ma a First Things magazin szerkesztője. Két gyermek édesapja, számos kötet szerzője. Episzkopálisnak (anglikánnak) született, de felnőtt fejjel katolizált. Fő hobbija a hegymászás.

R. R. Reno

Forrás: First Things

De hol vannak itt az erős istenek? „Az erős istenek az ember szeretetének és odaadásának tárgyai, a társadalmat összetartó szenvedélyek és lojalitások forrásai. Ezek lehetnek időtlenek is. Az igazság például egy erős isten, ami frigyre int minket a belenyugvással. Lehetnek hagyományosak. A király és az ország, amennyiben még mindig felszítják az ember hazafias buzgalmát, erős istenek. Az erős istenek jelentkezhetnek modern ideológiák vagy karizmatikus vezetők képében is. Lehetnek jótékonyak. Alkotmányos alázatunk szerint az amerikai zászló erős isten, ami megérdemli a tiszteletünket. És persze lehetnek rombolóak is. A huszadik században a militarizmus, a fasizmus, a kommunizmus, a rasszizmus és az antiszemitizmus ilyen volt.”

Reno célja, hogy megmutassa, az 1945 utáni antikonszenzus a nyitottság és gyengülés hogyan rontja meg a nyugati társadalmakat, és hogyan rombolja azt a nyugati hagyományt, amit állítólag meg akar menteni.

A háború utáni konszenzus szerint ugyanis az „erős istenek” elnyomáshoz és sok más rosszhoz vezetnek, ezért meg kell tőlük szabadulni, hogy soha többé ne legyen háború, ezért le kell őket cserélni gyenge istenekre, a szabadság és anyagi jólét ugyanis nem erős igazságokat és elköteleződéseket, hanem gyengéket kíván meg. Ez bomláshoz, széteséshez, dekonszolidációhoz vezet – „egy szóval: nyitottsághoz”. De azért „azt mondják nekünk, hogy több diverzitásra, flexibilitásra, innovációra, kreativitásra és különbözőségre van szükségünk.”

A háború után valódi volt a veszély, ami ellen védekezett az anti-konszenzus. De a fasizmustól és rasszizmustól való rettegés elvakítja a jelenlegi eliteket, akik emiatt nem látják a kor problémáit, és bináris gondolkodásuk – melyben a nyitott liberalizmus alternatívája a fasizmus, „vagy mi vagy Hitler” – destruktív.

„Mára az antifasizmus és antirasszizmus retorikája cinikus módja lett azok diszkreditálásának, akik megkérdőjelezik az elitek uralmát.”

R. R. Reno szerint az 1945 utáni konszenzus már nem működik, és „helyre kell állítanunk a ’mit’, ami egyesít minket, de a háború utáni konszenzus egy elpusztulni nem akaró zombi. A nyugatnak helyre kell állítania a köz- és magánélet transzendens céljai iránti érzékét. A saját korunk – ez a század – a szolidaritás és lojalitás politikáját kívánja meg, nem a nyitottság és dekonszolidáció politikáját. Nincs szükségünk több diverzitásra és innovációra. Amire szükségünk van, az az otthon. Ez pedig megkívánja az erős istenek visszatérését.”

Ezt a háború utáni antikonszenzust képviselik a neokonok is, például George Bush, aki 1990-ben arról beszélt, hogy a nyitott határok, a nyílt kereskedelem és a nyitott elmék világát látja maga előtt.

Reno könyvének borítója

Forrás: amazon

Reno ezután számos szerzőn keresztül ismerteti a háború utáni konszenzus lényegét: hosszasan elemzi Karl Popper nyitott társadalmát, John Rawls liberális politikafilozófus elképzeléseit; Theodor Adorno Az autoritárius személyiség című munkáját; és Friedrich Hayek spontán rendről szóló elképzeléseit.

Ugyan

Popper a progresszív elitek, Hayek meg a liberális jobboldal hőse, valójában csak az érem két oldalát képviselik.

Popper hitt a tervezésben, Hayek ellenezte azt, de mindketten az egyént hangsúlyozzák a közösségekkel szemben, mindketten ellenzik a metafizikai doktrínákat, mert azokat a totalitárius rendszerekkel azonosítják, és mindketten a szabadság iránti erőseb elköteleződést, a nyitott társadalmat tekintik ideálnak. És ők testesítik meg a háború utáni anti-konszenzust.

A harmadik fejezet a „kiábrándulás terápáiról”, mindezek gyakorlati alkalmazásáról szól a szellemi életben, az akadémiai világban, az elitek körében, s az amerikai társadalomban. Mint számos szerző, például Milton Friedman, Jacques Derrida és Richard Rorty példáján Reno bemutatja, az anti-konszenzus elitje szellemi kiskorúságnak állította be azt a felfogást, ami szerint vannak erős igazságok és más stabil dolgok az életben, amelyekhez ragaszkodnunk lehet. Az érett, szellemileg felnőtt ember szerintük elfogadja, hogy nincsenek biztos fogódzók az életben, és szabadon lebeg, elviselve ennek lelki következményeit.