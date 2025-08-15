Itt vannak az első fotók a Trump-Putyin csúcsról (GALÉRIA)
A találkozót a Mandineren is élőben követheti.
Közben a Deep State szerint az ukrán hadsereg elitjének sikerült kettévágni az orosz betörést.
„Folyik a történelmi találkozó. Az F-35 ösök és a B-2-es átrepülése Putyin feje fölött azért finom kis üzenet volt. Közben a Deep State szerint az ukrán hadsereg elitjének sikerült kettévágni az orosz betörést. Az ukránok nagyon komoly erőket mozgattak meg, ezért ez lehetséges, de a megerősítés még nem teljes. Ennek aligha lesz hatása a megbeszélésekre, akkor sem, ha igaz.”
Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP
