Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Az F-35 ösök és a B-2-es átrepülése Putyin feje fölött azért finom kis üzenet volt

2025. augusztus 15. 22:27

Közben a Deep State szerint az ukrán hadsereg elitjének sikerült kettévágni az orosz betörést.

2025. augusztus 15. 22:27
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Folyik a történelmi találkozó. Az F-35 ösök és a B-2-es átrepülése Putyin feje fölött azért finom kis üzenet volt.  Közben a Deep State szerint az ukrán hadsereg elitjének sikerült kettévágni az orosz betörést. Az ukránok nagyon komoly erőket mozgattak meg, ezért ez lehetséges, de a megerősítés még nem teljes. Ennek aligha lesz hatása a megbeszélésekre, akkor sem, ha igaz.”

Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. augusztus 15. 23:14
Demkó egyre kínosabb.
Válasz erre
1
0
mimoza-2
2025. augusztus 15. 22:42
És mit üzentek Putyinnak? Ne tessék már titkolni. Nagyon kíváncsi vagyok, kedves "szakértő" 😀😀😀
Válasz erre
7
0
dzsini75
2025. augusztus 15. 22:38
Ezzel szemben: “ Közben az Azov bejelentette, hogy visszafoglalt több települést Pokrovszktól északra 😵😵😵 A gond csupán az, hogy Zolotoj Kologyeztől északra jelölték meg ezeket, viszont ott egyáltalán nem volt korábban orosz területfoglalás 😃🤡”
Válasz erre
9
0
pollip
2025. augusztus 15. 22:32
Nem tudni. De szerintem nem igaz. Egy kilométert 8 ukrán katona próbál védeni.....máshol fellelhető információk szerint.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!