12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
háború Bundeswehr Ukrajna Manfred Weber orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió Európai Néppárt EPP

Alaposan kiosztották Manfred Webert: ez az ember őrült, Putyin a térdét csapkodva röhög rajta!

2025. december 26. 12:25

Persze, akadtak olyanok is, akik szerint „Németország válla elég széles” a feladathoz, sőt, valaki az egész EU-t is újjászervezné, csak hogy mehessünk háborúzni.

2025. december 26. 12:25
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Európai Néppárt (EPP) vezetője, Manfred Weber európai zászló alatt küldene katonákat Ukrajnába.

A Die Zeit beszámolója alatti kommentekből kitűnik:

a németek többségének esze ágában sincs az uniós bürokraták és a háborúpárti politikusok kedvéért elesni Ukrajnában, egy oroszok ellen vívott háborúban.

A józan ész hangjai

Nem nehéz kitalálni, hogy az átlag olvasók többsége szerint Németországnak nagyon is ki kellene maradnia a csapatok küldéséből, de sokan azt is kétségbe vonták, hogy ilyen kilátások mellett jelentkezik-e majd bárki a Bundeswehrbe katonai szolgálatra.

A hozzászólók nem finomkodtak az EPP elnökével:

Ez az ember egyszerűen őrült.”

„(Ha ezt akarja), akkor más szavazók után kell néznie.”

Ez a követelés tökéletes példája annak, hogyan működik a szalámitaktika. Évekig azt állították, hogy akik azt mondják, a végén majd megint német katonáknak kell Oroszország ellen harcolniuk, azok összeesküvés-elmélet hívők, most pedig pontosan ezt akarják.”

„Felháborító. Mikor pakolja össze a málháját, húzza fel a bakancsot, és indul el ő? Ja igen, majd mások intézik...”

„Hiszen a Bundeswehrnek olyan »sikeres« külföldi missziói voltak, mint Afganisztán vagy Mali... Így aztán biztos mindenkinek óriási kedve lesz önként bevonulni a Bundeswehrhez.

Igen, tudom, ma már aki békét akar, az putyinista.

„Ez az ember európai parlamenti képviselő, az EU ügyeivel kellene foglalkoznia.”

„Nem értem, hogyan engedhet meg magának egy ilyen befolyásos uniós politikus ekkora öngyilkos ostobaságot. A mondatai úgy hangzanak, mint egy nagyszájú kamaszé, aki azt hiszi, már igazi kemény fickó. Minden szakértő egyhangúan mondja, hogy Európának az USA katonai támogatása nélkül semmi esélye Oroszország ellen. Leghamarabb akkor hinném el, hogy egy békefenntartó erő működhet, ha az USA is hajlandó szárazföldi csapatokat küldeni Ukrajnába. De Trump nyilvánvalóan nem akarja ezt. Így Manfred Weber kijelentései nevetségesek és őrülten veszélyesek. Putyin a térdét csapkodva röhög ezeken.

„Weber európai zászló alá helyezné a Bundeswehrt. Ez egy újabb lépés az európai hadsereg felé. Újabb hatáskörök kerülnének a tagállamoktól a brüsszeli központba. (...) Ezzel az EU katonai szövetséggé válna. A kérdés csak az, hogy ez a NATO helyett lenne-e, mellette, vagy a NATO alárendeltségében – vagyis továbbra is amerikai fennhatóság alatt? Az EU hatásköre az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült, és nincsenek világos határai. Nincs olyan pont, hogy eddig és ne tovább. (...) Én ezt rendkívül veszélyes fejlődési iránynak tartom.”


Van, aki pedig a németországi ukrán menekülteket küldené harcba:

„A Németországban élő mintegy 800 ezer felnőtt ukrán menekült körülbelül 36 százaléka férfi. Ők itt állami juttatásokat kapnak, lakhatást, és az élelmiszerbankoknál ingyen elláthatják magukat. Mi lenne, ha először ők harcolnának otthon a szabadságért, és a mi fiainkat békén hagynák? A nagyapám 1943 óta ukrán földben nyugszik.”

Elszállt gondolatok

Ugyanakkor akad egy-két, valóban hajmeresztő vélemény is, amelyek jól jelzik, hogy a német társadalom egy szűk rétege sem nagyon találja a kapcsolatot a realitásokkal:

„Bár a CDU/CSU nem az én pártom, de amit mond, abban támogatom Webert. Ahhoz, hogy megvalósítsa az elképzeléseit, meg kell reformálni az EU-t, mégpedig gyorsan. A gazdasági unióból politikai és katonai uniót kell csinálni. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy az EU-t fel kellene oszlatni, és új alkotmánnyal újjá kellene alapítani. Sok a tennivaló...”

Aki azt hiszi, hogy Európa biztonsága nem a mi dolgunk, és a piszkos munkát majd mások elvégzik helyettünk, az átaludta az elmúlt tíz évet.

Nem 1950-et írunk. Németország nem pária, hanem erős demokrácia, amely kiáll az emberi jogokért és a jogállamiságért. Partnereink és szövetségeseink érett, felelősségteljes Németországot várnak maguk mellé.

Állampolgárként pedig azt várom politikusainktól, hogy határozottan kiálljanak Európa mellett, és feltétlen elszántságot mutassanak szabadságunk és demokratikus rendünk megőrzésére a jövő generációi számára.

Ez pedig felelősségvállalást és kockázatok viselését jelenti. Németországnak széles a válla. Nem kell bujkálnunk, nem kell kisebbnek mutatnunk magunkat, hanem magabiztosan, egyenrangú félként kell Európa jövőjét formálnunk partnereinkkel.

***

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

