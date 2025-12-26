Alaposan kiosztották Manfred Webert: ez az ember őrült, Putyin a térdét csapkodva röhög rajta!

„Ez az ember európai parlamenti képviselő, az EU ügyeivel kellene foglalkoznia.”

„Nem értem, hogyan engedhet meg magának egy ilyen befolyásos uniós politikus ekkora öngyilkos ostobaságot. A mondatai úgy hangzanak, mint egy nagyszájú kamaszé, aki azt hiszi, már igazi kemény fickó. Minden szakértő egyhangúan mondja, hogy Európának az USA katonai támogatása nélkül semmi esélye Oroszország ellen. Leghamarabb akkor hinném el, hogy egy békefenntartó erő működhet, ha az USA is hajlandó szárazföldi csapatokat küldeni Ukrajnába. De Trump nyilvánvalóan nem akarja ezt. Így Manfred Weber kijelentései nevetségesek és őrülten veszélyesek. Putyin a térdét csapkodva röhög ezeken.”

„Weber európai zászló alá helyezné a Bundeswehrt. Ez egy újabb lépés az európai hadsereg felé. Újabb hatáskörök kerülnének a tagállamoktól a brüsszeli központba. (...) Ezzel az EU katonai szövetséggé válna. A kérdés csak az, hogy ez a NATO helyett lenne-e, mellette, vagy a NATO alárendeltségében – vagyis továbbra is amerikai fennhatóság alatt? Az EU hatásköre az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült, és nincsenek világos határai. Nincs olyan pont, hogy eddig és ne tovább. (...) Én ezt rendkívül veszélyes fejlődési iránynak tartom.”



Van, aki pedig a németországi ukrán menekülteket küldené harcba:

„A Németországban élő mintegy 800 ezer felnőtt ukrán menekült körülbelül 36 százaléka férfi. Ők itt állami juttatásokat kapnak, lakhatást, és az élelmiszerbankoknál ingyen elláthatják magukat. Mi lenne, ha először ők harcolnának otthon a szabadságért, és a mi fiainkat békén hagynák? A nagyapám 1943 óta ukrán földben nyugszik.”