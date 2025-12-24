Németország háborúra készül: rendőrök vihetik el a fiatalokat, ha nem jelentkeznek szolgálatra

Januártól komoly következményekkel járhat Németországban, ha egy fiatal nem megfelelően tölti ki az új katonai szolgálati kérdőívet – írja a Welt. Az új szabályozás szerint

a hibás vagy elmulasztott kitöltés akár 1000 eurós (mintegy 400 ezer forintos) bírságot is vonhat maga után, míg az orvosi alkalmassági vizsgálatról való indokolatlan távolmaradás esetén rendőri előállításra is sor kerülhet.

Az új katonai szolgálati törvény értelmében 2026 elejétől minden 18. életévét betöltő férfi és nő megkapja a kérdőívet, ám annak kitöltése csak a férfiak számára kötelező. A Bundeswehr már 2025 januárjától elkezdi kiküldeni az értesítéseket: a levelek egy 16 jegyű kódot és egy QR-kódot tartalmaznak, amelyek az online katonai kérdőívhez vezetnek.