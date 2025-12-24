Németország háborúra készül: rendőrök vihetik el a fiatalokat, ha nem jelentkeznek szolgálatra

Döbbenetes: több német politikus is kötelezővé tenné a sorkatonaságot a nők számára
Az AfD továbbra is határozottan ellenzi a nők besorozását.
Berlinben már nem finomkodnak: januártól brutális szigor jön, 400 ezer forintos bírság és rendőri előállítás vár arra, aki megpróbálja elcsalni a katonai regisztrációt. A Bundeswehr már küldi is a behívókat, a cél egyértelmű: rohamtempóban felduzzasztani a hadsereget a közelgő konfliktusokra készülve.
Januártól komoly következményekkel járhat Németországban, ha egy fiatal nem megfelelően tölti ki az új katonai szolgálati kérdőívet – írja a Welt. Az új szabályozás szerint
a hibás vagy elmulasztott kitöltés akár 1000 eurós (mintegy 400 ezer forintos) bírságot is vonhat maga után, míg az orvosi alkalmassági vizsgálatról való indokolatlan távolmaradás esetén rendőri előállításra is sor kerülhet.
Az új katonai szolgálati törvény értelmében 2026 elejétől minden 18. életévét betöltő férfi és nő megkapja a kérdőívet, ám annak kitöltése csak a férfiak számára kötelező. A Bundeswehr már 2025 januárjától elkezdi kiküldeni az értesítéseket: a levelek egy 16 jegyű kódot és egy QR-kódot tartalmaznak, amelyek az online katonai kérdőívhez vezetnek.
Az alapadatok – név, születési dátum, lakcím – már előre szerepelnek a rendszerben, az adatokat a lakcímnyilvántartásból emelik át.
A férfiak számára kötelező lesz megjelenni az orvosi alkalmassági vizsgálaton.
Ennek elmulasztása – különösen indoklás nélkül – szabálysértésnek minősül, amely nemcsak pénzbírságot, hanem végső esetben rendőri intézkedést is maga után vonhat.
A német védelmi minisztérium megerősítette: a szabályok figyelmen kívül hagyása nem adminisztratív formalitás, hanem jogkövetkezményekkel járó kötelezettség.
Az intézkedések célja a Németország haderejének megerősítése: a tervek szerint 2035-re akár 270 ezer fős aktív állományt szeretnének elérni. A kormányzati szándék egyértelmű: a romló biztonsági környezetben Berlin növelné a Bundeswehr létszámát és hadrafoghatóságát – ennek első lépcsője a fiatalok szigorúbb nyilvántartásba vétele.
